Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 19 октября на встрече с избирателями Ташкента во вторник сообщил об успешности программы благоустройства махаллей, каждая из которых получила по 2 млрд сумов.

«Когда в этом году я встречался с жителями столицы, они подняли много вопросов по благоустройству махаллей. Для решения этой проблемы каждой махалле было выделено по 2 млрд сумов. Средства были потрачены на предложения общественности и под их непосредственным контролем, что дало свой результат», — сказал он.

По его словам, эта практика продолжится, а объём выделяемых средств увеличится в пять раз.

«Для этого при хокимияте города будет создан отдельный фонд развития 575 махаллей. На каждую махаллю будет выделено по 10 млрд сумов, то есть [всего] около 600 млн долларов на весь город», — заявил кандидат.

При этом 5 млрд сумов из этих средств планируется направить «на самые актуальные социальные и коммунальные проекты, исходя из предложений населения, с использованием системы «Гражданский бюджет».

«Ещё 5 млрд сумов будет направлено на обеспечение занятости в махаллях, поддержку малого и семейного бизнеса. За эффективное использование этих средств будут отвечать новые помощники хокимов», — сообщил он.

При хокимияте Ташкента планируется открыть научный центр, который будет систематически заниматься экономикой и урбанизацией столицы. Центр будет проводить регулярные опросы среди населения и разрабатывать научные решения существующих проблем.

Весной президент, посещая одну из махаллей, дал поручение по благоустройству всех махаллей Ташкента (их более 500), выделив каждой, в зависимости от состояния, в среднем по 2 млрд сумов.

О том, с чем в ходе благоустройства столкнулись жители, «Газета.uz» уже писала: разрушение ухоженных палисадников, превращение дворов в парковочные поля, бетонирование некогда зелёных лужаек и детских площадок, а также повсеместная — часто бессмысленная — установка высоких красно-серых бордюров. Во многих случаях работы ведутся без консультаций с жителями и с игнорированием их просьб направить деньги на более насущные нужды.

В сентябре Шавкат Мирзиёев высказался о ходе реализации программы по благоустройству: «Ставят огромные полуметровые бордюры… Зачем такие бордюры, для гонок машин?» — спросил он.

Сколько всего денег потрачено на установку бордюров в Ташкенте, а также будет ли проведена ревизия выполненной по благоустройству работы после заявления Шавката Мирзиёева, неизвестно. Установка высоких бордюров в столичных махаллях сейчас продолжается.

В августе депутат Нодир Абдувалиев заявил, что жители Ташкента не просто так жалуются по поводу благоустройства махаллей. По его мнению, в некоторых случаях после строительных работ «места лишаются существовавшего до этого уюта». «Это говорит об отсутствии диалога между органами исполнительной власти», — считает он.