Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в четверг высказался о своём визите в Учтепинский район Ташкента и подверг критике местных руководителей, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Во вторник глава государства посетил махаллю «Ширин» в Учтепинском районе Ташкента. Пройдясь по тротуарам, покрытым льдом, президент в присутствии премьер-министра Абдуллы Арипова высказал недовольство хокиму города Джахонгиру Артыкходжаеву, хокиму района Фарходу Абдуллаеву, министру ЖКО Шерзоду Хидоятову и другим чиновникам.

Указывая на птичий помёт за дверью многоквартирного дома, президент спросил министра Шерзода Хидоятова: «Где твои компании?» (имеются в виду управляющие компании). Вы все можете только просить деньги, компенсации".

Шавкат Мирзиёев отметил, что после визита в Учтепинский район он сделал выводы касательно ситуации на местах.

«Вам про чистоту внутренних улиц и домов тоже должен говорить президент?» — спросил он.

По его словам, за последние годы регионам был выделен штат из более 30 тысяч работников, а в этом году на улучшение условий в махаллях выделено 12 трлн сумов. Он подверг критике 6−7 заместителей хокимов районов, 4 руководителей секторов, председателей махаллей, управляющие компании за то, что не выполняют эти простые задачи, не заходят в дома людей и не ведут диалог с жителями.

Шавкат Мирзиёев подверг критике хокимов областей за то, что они лично не посетили котельные, газо- и углераспределительные станции, автопарки, предприятия электросетей и не ознакомились с проводимыми работами.

Хокимам областей поручено в течение 10 дней поочерёдно посетить эти объекты и внести предложения по улучшению условий и качества обслуживания населения, снижению энергопотребления и потерь.

Президент подчеркнул, что с сегодняшнего дня хокимы и руководители секторов должны «мобилизовать все свои силы, чтобы удовлетворить потребности людей в махаллях с тяжёлыми условиями».