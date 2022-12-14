Генеральная прокуратура Узбекистана ответила на обращение независимой парламентской комиссии по расследованию событий в Каракалпакстане 1−2 июля, в котором от имени общественности задавался ряд вопросов, касающихся расследования и суда над обвиняемыми в причастности к этим событиям.

В ответе Генпрокуратуры, который в среду опубликовала парламентская комиссия, говорится, что по уголовному делу, возбуждённому по факту событий начала июля, в общей сложности в качестве обвиняемых привлечён 171 человек. В отношении 22 обвиняемых уголовное дело сейчас рассматривается в Бухарском областном суде по уголовным делам.

Первоначально было задержано 516 человек, из них в отношении 5 человек была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении 166 — заключения под стражу. К остальным судом было назначено административное наказание (в виде штрафа или ареста на определённое количество дней).

В сообщении Генпрокуратура напоминает, что в отношении 107 человек, находившихся под стражей, по ходатайству парламентской комиссии и депутатского корпуса мера пресечения была изменена на домашний арест — 10 человек, а также освобождение под общественное поручительство — 97 человек.

В ходе дальнейшего следствия 14 обвиняемых, находившиеся под домашним арестом, также были освобождены под общественное поручительство.

По части уголовного дела, относящейся к 22 обвиняемым (все — граждане Узбекистана, 20 находились под стражей, 1 — под домашним арестом и 1 отпущен под общественное поручительство), было завершено обвинительное заключение, дело было направлено в суд, процесс продолжается в Бухаре.

«По другим обвиняемым и по другим случаям уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщила Генпрокуратура.

В настоящее время завершаются следственные действия по части уголовного дела, выделенной в отдельное производство. 39 обвиняемых по этому делу находятся под стражей.