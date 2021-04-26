Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам благоустроить все 524 махалли в Ташкенте и выделить для этого в среднем по 2 млрд сумов на каждую исходя из её нынешнего состояния. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства указал принять махаллю «Парвоз» в Яшнабадском районе за образец при благоустройстве других махаллей.

Напомним, 23 апреля Шавкат Мирзиёв посещал махаллю «Парвоз», на территории которой расположен 41 многоквартирный дом, который обслуживается управляющей сервисной компанией, дошкольные учреждения, школы и спортивные площадки (видео).

«Это одна из крупнейших махаллей Ташкента с населением более 10,2 тысячи человек. Проделанная здесь работа должна быть примером для других махаллей», — сказал он.

В начале года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что для решения проблем избирателей в столице 60 депутатов городского кенгаша получат по 2 млрд сумов (всего 120 млрд сумов), районного кенгаша — по 100 млн сумов, руководители секторов — по 5 млрд сумов.