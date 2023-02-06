С 6 февраля в Узбекистане стартует новый сезон инициативного бюджетирования, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Сбор предложений через портал «Открытый бюджет» продлится 20 дней — до 26 февраля. На момент публикации поступило уже больше 1000 инициатив.

После этого начнётся этап рассмотрения и отбора предложений — с 26 февраля по 18 марта. Затем запланировано голосование с 18 марта по 7 апреля.

Напомним, в сентябре 2022 года завершился второй сезон «Инициативного бюджета», который собрал 7,8 миллиона голосов за инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов. Всего на реализацию предложений граждан запланировано 1,07 трлн сумов. Проект продолжил объединять людей, развивать гражданскую активность и напомнил о важности роли парламента.

В октябре президент поручил выделить дополнительно 335 млрд сумов для финансирования 364 проектов инициативного бюджета, набравшие от 2000 голосов. С 2023 года граждане смогут распределять 30% от дополнительных доходов областного бюджета (до этого только районного и городского), а средства на инфраструктуру махаллей будут распределяться только через «Инициативный бюджет». В результате в 2023 году ожидается выделение в 3,5 раза больше средств — до 8 трлн сумов.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» ранее отметила, что инициативное бюджетирование может усилить чувство сопричастности граждан к решению проблемам и улучшить качество жизни. Оно также способно стать эффективным инструментом в достижения Целей устойчивого развития, считает она.