Факту применения оружия и специальных средств во время событий в Нукусе 1−2 июля и задержании обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов, привлечённых к охране общественного порядка, будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана, отвечая на обращение независимой парламентской комиссии по расследованию событий в Каракалпакстане.

По факту гибели двух граждан в рамках возбуждённых уголовных дел по статьям Уголовного кодекса органами прокуратуры ведутся предварительные следственные действия. По итогам следствия в в отношении виновных лиц будет обеспечено принятие законных решений, заявили в Генпрокуратуре.

«В случае подтверждения по результатам предварительного следствия фактов выхода сотрудников правоохранительных органов за рамки полномочий и неоправданного применения силы и средств, а также направления дела на судебное разбирательство дело будет рассматриваться на открытом судебном заседании в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом», — отметили в Генпрокуратуре.

Комиссия также спросила, где и при каких обстоятельствах применялось огнестрельное оружие и специальные средства и каковы правовые основания их применения.

Генпрокуратура в ответ сообщила: «Во время массовых беспорядков огнестрельное оружие и специальные средства применялись в основном 1 июля перед административным зданием Жокаргы Кенеса, 2 июля — перед УКД ОВД Нукуса и зданием аэропорта в целях предотвращения нападений на эти стратегические объекты».

«По этим фактам, вызывающим обеспокоенность общественности, продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство. По завершении следствия этим фактам будет дана правовая оценка», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

О применении огнестрельного оружия сообщали и пострадавшие, очевидцы событий, с которыми общались корреспонденты «Газеты.uz», и некоторые подсудимые в ходе текущего судебного процесса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая Нукус сразу после событий 1−2 июля, заявил, что действиям силовиков в случае превышения ими силы должна быть дана правовая оценка.

Ранее мы писали, что общее число обвиняемых по уголовному делу о событиях в Каракалпакстане составляет 171. Помимо 22 человек, по которым сейчас идёт суд, в отдельное производство выделено другое, по нему под стражей находятся 39 человек.