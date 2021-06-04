С конца зимы жители Ташкента сообщают о демонтаже ограждений и выкорчёвывании зелёных изгородей вокруг палисадников под окнами первых этажей многоквартирных домов. Многие жалуются, что работы проводятся без предварительного обсуждения и даже оповещения жителей, а рабочие часто не отвечают на их вопросы. Подобные показательные «чистки» дворов проводились и ранее. Однако в этот раз масштаб благоустройства охватил весь город.

Палисадник до и после благоустройства одного из дворов в Яшнабадском районе. Фото: Facebook-группа «Потребитель.уз»

В конце апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю «Парвоз» Яшнабадского района Ташкента. В ходе своего визита глава государства поручил принять эту махаллю за образец при благоустройстве других 524 махаллей столицы и выделить для этого в среднем по 2 млрд сумов на каждую, исходя из их нынешнего состояния.

Корреспондент «Газеты.uz» посетила благоустроенные дворы столицы, в том числе махаллю «Парвоз», и узнала мнение жителей о проведённых работах.

Махалля «Шукур Бурхонов»

Одной из первых махаллей Ташкента, которую коснулось благоустройство, стала махалля «Шукур Бурхонов» в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Уничтожение палисадников и демонтаж заборов начались здесь ещё в феврале.

Сегодня дворы многоквартирных домов №№41, 42, 43, 44, 45 и 47 массива Карасу-2 выглядят, скорее как парковка, а не место для жизни.





Председатель махалли «Шукур Бурхонов» Собиржон Халиков рассказал «Газете.uz», что в рамках проекта «Обод махалла» обновлены детские площадки и асфальт, установлены спортивная площадка с тренажёрами и одна общественная библиотека, демонтированы лишние решетки, а вместо них установлены бордюры.

Благоустройство дворов многоквартирных домов на массиве Карасу-2 было реализовано по инициативе хокимията города на выделенный махалле 1 млрд сумов, сообщил председатель махалли. На 2 млрд сумов, выделенные махаллям Ташкента по поручению президента, планируется заасфальтировать дороги в частном секторе махалли.

О демонтаже ограждений, по словам Собиржона Халикова, все домкомы были оповещены.

«Ограждения поставят, а внутри бардак. И сами не убирают, и другим не дают. Одного оставишь — другие недовольны будут», — сказал Собиржон Халиков и добавил, что отныне никакие ограждения устанавливать нельзя. Допускается только озеленение.

Не демонтированные ограждения в махалле «Шукур Бурхонов». По словам председателя махалли, ограждения оставили там, где красиво. Глава схода граждан добавил, что владелец этих ограждений демонтирует их самостоятельно, потому что они дорогие.

«Дома [махалли на массиве Карасу-2] были построены где-то в 1974 году, — отметил председатель махалли. — Ни разу такого ремонта не было… Живых изгородей у нас почти не было. Мы их только обрезали, но вообще вид был плохой».

«Когда мы закончили, все довольны стали. Премьер приезжал, ему тоже понравилось», — подытожил председатель махалли.

Комментарии жителей

Пожилая жительница дома №44, не пожелавшая называть своё имя, отметила «Газете.uz», что благоустройство только разочаровало и озлобило тех, у кого были палисадники. Причем некоторым ограждения не срезали, ссылаясь на ухоженность. На её палисаднике сейчас стоит беседка и растут розы. Ограждения были демонтированы, но женщине, по её словам, обещали установить новую ограду. Однако ограждения не установили.





«Я не на первом этаже живу, но [этот палисадник был моей территорией]. Тут старики сидели. Когда-то у нас тут были виноградники. Пришёл новый хоким — срезали всё. Через пять лет пришёл другой хоким и спросил, почему мы не озеленяем. Мы спросили можно ли. Сказали, можно. Мы сделали, и вот опять. Люди свои деньги и труд вкладывали. А они всё обесценили».

Житель дома №41 Батыр ака отметил «Газете.uz», что частично доволен результатами благоустройства.

«Раньше грязь была, а сейчас асфальт. Убрали лишние ограждения, срезали живую изгородь у тех, кто не ухаживал. Кто ухаживал — тому оставили», — сказал он.

По его словам, из-за высоких кустов на палисаднике соседей он не видел своих внуков, играющих на дороге, которую пешеходы делят с автомобилями. Однако после обновления асфальта заезжие машины развивают здесь опасную скорость, а мер успокоения движения нет.

Прямая и ровная дорога. Мер по успокоению трафика нет. Водителям ничего не мешает разогнаться.

Батыр ака заявил, что после установки бордюров по периметру палисадника парковаться ему и соседям стало негде. Раньше он парковал под окнами две машины. Кроме того, неподалёку было место для парковки, но территорию отдали под строительство частной школы.

Теперь Батыр ака планирует залить палисадник бетоном для своих автомобилей. По его словам, недалеко от его дома есть платная парковка, но дешевле обустроить стоянку под своими окнами и платить «70−100 тысяч земельного налога в год», чем ежемесячно отдавать по 150 тысяч за парковку каждой машины. Кроме того, на залитом бетоном участке можно собирать гостей на свадьбы и другие семейные мероприятия, считает он.

Неблагоустроенная среда по завершении благоустройства.

Мужчина добавил, что сейчас власти обновляют асфальт на улице Мингбулок. В связи с этим на этой улице временно демонтированы дорожные знаки «Остановка запрещена», поэтому некоторые жители стали парковаться вдоль неё. Батыр ака считает, что знаки вернут после завершения работ.

Соседка Батыр ака Марина рассказала, что после благоустройства соседи начали ругаться друг с другом из-за парковочных мест. Люди постоянно звонят друг другу и просят переставить машину, если она блокирует выезд.

«Вечером и рано утром здесь пройти невозможно. Всё в машинах», — сказала женщина. Она пожаловалась, что теперь её семья никуда не может выехать вечером и сидит «весь вечер в духоте и за решёткой», иначе свободную парковку не найдёшь.

На вопрос корреспондента «Газеты.uz» о парковках председатель махалли «Шукур Бурхонов» Собиржон Халиков сказал, что после сноса гаражей во дворах стало помещаться больше машин. Но на всех места всё равно не хватит. Поэтому на массиве Карасу-3 строится платная многоэтажная парковка.

Марина также отметила, что во дворах посадили ёлки, но полив не предусмотрели. По её словам, не все жители готовы поливать деревья из своей квартиры — за расход воды нужно платить. Батыр ака добавил, что до объявления Узбекистаном независимости деревья поливали водой из ливневых арыков, сеть которых охватывала весь город, в том числе и жилые дворы. Создание системы полива деревьев технической водой было бы настоящим благоустройством, сказал он.

«Машины под окнами не нравится видеть, конечно, — сказал житель дома №42 Владимир. — Но что поделаешь? У нас других мест нет. Раньше гаражи были, а потом гаражи снесли. Даже площадку не сделали».

Исключения из правил благоуйстройства.

Владимир добавил, что двор без разношерстных заборов ему нравится больше. Если бы ограждения были типовыми, двор бы выглядел более опрятным. По его словам, раньше соседи заливали территорию под окнами бетоном, выносили столы, жарили шашлыки или использовали участок под парковку.

Мужчина также посетовал на качество детских площадок. По его словам, старые элементы детских площадок ничем не отличались от новых. Все качели и горки были железными — железными они и остались. О них бьются дети.

Открытый арык на пути к детской площадке — как ров.

Владимир добавил, что раньше покрытие площадок было из спрессованного грунта. Сейчас площадки засыпали песком, который липнет к обуви. Дети растаскивают песок по всему двору. Кроме того, из-за отсутствия отдельной песочницы дети копают всю территорию детской площадки. Все бордюры, в том числе и вокруг детских площадок, слишком высокие — пожилым трудно переходить их, сказал Владимир.

«Меня не сильно впечатлило то, что они сделали, потому что не сильно что-то поменялось, — сказал „Газете.uz“ один из жителей массива. — Просто заборы убрали. Раньше тоже был ровный асфальт, они просто ещё раз сверху положили. И детскую площадку вроде сделали. Раньше там тоже была детская площадка. Просто они красный песок и несколько качелей добавили. Больше всего тревожит меня, что [позади домов] две школы, но там абсолютно нет условий для детей. Проезжая часть прямо у школы».

Дорога у школы №208.

Другие детали

Некоторые ухоженные палисадники всё-таки остались, и это немного радует.

Не тронули и палисадники с большим количеством ёлок.

Там, где зелени нет, есть мусор. Нельзя исключать, что этому способствует неухоженность среды.





Юридическим лицам заборы тоже оставили.

Среда, несмотря на потраченные средства, не стала доступной. Перепада рельефа можно легко было избежать.

Водители паркуются, где хотят или могут. Этого можно было избежать грамотным планированием.





Машинам действительно нужно где-то парковаться, но должен ли двор быть похожим на парковку? Что мешает грамотно разделить зоны и ограничить въезд машин во дворы?

Слишком много асфальта. Среда не стала комфортнее.

Слишком много открытого грунта. Жители неспроста вспомнили о системе полива. Если бы здесь росла трава или было больше кустарников, в жаркие дни микроклимат в дворе был бы более комфортным, а пыли в городе могло быль меньше.

Но чтобы трава росла, нужно правильное зонирование.

Вход на детскую площадку должен быть доступен со всех сторон. Дети перелезут через забор, несмотря на потраченные деньги. Это значит, что среда должна быть безопасной для детей везде, а не только на площадке с небезопасными качелями. Кроме того, власти противоречат сами себе: демонтируя разношёрстные заборы вокруг палисадников, они устанавливают разношёрстные и бесполезные ограждения вокруг детских площадок.

Ещё благоустроенная детская площадка.

На заднем плане фотографии ниже есть библиотека. О том, насколько она востребована, можно понять по отсутствию ручки у входной двери. Книги на узбекском и русском языках расположены на полках обложкой к зрителю, потому что книг очень мало. Ассортимент — классическая литература и издания о величии государства.

О современной функции библиотек «Газете.uz» рассказывала российский архитектор, автор проекта реконструкции Республиканской детской библиотеки и владелец петербургского архитектурного бюро Ludi Architects Любовь Леонтьева. Мы также публиковали статью Ботира Кобилова о том, какими могут быть публичные библиотеки — общественными пространствами для работы, образования и творчества.

Бетонный тротуар с неровными краями, слева — открытый арык, справа — высокий бордюр. Выглядит ли среда приятной, располагает ли она к нахождению здесь?





В открытые арыки попадает мусор.

Жители украсили палисадник горшечными растениями.

Парковка под окнами, несмотря на открытый арык — результат полумер благоустройства.

Некрасиво и опасно.

Бесполезно.

До задних двориков благоустройство не дотянулось. Может, это и к лучшему? Они выглядят ухоженнее и приятнее, потому что здесь всё сделано с любовью.





Махалля «Парвоз»

Жительница дома №59 махалли «Парвоз», не пожелавшая называть своё имя, рассказала о благоустройстве двора, который посещал президент. Во время беседы с корреспондентом «Газеты.uz» она поливала остатки своего палисадника водой из шланга, протянутого из квартиры.

По словам женщины, махалля готовилась к визиту президента двое суток, в том числе и в ночное время. В ожидании приезда главы государства жители были обременены шумом и пылью.





В ходе благоустройства парковку разместили в центре двора. Люди, чьи спальни выходят на эту часть двора, мучаются из-за шума автомобилей, музыки и выхлопных газов в любое время суток. Живая изгородь на палисадниках под окнами первых этажей частично поглощала шум и выхлопы. Но её срезали.

«У меня была изгородь высотой около метра. Забор со двора не было видно, потому что изгородь его закрывала. Я всегда ухаживала. У меня был виноград, ёлка. Я утром вышла и спросила, не будут ли срезать у меня. Сказали: нет. Потому что у меня ухоженно. Я ушла в аптеку, а когда вернулась, ничего уже не осталось. Всё подчистую убрали. Остались только жасмин, сирень, пара кустов и два диких дерева, а у некоторых — вообще ничего».

Остатки палисадника жительницы махалли «Парвоз».

Женщина рассказала, что теперь на голых палисадниках мусор, здесь же выгуливают собак, экскременты никто не убирает. Некогда зеленые палисадники превратились в помойку и уборную.

Собака на соседнем палисаднике.

«Рабочие привезли землю, но там в основном одни камни. Соседи никогда не были против моего дворика. У соседей напротив тоже был палисадник с калиткой. Сосед и в „портал“ писал, но бесполезно. У здания махаллинского комитета ещё ёлки посадили. Обещали дать растения, но как президент уехал, так ничего и не дали. Я начальника ТСЖ просила и мне дать ёлки. Он сказал, чтобы я сама покупала. А у меня нет денег. Предложили скинуться с соседями».

Палисадник соседа женщины, который обращался в приёмную президента.

Другая жительница махалли «Парвоз», напротив, отметила, что довольна результатами благоустройства. Без разношёрстных ограждений, по её мнению, двор стал выглядеть лучше.

Но машин всё равно много, отметила женщина. Хотя жители к этому уже привыкли.

Она добавила, что отдыхая во дворе, люди чувствуют себя в безопасности только за ограждениями.

Другие детали

Детская площадка без забора вокруг выглядит дружелюбнее. Но арык стоило закрыть.

Красивый палисадник и набивший оскомину полосатый бордюр.

Ещё один ухоженный палисадник

Дети катаются на велосипедах и роликах.

У подъезда есть скамейки, урны и… машины.

У подъездов домов, расположенных дальше, урн нет.





Пешеходам в жилой зоне отведено 1,5 метра, машинам — 10. Забота и приоритеты.





Открытые арыки, что неудивительно, собирают мусор.

Махалля «Шахрисабз»

Председатель махалли «Шахрисабз» в центре города Джумабеке Кошетова рассказала «Газете.uz», что в махалле всего 12 многоквартирных домов. На первом этапе благоустройства представители хокимията срезали ограждения вдоль домов, «так как это придомовая территория».

Живые изгороди, по её словам, не уничтожали, они на месте, их требуется лишь обрезать, отметила председатель махалли. Однако корреспондент «Газеты.uz» видел вырванные с корнем кусты живой изгороди. Жители в беседе с нами говорили, что у них опустились руки, что власти своим безразличным отношением отбили у них желание что-либо благоустраивать у своих окон.





Один из палисадников в махалле «Шахрисабз», лишившихся живой изгороди.

Большинство людей, с которыми мы говорили, сказали, что они не против того, чтобы палисадники были некими «личными двориками» тех жителей, которые готовы за ними ухаживать. Ведь не у всех есть возможность отдыхать на даче, а небольшое зелёное пространство даёт ощущение нахождения на природе, возможность отдыха после рабочего дня, общения с соседями. Единственное, что, возможно, нужно сделать — это принять типовые рекомендации, чтобы палисадники выглядели ухоженно и не сильно отличались друг от друга.





Подрезанная живая изгородь в махалле «Шахрисабз».

«У многих зелень проросла, ничего не было видно, поэтому обрезали», — сказала Джумабеке Кошетова. Примерно такой же ответ дал представитель районного хокимията.





После ликвидации ограждений жителям приходится бороться с любителями парковаться под окнами.

По словам Джумабеке Кошетовой, первым делом планируется обновить асфальт и установить детские площадки в тех дворах, где их нет. Кроме того, планируется обновить фасад дома, в котором когда-то находился магазин «Детский мир».

«Скамейки сами люди не хотят, потому что молодёжь сидит на них ночами и шумит», — добавила глава махалли. Но многие жители с этим несогласны: «Двор без скамеек — это не двор».

Комментарии властей

Пресс-секретарь хокимията Мирзо-Улугбекского района Мамур Пармонов сообщил «Газете.uz», что по поручению президента в этом районе планируется поэтапно обновить асфальт во всех 54 махаллях. В зависимости от махалли в каждой необходимо установить минимум по две детские и спортивные площадки, две беседки и одну библиотеку. В рамках проекта также демонтируется незаконная наружная реклама на столбах и деревьях. На массивах Карасу прокладывается 7 км велодорожек, совмещённых с тротуарами.

Демонтаж ограждений, по словам Мамура Пармонова, предусмотрен перечнем работ (редакции не удалось с ним ознакомиться), потому что ограждения разные.

«Поэтому всем одинаковые бордюры поставили. Решётки нельзя ставить, потому что не будет одинаково», — сказал Мамур Пармонов.

Врио заместителя хокима Ташкента по коммунальным вопросам Шохрух Рахимжанов отметил, что на местах работают архитекторы, которые решают, как могут выглядеть дома в зависимости от их географии и других параметров. Зданиям возвращается эстетический облик, сказал замхокима.

Он подтвердил, что демонтаж ограждений предусмотрен программой. По его словам, при обустраивании отмостки (водонепроницаемое покрытие вокруг здания, предназначенное для предотвращения намокания грунта у его основания) одного из жилых домов, рабочим не удалось подобраться к зданию из-за ограждений.

Установка ограждений не предусмотрена законом, поэтому оформить их никак нельзя. Люди строили на задних двориках личные бассейны, хотя по закону это собственность всех жителей, сказал врио замхокима. Он добавил, что высота живой изгороди не должна превышать 50 см. Поэтому в махаллях её подстригают, но не убирают.

Шохрух Рахимжанов назвал благоустройство дворов типовым. Он отметил, что люди неправильно используют придомовую территорию, поэтому разработан типовой проект: бордюры, обрамляющие палисадники, и озеленение палисадников.

Говоря о парковках, Шохрух Рахимжанов отметил, что раньше люди ставили автомобили под окнами. Сейчас власти делают так, чтобы во дворах было место и людям, и машинам.

На вопрос «Газеты.uz» о мерах успокоения движения транспорта в жилых дворах Шохрух Рахимжанов ответил, что подумает о том, как можно сделать дворы более безопасными.

Системные проблемы

«Газета.uz» попросила известного российского урбаниста Аркадия Гершмана прокомментировать фотографии благоустроенных дворов и происходящую ситуацию в целом.

«[Типовое благоустройство] — это большая глупость, потому что дворы должны быть разными. И более того, это не дело власти, — сказал Аркадий Гершман. — Дворы должны быть на балансе жителей, и сами жители должны отвечать за их обустройство, благоустройство и поддержание. Потому что дома могут быть одной серии, построенные в одно время, но люди там живут разные. У всех разные потребности. Если в одном доме все поголовно автомобилисты, пусть скидываются на асфальт, делают парковку и живут на парковке. Если в соседнем доме много детей или стариков, то в одном случае мы делаем площадки для детей, в другом случае — ставим тренажёры для пенсионеров. И это должны решать сами жители. Они должны быть авторами».

«Город в лучшем случае может субсидировать такие проекты. Условно 50% должны собрать сами жители, а 50% компенсирует город. Такие схемы много где работают — и в Европе, и даже в России. И это как раз правильный подход, потому что у людей появляется ответственность, они осознают себя собственниками и начинают ответственно относиться к месту», — отметил он.

«Понятно, что не все и не сразу это поймут, но системно это правильное решение. Когда кто-то приходит и что-то делает, наоборот, это ощущение пропадает. Зачем мне беспокоиться о дворе, когда сегодня один начальник решил, что будет так, завтра другой начальник подумает, что надо делать иначе. В общем, дворы должны быть разными. И жители — именно те авторы, которые должны все это творить», — подчеркнул эксперт.

«Соседские огороды в городе — мировой тренд. Это хорошо работает с точки зрения экологии, потому что чем больше зелени, тем лучше. И биоразнообразие — это хорошо. Это работает с точки зрения увлечения людей и вообще работы с городом. [Люди] — не просто пользователи, а такие соавторы городского развития. В том числе это иногда позволяет бороться с проблемой одиночества, например, у пенсионеров. И, наконец, это всё красиво и на это приятно смотреть. Это лучше, чем парковка под окнами. И опять же, здесь мы уткнёмся в то, что это зона ответственности самих жителей», — сказал он.

«[Власти могут прописать] требования к безопасности детских площадок. Это большой труд. Они обычно прописываются на уровне государства. Есть стандарты проектирования — там всё это учитывается. Городские стандарты [по благоустройству] можно прописать в правилах благоустройства. В России это так и называется, их утверждает каждый отдельный муниципалитет. Например, там можно прописать, что не должно быть открытого грунта. Это источник пыли и грязи. И если он будет, то владельца земли будут штрафовать», — отметил Аркадий Гершман.

Право пользования придомовой территорией

Согласно закону об управлении многоквартирными домами, хокимияты могут предоставить жителям в постоянное пользование придомовую территорию. В этом случае жители несут ответственность за санитарное состояние придомовой территории и ей благоустройство.

Как сообщил «Газете.uz» администратор фейсбук-группы «ТЧСЖ и как с ним жить? (Узбекистан)» Максим Черников, к товариществам, а значит и к жителям, относится территория, выделенная им в постоянное пользование с оформлением кадастра. Однако, по его словам, хокимияты зачастую не дают кадастр на землю. В итоге земля принадлежит хокимиятам. Права огораживать придомовой участок у жителей нет.

Максим Черников добавил, что обращался в хокимият Мирзо-Улугбекского района с предложением разработать единый дизайн ограждений для дворов многоквартирных домов. Администрация обещала рассмотреть предложение, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

Властям присуще винить жителей за неблагоустроенные дворы и снимать с себя ответственность, если нужно заасфальтировать разбитую дорогу. Однако когда нужно освоить бюджет, власти не спрашивают, что нужно людям.

Город может в любой момент, не считаясь с жителями, выделить территорию между двумя домами под строительство многоквартирной новостройки или офисного здания. Но вопреки этому люди продолжают вкладывать свои силы и деньги в благоустройство придовомой территории. Потому что люди хотят жить в приятной среде.

И не их вина, если они не видят возможности прогуляться, не используя автомобиль. Ведь далеко не все живут в пешей доступности от зелёных зон, где нет машин. За последние годы Ташкент превратился в город с чудовищным дефицитом парков, особенно зелёных, тенистых и без аттракционов. Даже с учётом небольшого количества парков столица на протяжении десятков лет не может обеспечить горожан стабильным и надёжным общественным транспортом. На нём люди могли бы добираться куда угодно, в том числе и на отдых в сады и бульвары. Недавняя дорожная ситуация в связи с открытием парка Magic City тому доказательство.

Чтобы наши дворы перестали быть парковками, нужно дать людям альтернативу. Тем не менее, власти могли бы помочь жителям в благоустройстве дворов и избежать уже совершённых ошибок. Рассказываем, как это сделать.

Как власти могут помочь в благоустройстве дворов

В материале «Дворы без машин. Почему это нормально и как этого добиться», мы разбирали книгу «Жилые зоны: Руководство по планированию и дизайну» специалиста по урбанистике Кардиффского совета (Уэльс, Великобритания) Майка Биддалф, а также труд американского архитектора Кристофера Александера «Язык шаблонов».

В том материале мы подробно рассказывали, как внедрять новые стандарты строительства, которые успешно решили проблему безопасности и детской смертности от наезда машин в жилых зонах. Коротко напомним о главных этапах.

Во-первых, в этом должна быть заинтересованность властей. Именно политическая воля позволит закрепить в законодательстве стандарты строительства. Чтобы проблему увидели власти, горожанам следует это требовать.

Во-вторых, новые стандарты стоит протестировать в пилотных дворах. Чтобы это сделать, нужно провести исследование ситуации в выбранных кварталах.

В-третьих, власти должны получить поддержку жителей и вовлекать в обсуждение детей, молодёжь, пожилых и людей с инвалидностью. Необходимо спросить жителей, как они используют пространство своих дворов сейчас и как они хотели бы использовать его в будущем.

И наконец, нужно сделать жителей соавторами проекта. Люди самостоятельно могут выбрать из предложенных вариантов понравившиеся им скамейки, качели для детей и тренажеры, клумбы, фонарные столбы, растения. Так жители почувствуют свою сопричастность.

Разумеется, для этого нужен каталог скамеек, урн и других элементов городской среды. Нам не удалось узнать, есть ли они. В том числе и по этой причине «Газета.uz» просит главного архитектора Ташкента дать интервью корреспонденту редакции.

Какие ошибки совершили власти

Однообразие

Главная ошибка властей — шаблонность. Город состоит из парков, улиц, дворов, площадей, набережных. Эти объекты — не пластиковая бутылка. Значит, штамповать их по одному образцу не получится. У всех объектов разная география, рельеф. У них уже есть какие-то особенности. И главное — везде живут люди. И все эти люди разные.

Кроме того, власти противоречат сами себе. Дворы решили сделать одинаковыми, но не подумали о том, что фасады жилых домов с разношёрстными решетками, хаотично расположенными кондиционерами и веревками с бельём выглядят по-разному. Городу нужны архитектурные стандарты и мониторинг за их соблюдением.





Однообразие убивает всякое разнообразие образа жизни и препятствуют развитию индивидуальности, писал Кристофер Александер. Однообразие размывает и смешивает ценности, отношения, привычки и представления об окружающем нас мире. Однообразие убивает в человеке ощущение цельности. Когда человек может пройти в соседний двор и увидеть там то, чего нет в его привычной среде обитания, он видит разнообразие мира.

Для того, чтобы человек нашел себя, среда должна быть разношёрстной. Какие представление о жизни сложатся у детей, когда они вырастут, если сейчас все они вынуждены жить во дворах, ничем не отличающихся друг от друга, только потому, что власти совершили ошибку?

Представителям различных субкультур необходимы разные атрибуты окружающей среды. Людям разных возрастных групп, с разными интересами, ценностями, представителям различных национальностей нужны разные типы домов и соответственно разная внешняя среда вокруг этих домов.

И им нужны разные социально-бытовые услуги рядом с домом. Если где-то много автомобилистов, пожалуй, рядом могут понадобиться автомастерские. А если во дворе много детей, то у них совсем другие потребности, никак не связанные с машинами в их среде обитания.

Например, в Сергелийском районе есть махалли, где проживает много людей с инвалидностью. Так произошло, потому что в этом районе они, как и другие уязвимые слои населения, получили социальное жильё. Очевидно, что дворы, дома и окружающая среда должны соответствовать потребностям жителей.

Люди хотят соотносить себя с какой-то узнаваемой единицей пространства. И это вполне естественно. Они хотят, чтобы та часть города, где они живут, отличалась от других и была узнаваемой. Жители микрорайона должны иметь возможность отстаивать свои интересы путём самоорганизации для давления на местные власти. Это значит, что семьи, проживающие в одном микрорайоне, должны быть в состоянии достичь согласия по основным вопросам, касающимся коммунального обслуживания, общественных территорий и так далее. Антропологические исследования показывают, что группа людей не в состоянии принимать подобные решения, если её численность превышает 1500 человек. В Ташкенте число жителей одного двора почти никогда не превышает эту планку. А значит, люди могут договориться между собой.

По результатам благоустройства жилого двора в махалле «Парвоз» можно сделать вывод, что двор не является эталоном. Но даже эталон не значит однообразие. Никому не захочется жить в квартирах и домах с одинаковой мебелью и обоями. Потому что у всех разные потребности и вкусы. И договариваться о вкусах и потребностях — задача жителей, а не какой-либо власти.

Улицы

Власти считают увеличение асфальтированных площадей признаком благоустройства. Но там, где есть асфальт, есть и машины. Микрорайон может иметь выраженную идентичность только в том случае, если в нём отсутствует интенсивное автомобильное движения. Если машин становится слишком много, люди перестают считать эту территорию своей. Даже те, у которых есть автомобили. Они начинают испытывать отчуждение даже по отношению к собственным домам, если эти здания расположены на улицах с интенсивным движением.

Проезжая часть жилой зоны не должна проектироваться только для автотранспорта. Это в первую очередь пешеходная часть города. Посмотрим на фотографию ниже, сделанную в одной из махаллей Ташкента в ходе недавнего благоустройства. Уже при выходе из подъезда человеку покажется, что он попал на шоссе. На это указывают ширина улицы, разметка, бордюры и другие атрибуты.





Создать безопасную среду в жилой зоне, разумеется, можно. Это достигается за счёт очень спокойного движения транспорта. О методах успокоения движения мы рассказывали в материале «Дворы без машин».

Детские площадки

Казалось бы, двор — это место, где ребёнок может исследовать мир. Ведь иначе он не сможет повзрослеть. Но дворы настолько опасны, что это не позволяет детям исследовать среду.





Дети должны иметь возможность безопасно играть в жилых зонах, где им хочется, а не только на огороженных площадках. Дети играют (бегают, катаются на велосипедах, скейтбордах и роликах) в любой части двора, в том числе и на проезжей. Спросите себя, насколько это безопасно, если нет мер успокоения движения?

Однотипные детские площадки, состоящие из железных качелей, горок, радуги, турника и песка, не могут развивать детское воображение. Детская игра — это в первую очередь воображение, поиски способов решения вопросов, исследования.

Наши игровые площадки нарушают или сдерживают игру воображения детей, они не способны удовлетворить их фундаментальную потребность. Если говорить прямо, наши площадки — это непродуманная трата времени и денег.





Детская площадка и типовые ограждения для террас на первых этажах многоквартирных домов в Екатеринбурге. Фото: Аркадий Гершман.

Вспомните своё детство. Вы наверняка строили шалаши и домики на деревьях, лазали по деревьям, играли в прятки в зарослях травы, строили замки из песка и палок, которые были намного дороже сердцу, чем замки в парках, потому что были созданы самими нами.

Конечно, у большинства тогда не было компьютеров и смартфонов, которые отвлекали бы от уличных игр. Но стоит ли делать вывод, что нашим детям не интересны эти приключения, если у них даже нет возможности поучаствовать в них?

Спортивные площадки

Спортивные площадки действительно должны быть в каждой махалле (возможно, одна на несколько дворов). Но смотря на однотипные воркаут-зоны, кажется, что людей не интересует другая физическая активность. Это неправда, ведь люди разные — как минимум в возрасте.

В махалле «Парвоз» есть асфальтированное футбольное поле для детей. Лучше, чем ничего, но в чём смысл благоустройства, если не в улучшении существующих условий и не создании дополнительных? Разве в одном только асфальте?

В махалле «Парвоз» также есть шахматная и теннисная площадка в жилом доме. Но придомовая территория этой спортивной площадки огорожена забором, а за забором припаркован автомобиль.





При установке спортивных площадок власти могли бы спросить людей, что им нравится. Так в одном дворе могли бы быть тренажёры, в другом — теннисный корт, столы для шахмат, площадки для баскетбола и даже танцев.

Озеленение

Жители массивов предпочитают видеть больше зелени и деревьев. Если помочь людям создать красивую среду, они захотят ухаживать за двором и растениями сами, так как будут заинтересованы в проживании в приятном месте.

Ошибка властей в том, что на практике озеленение получилось опустыниванием. Людям нужны открытые зеленые и тихие пространства, куда они могут пойти. Когда рядом есть такие места, люди пользуются ими. Но если до зелёной зоны надо идти дольше трёх минут, расстояние превышает потребность, пишет Кристофер Александер.

В Ташкента крайне мало парков. В большинстве из них нет тихих мест, потому что всё отдано предпринимателям, иначе парк не сможет себя содержать. Тратиться на их содержание из городского бюджета законодательством не предусмотрено. Кристофер Александер считал, что зелёные общественные зоны должны находиться на расстоянии 45 метров друг от друга. Площадь каждой из них должна составлять минимум половину гектара. Такими местами вполне могли бы быть дворы города. И пока нынешнее благоустройство не закончилось, сделать это ещё можно.

Палисадники

Парки, уличные деревья, подстриженные газоны не приносят почти никакой пользы для установления связи человека с землей. Они ничего не говорят нам ни о продуктивности земли, ни о её возможностях. Контакт с землёй и процессами роста — это важная составляющая жизни человека.

Благоустройство лишило тех, кто любил поковыряться в земле, этой возможности. Кроме того, эту радость могут разделять дети. Это один из способов укрепления отношений с бабушками и дедушками и другими детьми. Уход за растениями развивает в детях чувство ответственности, ведь дети начинают понимать, что без них эти растения не выживут.

Раньше виноградники были во многих дворах многоквартирных домов. Они играли роль некой входной группы, выполняя также функцию защиты от солнца перед входом в подъезд. Поэтому срезать виноград жительницы махалли «Парвоз» было большой ошибкой.

В нашей стране растут фруктовые деревья. Они особенно украшают дворы. А в сборе урожая фруктов есть даже что-то магическое. Но представьте, что дерево растёт на голой земле. На ней нет травы — только грунт и камни. Вокруг подобия этого палисадника — асфальт и машины. А теперь представьте, что дерево растёт за зеленой изгородью на земле, поросшей травой. За каким из этих деревьев захочется ухаживать?

Пусть придомовая территория — это общая, а не частная территория жилого кластера. Но такие зоны должны связывать людей. Какой стала связь между жителями двора в махалле «Парвоз» после того, как живую изгородь, выращенную женщиной, уничтожили? Стала ли эта связь крепче и дружественнее, когда палисадник превратился в уборную для выгуливаемых собак?

Кроме того, у всех людей в той или иной степени есть потребность в уединении. Сегодняшнее благоустройство делает уединение невозможным. Это должно быть доступно не только дома, но в парках, бульварах и дворах тоже.

Люди стараются привнести в свою среду индивидуальность и комфорт. Они склонны вкладывать большую часть себя в свои дома, нежели в другие места. Благоустройство двориков самими жителями делает кварталы уникальными.

Импульсивность

Благоустройство среды — это сложный и обдуманный процесс. К нему нужно привлекать урбанистов, архитекторов, инженеров, дизайнеров, социологов. Для этого нужно проводить социальные опросы населения и разрабатывать стандарты.

Благоустройство дворов многоквартирных домов Ташкента зачастую — неэффективная трата денег. Ошибка властей в том, что они разрывают устоявшиеся социальные связи, поощряют автомобилизацию и не развивают общественный транспорт. Да, закон гласит, что придомовую территорию нельзя разделять на самостоятельные земельные участки. Выходит, граждане многие годы нарушали закон, разделяя её. а власти всё это время закрывали глаза, но вспомнили букву закона, получив бюджет на благоустройство?

Остановить «беспощадное» благоустройство, как его окрестили жители, пока ещё не поздно. Выделенные деньги можно потратить более эффективно, улучшив жизнь жителей и заслужив их благодарность.