Узбекистан должен выполнить свои юридические обязательства и расследовать заявления осуждённого Даулетмурата Тажимуратова во время суда о пытках в заключении. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Основной фигурант уголовного дела о событиях в Каракалпакстане 1−2 июля 2022 года Тажимуратов в ходе допроса на судебном процессе 2 декабря заявил, что его пытали в здании МВД в Нукусе, в том числе прыгали на нём и пинали. Во время прений он повторил, что его руку «пропустили через мясорубку» (он пояснял, что так называется метод, когда между пальцами вставляется ключ и крутится — ред.), сообщив, что «несколько раз терял сознание». После суда его младший брат Ринат Тажимуратов также сообщил о «мясорубке» и о том, что на Даулетмурата Тажимуратова и других задержанных «прыгали и пинали ногами».

«Обвинительные приговоры по делу в Каракалпакстане делают политические заявления, но ничего не дают для 21 погибшего человека и многих других, получивших серьёзные травмы», — заявила старший исследователь организации по Центральной Азии Мира Ритман.

«Власти Узбекистана до сих пор не привлекли никого к ответственности за необоснованное применение правоохранительными органами оружия на поражение в ответ на июльские протесты», — сказала она.

HRW ранее публиковала собственное расследование, в котором говорилось, что сотрудники силовых ведомств «неоправданно применили огонь на поражение и другие чрезмерные ответные меры для разгона в основном мирных демонстрантов 1 и 2 июля».

«Силы безопасности неправомерно применили стрелковое оружие и различные типы светошумовых гранат — оружие, которое при неосторожном использовании может привести к тяжёлым травмам и смерти», — говорится в заявлении.

«Протесты были против предложенных конституционных поправок, которые убрали бы из Конституции Узбекистана право каракалпаков голосовать за независимость на референдуме и упоминание суверенного статуса региона. Предложенные поправки позже были отозваны. Все обвиняемые, которые были осуждены 31 января, были гражданскими лицами, за исключением одного бывшего сотрудника органов внутренних дел», — отметили в HRW.

«После протестов изначально было задержано более 500 человек. В течение нескольких месяцев Генеральная прокуратура не предоставляла актуальной официальной информации об общем количестве людей, все ещё находящихся под стражей», — напомнили в организации.

Лишь в декабре Генпрокуратура в ответ на запрос парламентской комиссии по расследованию нукусских событий сообщила о 171 обвиняемом по уголовному делу и нахождении под стражей ещё 39 человек, по которым будет отдельный судебный процесс. При этом, отметили в HRW, Генпрокуратура не представила дополнительных подробностей о предполагаемых правонарушениях задержанных лиц.

Генпрокуратура также заявила, что по фактам применения правоохранительными органами оружия и специальных средств в отношении демонстрантов в Нукусе, а также смерти двух граждан ведутся отдельные уголовные дела. «Газета.uz» направила запрос в ведомство касательно статуса этого дела и ожидает ответа.

Прокуратура обвинила 43-летнего адвоката и журналиста Даулетмурата Тажимуратова в «организации массовых беспорядков в Каракалпакстане и попытке захвата власти в сговоре с другими обвиняемыми, в том числе с журналисткой и основателем сайта Makan.uz 33-летней Лолагул Каллыхановой.

По итогам процесса суд приговорил Тажимуратова к 16 годам лишения свободы, а Каллыханову — к 8 годам лишения условно и освободил её в зале суда. Судья признал обоих виновными в «организации массовых беспорядков, заговоре с целью свержения конституционного строя и распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности». Во время оглашения приговора суд снял со всех подсудимых обвинение по статье 104 Уголовного кодекса (умышленном причинении тяжких телесных повреждений).

Тажимуратов также был признан виновным в предполагаемом «хищении в крупных размерах и легализации доходов от преступной деятельности», связанной с подпиской на его газету. Он должен выплатить 228,8 млн сумов (20,2 тысячи долларов) для возмещения ущерба.

«Обвинение Тажимуратова в „попытке свержения конституционного строя“ возвращает нас к эпохе президента Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, когда правозащитники и другие лица приговаривались к длительным срокам лишения свободы в ходе политически мотивированных судебных процессов», — отмечает Human Rights Watch.

Даулетмурат Тажимуратов в суде отрицал все обвинения и настаивал на своей невиновности. Лолагул Каллыханова и ещё 20 подсудимых полностью или частично признали вину и выразили раскаяние. У осуждённых есть 20 дней, чтобы подать апелляцию.

В преддверии июльских событий, вылившихся в демонстрации и приведших к жертвам, Тажимуратов и Каллыханова неоднократно выступали против предложенных конституционных поправок, а Тажимуратов заявлял о планах провести мирную акцию протеста 5 июля, отметили в организации.

HRW не считает, что выступления Тажимуратова и Каллыхановой «представляли собой высказывания, которые можно было бы правомерно квалифицировать как уголовно наказуемые согласно международному праву о правах человека».

«Выражение политического мнения и призывы к мирным протестам являются свободой слова», — подчеркнули в правозащитной организации.

«Узбекистан хочет перевернуть страницу о том, что случилось в июле 2022 года, но приговоры участникам протестов не дают ответа на главный вопрос: как был убит 21 человек и так много людей получили серьёзные ранения», — заявила Мира Ритман.