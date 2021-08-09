Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Нодир Абдувалиев высказался о проблемах в реализации программы «Обод махалла», которые приводят к недовольству жителей. В частности, парламентарий обратил внимание на статью Aktualno.uz под заголовком «Игры с бордюрами. Как идёт благоустройство в некоторых махаллях».

В материале от 3 августа упоминаются дворы многоэтажных домов в Ташкенте, где без согласования с гражданами «варварски уничтожаются палисадники, демонтируются скамейки, спиливаются деревья». Сами работы, по так называемому благоустройству, в некоторых махаллях начались месяца два назад и когда они завершатся никому не известно, говорится в статье.

Фото: Aktualno.uz.

«Рабочие „кочуют“ из махалли в махаллю, а смена подрядчиков приводит к тому, что каждая бригада переделывает работу предыдущей или заново начинает копать, долбить, вывозить строительный мусор. Особенно это касается бордюров», — пишет издание на основе жалоб, поступивших от жителей Юнусабадского, Мирзо-Улугбекского, Алмазарского и Чиланзарского районоа.

Фото: Aktualno.uz.

Депутат отмечает, что люди выражают недовольство не просто так. По его словам, «после того, как строители прикасаются чего-то, места лишаются существовавшего до этого уюта». Он указал, что такие случаи нельзя называть обычными недостатками, так как они происходят из-за безответственного отношения к работе и неумелости.

«Упоминаемые гражданами негативные случаи говорят об отсутствии взаимного диалога между местными органами исполнительной власти, системы координирования работ», — считает парламентарий.

«Кроме того, что мешает исполнительным органам работать, советуясь с населением? Ведь некоторые места в махаллях люди сами согласованно и путём сбора денег отремонтировали, построили. Это нужно учитывать. Будет правильно, если районные ведомства будут показывать населению соответствующие планы, чертежи, учитывать их предложения, пожелания», — добавил депутат.

В конце мая Шавкат Мирзиёев подвергал критике недостатки в реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», отметив, что не во всех сферах и регионах работы выполняются качественно.

Позже «Газета.uz» подготовила материал о «беспощадном» благоустройстве в Ташкенте, где говорится о том, как должны выглядеть дворы, что об этом думают горожане, почему типовое благоустройство — ошибка, а решения должны принимать жители.