На судебных прениях в рамках завершающегося в Бухаре процесса по уголовному делу об июльских событиях в Нукусе последним с речью в свою защиту выступил главный фигурант Даулетмурат Тажимуратов. В отличие от других подсудимых, выступивших в минувший четверг, он ходатайствовал о том, чтобы выступить в понедельник. Его речь длилась примерно 1,5 часа, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Как мы писали, журналист, блогер и адвокат бюро газеты «Эл хызметинде» («На службе народа») Даулетмурат Тажимуратов (1979 года рождения) обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 104 через статью 28 (соучастие в умышленном тяжком телесном повреждении, причинённое двум или более лицам), части 4 статьи 159 (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан), пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере), статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктам «а», «б» и «г» статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершённое по предварительному сговору или группой лиц; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило ему в совокупности 18 лет лишения свободы. В самом начале суда в конце ноября в сообщении Верховного суда говорилось, что Даулетмурат Тажимуратов, согласно следствию, «в целях свержения действующей власти Республики Каракалпакстан и назначения себя на пост председателя Жокаргы Кенеса организовал организованную группу и массовые беспорядки 1−2 июля».

«Газета.uz» публикует перевод основных моментов выступления Даулетмурата Тажимуратова. Ранее мы публиковали выступления журналистки Лолагул Каллыхановой, спортсмена Азамата Турданова и блогера Бахтияра Кадирбергенова.

«Если я дискредитировал власти, почему госорганы выдавали грамоты?»

…[В обвинении сказано], что Даулетмурат Тажимуратов провёл «одностороннее журналистское расследование». Для справки, я тогда пошёл туда в качестве помощника Лолы (журналистка Лолагул Каллыханова, одна из обвиняемых — ред.). Лола руководила группой [журналистов]. Провели журналистское расследование, оно подтвердилось со всех сторон, главврач был уволен, министр здравоохранения был уволен. Нам дали письмо, где было сказано, что мы обеспечили законные права. Этот вопрос [в обвинении] тщательно не изучен.

[В обвинении сказано], что «Тажимуратов подготовил не соответствующие действительности материалы и опубликовал ролик, дискредитирующий власти в Тахиаташском районе и Нукусе, несмотря на то, что Совет министров не разрешил представителям официальных СМИ и блогерам пользоваться мобильными телефонами 21 декабря 2020 года». Что это значит? Это похоже на старую эпоху, где были пионерские организации.

Совет министров не даёт разрешения журналистам. Журналистам даже не нужно разрешение Совмина. Журналисты могут перевернуть вверх дном всю работу Совмина, потому что президент дал право, президент принял постановление. Он говорил: «Я стою за вами» (журналистами — ред.). Мы не спрашиваем разрешения у Совета министров.

Ладно, прокурор, который это готовил, выступал вчера. Он выступал, сидящий рядом с ним первый заместитель прокурора республики предоставлял же мне письмо по тому делу. Что можно пользоваться телефоном, что препятствий не будет. Он сказал, что МВД провело расследование и вынесло предупреждение в отношении действий своих сотрудников, противоречащих закону. Это есть в уставе МВД, им должны вынести предупреждение и дисциплинарное взыскание. Почему бы не изучить их [действия]? Всё это [подтверждено] фактами. Я никогда не публиковал видео без фактов. Человек, который выпускает без фактов, никогда не будет сидеть в кресле и говорить уверенно.

Касательно обвинения о публикации ложной информации на канале о необоснованном повышении тарифов на воду со стороны Жокаргы Кенеса Каракалпакстана. Во-первых, этого нет в моем канале. Во-вторых, я этот [материал] не готовил. В-третьих, я ничего не знаю об этом видео. Я не буду делать такое неграмотное видео. Я знаю, что цена [на воду] в Ташкенте отличается от нашей. Вода в Ташкенте спускается с гор. Мы, бедные, пьём воду, получая её из Туямуюна (водохранилище — ред.), которая также приходит в негодность. Я это понимаю. На это прокуратура не обратила внимания.





[В обвинении сказано, что Тажимуратов] дискредитировал судей, органы прокуратуры, должностных лиц прокуратуры, правоохранительных органов, хотя в Конституции Республики Каракалпакстан закреплено, что судебная власть, законодательную власть, хокимияты, политические партии, все организации для граждан.

Если я с 2019 года дискредитировал прокуратуру, органы внутренних дел, суды, то министр юстиции [Каракалпакстана Сайлаубай] Мамбеткадыров подписал грамоту с печатью Даулетмурату Тажимуратову за заслуги в освещении происходящих процессов в стране, повышение правосознания и культуры населения. То же самое с Комитетом по охране окружающей среды. Нацгвардия также выразила благодарность в 2022 году за агитационно-пропагандистскую работу в СМИ, служащую поддержанию общественного порядка, сохранению личного имущества граждан, предотвращению правонарушений и преступности.

Когда дела шли хорошо, я был всем нужен и меня уважали. Когда я споткнулся, каждый старается бросить в меня камень.

[Обвинение] указало на дискредитацию судебной власти, недовольство действиями прокуроров в 2020 году, судьбу двух осуждённых юношей, случаи приёма граждан в судах и другие действия. Всё это подтверждено. Если я лгал в отношении председателя суда, то это же в руках суда привлечь меня к административной ответственности, почему этого не сделано? Если я дискредитировал прокурора, то это же в его в руках — обеспечение верховенства закона.

Если я дискредитировал органы внутренних дел, Нацгвардию — хоть они и дали мне грамоту, я продолжал писать про них — почему бы им не открыть дело против меня, им же не сложно? До сегодняшнего дня на меня поступило 30−40 заявлений, в том числе от должностных лиц, депутатов.

В начале обвинение предъявило мне 30−40 обвинений. Если хотя бы одно было подтверждено в материалах дела, я бы ничего не говорил. Не подтверждено. Это похоже на сплетни супругов.

«Мы жили спокойно, каждый сам по себе, всё было хорошо»

Мы все жили спокойно в республике, каждый сам по себе, всё было хорошо. В интернете появились сообщения о том, что 16−17 июля 2022 года будет сессия, где Каракалпакстан станет одной из областей [Узбекистана]. Я посмеялся, когда это услышал. Невозможно, чтобы республика стала областью. Это не может решить сам Каракалпакстан, это было похоже на сказку.

21 июля Жокаргы Кенес провёл закрытую сессию, где обсуждался вопрос отмены 70−75-й статей Конституции, связанны с Каракалпакстаном. В ней участвовали 60 депутатов, руководители органов госуправления, они вместе рассмотрели этот вопрос. Выступил министр юстиции Сайлаубай Мамбеткадыров и дал заключение, что нам не нужен суверенитет и референдум, мы — одна страна. Руководитель Комитета конституционного надзора Каракалпакстан Парахат Айтниязов тоже дал заключение, что нам это не нужно.

Речь же идёт о судьбе Каракалпакстана, как я буду сидеть дома, услышав такие вещи?..

Если [из Конституции] убрать референдум (право на проведение референдума — ред.), то через 20 лет может появиться очередной Даулетмурат и сказать, что мы хотим отделиться. Узбекистан скажет: «Хорошо, можете отделиться, но приведите законное основание». Но если это основание, референдум и суверенитет, будут отменены в 2022 году, то тогда не получится обосновать. Потом скажут: «Извини, я бы разрешил, но нет основания». Что тогда будет?..

Я ведь не пытался добиться независимости. Причина в том, что мы до сих пор жили хорошо. Мечтать о независимости — это не преступление. Я продолжу мечтать, я буду мечтать до гроба. Но это не преступление, это не шаг. Отпустите меня сейчас — и я не сделаю шаг в сторону независимости, но моя мечта не угаснет.

Уважаемый судья, Жокары Кенес, нарушив статьи 2, 4, 5, 6, 23, 25 закона об обращениях физических и юридических лиц, сообщил, что получил обращение 700 граждан [с предложением об изменении статей Конституции]. Утверждается, что на основании этих обращений они дали предложение [об изменении статей Конституции]. Но ведь можно было и не удовлетворять эти обращения.

Почему среди 60 депутатов никто не сказал мне, что рассматривают обращение в Жокаргы Кенесе? Среди них Мурат (Кардар), Мурат Гаипов… Кто-то же мог выступить и сказать что на основании закона об обращениях физических и юридических лиц примем постановление о том, что не можем удовлетворить обращение, а по предложениям президента [по поправкам] — удовлетворить и поставить на голосование?

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Жокаргы Кенесе после событий в Нукусе, 3 июля 2022 года. Фото: пресс-служба президента.

Не буду скрывать, я думал, что за этими действиями стоит президент. Но 1 июля я узнал, что [Шавкат] Мирзиёев не имеет отношения к этому. Потому что вы, судьи, были на том заседании Акмаля Саидова (глава конституционной комиссии по разработке поправок в Конституцию, первый вице-спикер Законодательной палаты — ред.). Он сказал, что не один раз, а два раза отправлял письмо в Жокаргы Кенес о том, что каракалпакский вопрос не рассматривается у нас (в парламенте Узбекистана — ред.). Он сказал, что отправил письмо, чтобы вы сами рассмотрели этот вопрос. Зухра Реймова (председатель Комитета по законности, судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Жокаргы Кенеса — ред.) повторно предлагала поправки по 70−75-й статьям.

[Заместитель председателя Экономического суда Каракалпакстана] Бахрам Кытайбеков, спасибо ему, он как наш предок Аллаяр [Досназаров] снова и снова вставал и говорил, что это ошибка, проведение закрытой сессии без допуска журналистов — ошибка. Акмаль Саидов сказал: «Что мне делать, предложение же исходит от вас». Тогда я понял, что здесь нет вины Узбекистана. Нет вины Олий Мажлиса и президента. Вся беда исходила от нас.

Законопроект был представлен 24 июня и обсуждался с 25 июня по 5 июля. По этому вопросу я упомянул показания свидетеля Зухры Реймовой и сенатора [Улыгбека] Жалменова в суде.

Мурат Каллибекович (Камалов, бывший председатель Жокаргы Кенеса — ред.) дал показания в ходе следствия. Следователь спрашивает его, кто предложил эти поправки в Узбекистане, кто предложил эти статьи. «Предложение по внесению поправок в статьи от 70 до 75 Конституции Республики Узбекистан, касающиеся Каракалпакстана, предложены Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан». Вот он, глава республики сам говорит, что поправки внёс Жокаргы Кенес. А они тут лгут, говоря, что поправки пришли из Олий Мажлиса.

Жители Муйнакского района выступают против поправок в статьи 70−75 Конституции Узбекистан. Фото: соцсети.

«Я ходил в МВД, в СНБ. Говорил, что устрою забастовку. Просил посадить меня»

Народное недовольство по этому поводу начало появляться в интернете, но с мая депутаты, партии, органы государственного управления, органы самоуправления, общественные организации сидели молча и не разъясняли людям [поправки].

Но говорят, что Даулетмурат Тажимуратов неправильно объяснил народу. Я не объяснял это неправильно до сегодняшнего дня. Это моё мнение, это моё слово. Если я неправильно объяснил, то куда смотрели депутаты и партии, персики собирали? Почему министр юстиции не выступит и не скажет, что Даулетмурат Тажимуратов объясняет неправильно? Ни один из них не вышел. Потому что им нужно кресло.

Куда смотрела прокуратура, строго контролирующая работу СМИ? Куда смотрело управление МВД, которое следит за нами? У СГБ тоже есть. Все молчат, а после всего случившегося говорят, что Даулетмурат Тажимуратов неправильно объяснил. Если есть смелость, то пусть выходят на меня, я «нагло» (имеется в виду прямо, на равных — ред.) общаюсь по телефону с руководителем государственной безопасности. Я «нагло» общаюсь с министром внутренних дел. Я переписываюсь с прокурором, почему он мне не пишет: «Даулетмурат, твои действия ошибочны»?"…

Возникает вопрос, почему прокуратура, МВД, СНБ не привлечены к ответственности?

Когда приехал президент, старейшины просили у него прощения. Вместо извинений лучше бы предотвратили это. Ни один старейшина не вышел и не сказал: «Даулетмурат, не надо»…

До 1 июля я выпустил несколько роликов и даже сказал, что даю представление в прокуратуру, МВД республики на основании статей 3 и 4 закона «Об общественном контроле», чтобы предотвратили это всё. На встрече с адвокатами 27 июня я сказал руководителям, что это может перерастив войну, я говорил «Смотрите, люди недовольны». Но никто из них ничего не сказал.

В итоге я сам пошёл в МВД, в СНБ. Я говорю, что устрою забастовку. Я говорю, что буду бороться. Я говорю, заключите меня под стражу, иначе я не остановлюсь. Теперь сегодня все выступают как герои и говорят, что Даулетмурат сделал то, сделал это. Уважаемый судья, в конце концов, есть же границы. Я пришёл к их дверям и просил посадить меня, что ещё им нужно?

1 июля после выступления перед мечетью «Салмен ота» я отправил письмо в Жокаргы Кенес на основании статьи 11 Конституции о проведении митинга. После этого забрали всех моих родственников, включая ребёнка 7-го класса , из дома, соседей, строителей. Посадили в [автобус] Isuzu и увезли.





«Профилактическая беседа» с избиением

Правоохранительные органы работают очень оперативно. Когда меня забрали, министру внутренних дел Аманбаю Орынбаеву доложили о профилактической беседе. Орынбаев не виноват, что его подчинённые совершили такое.

Если это профилактическая беседа, где представители махалли, кто со мной провёл эту беседу, где свидетель, где рапорт, в конце концов, какой итог этой беседы, смогли меня убедить или нет? Почему этого нет в деле?

Профилактическая беседа в Новом Узбекистане, не знаю, — это когда на тебя надевают маску, наручники и сажают в автозак, тыкают и тыкают электрошокером, избивают, заставляют плеваться кровью, а затем выпускают с профилактической беседы? Я бы поднял руку, если бы увидел на какой-нибудь странице дела рапорт. Нет!

Вернёмся к обвинению. Отмечается, что «Даулетмурат Тажимуратов 29 июня для осуществления своего злого умысла встретился с членами организованной группы Сметуллаевым, Турдановым и Жиемуратовым и дал им поручение. Согласно поручению, если я попаду в тюрьму, они должны поднять толпу и вытащить меня. Согласно этому поручению, члены группы собрали людей на центральном рынке 1 июля».

Возникает вопрос, в ходе судебного разбирательства кто из этих людей — Ахмета, Саламата, Даулетмурата, Ходжанбергана — сказал, что ездил на центральный рынок? Или те, кто принимал участие в массовых беспорядках 1−2 июля, говорили, что [приняли участие] из-за их пропаганды? Такого не было. Исходя из статьи 26 Уголовного кодекса, если обвинение не подтвердилось в суде, то приговор не может быть вынесен.

В обвинении сказано, что «1 июля, когда Даулетмурат Тажимуратов возвращался домой из Жокаргы Кенеса, он заявил общественности: „Выполнение ваших требований — моя задача, посадят меня или нет — в ваших руках“, и призвал к массовым беспорядкам». Возникает вопрос, если моё заявление призывало к массовым беспорядкам 2 июля, то кто дал показание, что это произошло из-за моего выступления 2 июля?





Возникает другой вопрос. Я в том ролике говорил, что не должно быть беспорядков. Есть видео, где я ранее на центральном рынке говорил до хрипоты: «Давайте сделаем это по-мирному». Этим видео не была дана оценка.

Статья 22 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что [при решении любых возникающих в деле вопросов] должны быть выяснены и учтены обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого или подсудимого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность.

Хорошо, вы посмотрели видео. Почему не говорится о моих хороших словах на видео? Если [причиной беспорядков] стали мои слова дома, то кто сказал, что он вышел по этой причине, из-за слов Даулетмурата? Никто. Я тогда говорил о том, чтобы меня не сажали в тюрьму. Я не призывал к беспорядкам…

Если бы я работал в сфере [правоохранительных органов], я бы следовал каждому слову президента. Он говорил прокурорам отказаться от прежней политики, сказал, что не сработается с ними. Он сказал, что надо избавиться от обвинительного органа. Слово прокуратура означает «заботливая». Если бы я был прокурором, то сказал бы, что по этим действиям и по этим признакам Тажимуратова можно обвинить, а по этим признакам его можно оправдать. Я бы показал, что эти признаки отягчающие, а эти — смягчающие. Вот такая у нас юридическая система! В нашем деле этого вообще нет.

«Я заставил людей разойтись. Хоть один депутат там был?»

Уважаемый суд, вы задали мне вопрос неделю назад. Вы тогда сказали, что Даулетмурата Тажимуратова привели на рынок, чтобы народ разошёлся. Правильно, вы же так сказали? Вы сказали, что народ же не разошёлся. Тогда я не полностью ответил на вопрос, я хотел бы дополнить его сейчас. Если вы обратите внимание, люди разошлись. Если была толпа из около 20 тысяч человек, то после моих слов минимум 17 тысяч разошлись. В Жокаргы Кенес пошли максимум 3000 человек, не больше 3000. Около 15 тысяч человек ушли. Прошу обратить на это внимание, уважаемый судья…

Остальные 3000, молодые ребята, пошли туда из интереса. Я заставил разойтись [людей] перед рынком. Спасибо, люди послушались. Они не слушали главу республики (Мурата Камалова — ред.).

Во времена СССР была [повесть Аркадия Гайдара] «Тимур и его команда», она состояла из школьников. Наши не сравнились даже с этими школьниками. Какой депутат Жокаргы Кенеса встал рядом со своим руководителем, какой министр? Прокурор республики сбежал с места, спрятавшись. Министр внутренних дел стоял, спасибо ему.





Я говорю это потому, что если бы депутаты пришли и хотя бы попытались остановить народ, не было бы разговоров… Это должно стать уроком, в будущем они должны стоять рядом с руководителем.

«Если бы я хотел захватить Жокаргы Кенес, я бы это сделал. Не было такого намерения»

Вы задали ещё один вопрос, уважаемый судья. Если бы моей целью было пойти на Жокаргы Кенес, я бы сказал, что это наш последний шанс, сказал бы 20 тысячам людей: «Идём на Жокаргы Кенес», и мы бы как стая ворон окружили его. У меня не было такого намерения.

Захватить Жокаргы Кенес можно было тремя способами. Если бы я собирался стать «президентом», я бы им стал. Если бы я сказал 20-тысячной толпе: «Пошли», никакая армия не смогла бы её остановить. Но не скрою, я бы так сделал, если бы не было Мирзиёева! Я бы положил конец страданиям, которые мы видели со времён Хивинского ханства…

Вторая причина. Рядом со мной стоит глава Жокаргы Кенеса? Стоит. Стоит министр МВД? Стоит. Начальник [управления] Нацгвардии стоит? Стоит. Глава госбезопасности республики стоит? Стоит. В этот момент, если бы я сказал: «Ребята, скрутите им руки и посадите в Prado». так и было бы. Гарантирую… Я этого не сделал, потому что у меня не было таких мыслей. Во-первых, есть Мирзиёев. Есть Камалов, из-за которого у меня «появился язык». Даже когда наше поколение умрёт, оно не будет против Камаловых (Мурат Камалов — сын Каллибека Камалова, первого секретаря Каракалпакского обкома Коммунистической партии Узбекистана — ред.).

Третий способ. Я бы сказал людям стоять там до утра, нет смысла воевать, если мы останемся до утра, приедут люди из аулов, приедут социологи, политики из-за границы, приедет сам президент. Если придёт президент, я скажу ему оставить референдум и наш суверенитет. Я ведь и этого не сделал. Я только стоял с мыслью о 5 июля (1 июля он заявил, что просил разрешить провести «мирный, законный» митинг 5 июля — ред.).

Если я призывал людей к массовым беспорядкам, где я это говорил? Собрать толпу непросто. Если я ложно называл 5 июля, а сам действовал 1 июля, то я должен был бы к этому готовиться. Толпа собирается только через интернет, я этого не делал…

«Без санкции посадили в тюрьму»

Теперь расскажу, как вторглись в мой дом. Сломали двери, ворота, окна, проникли в дом. Нескольких людей забрали в МВД. Оттуда на вертолёте привезли в Хорезм. Есть постановление? В течение 24 часов необходимо информировать прокурора в письменной форме. Если бы в деле была эта информация, то я бы тоже поднял руку. Нет, этого тоже нет.

В Хорезме нас забрали в изолятор, нас напрямую посадили в тюрьму. Закон запрещает сажать без санкции и постановления… Кто-то должен ответить за кратковременное лишение меня свободы.

Согласно статье 93 Конституции, гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции и законов Узбекистана выступает президент. Если не соблюдаются законы, не соблюдается Конституция, не соблюдаются права граждан, то народ будет считать виновным президента. Они имеют на это право…

Во-первых, согласно статье 25 Конституции, никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона. Эта статья Конституции осталась на бумаге.

По статье 26 каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путём гласного судебного разбирательства. А нас с 4 июля [обвиняли]… «Даулетмурат Тажимуратов — глава преступной группы, он взят под стражу с сегодняшнего дня». Об этом сообщила сама прокуратура.

В той же статье написано, что никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению. Нашу руки пропустили через мясорубку. Несколько раз мы теряли сознание. Как здесь соблюдается Конституция? Ладно, это тоже остаётся на бумаге.

Правоохранительные органы избили и убили стольких людей… [Смерть] Руслана Ибрагимова подтвердилась? Подтвердилась, он скончался после избиения дубинкой. Мадьяра подтвердилась? Подтвердилась. Сломали обе ноги Артура Тлегенова… Что это за цирк? Как эти люди ходят по земле? Президент по статье 93 выступает гарантом соблюдения Конституции, а здесь ходят эти люди в форме… дубинки в руках.

Всё это я пережил в Каракалпакстане. После прибытия в Хорезмскую область я еле стоял на ногах, но сказал, что [трогать меня] бесполезно, меня ничего не возьмёт. Мне сказали: «Забудьте про это. С сегодняшнего дня вас никто трогать не будет». Спасибо, сдержали слово. Спасибо узбекским следователям, они позволяли мне читать намаз в течение часа. Я им благодарен.

Согласно статье 27 Конституции, никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом. Это тоже осталось на бумаге. Почему проникли в дом без санкции?..

Кто пригласил в Жокаргы Кенес?

Свидетель Ахмад, водитель автомобиля Prado бывшего председателя Жокаргы Кенеса [Мурата Камалова], 27 сентября дал показания следствию. В показаниях он сказал, что Мурат Камалов предложил толпе и Даулетмурату Тажимуратову пойти и поговорить в Жокаргы Кенесе. Сам шофёр в своих показаниях подтверждает слова о том, что Мурат Камалов предложил поговорить.

Мурат Каллибекович в своих показаниях говорит: «Стоя на автомашине, я сказал Тажимуратову, что подобные действия, а именно я имел в виду его призывы о проведении референдума о независимости Республики Каракалпакстан, незаконны. Такие вопросы не должны решаться путём массовых беспорядков, а при необходимости можно провести встречу в Жокаргы Кенесе между депутатами и инициативной группой из числа активных граждан».

Он сказал, чтобы мы пошли в Жокаргы Кенес. Я сказал людям, люди отказались. Этим тема закрылась.

Аманбай Орынбаев на судебном процесс 7 января. Фото: Верховный суд.

Свидетель [бывший глава МВД и нынешний председатель Жокаргы Кенеса] Аманбай Орынбаев 13−17 июля сказал в своих показаниях, что Мурат Камалов вышел из служебного автомобиля, поднялся на него, попытался успокоить Даулетмурата Тажимуратова, стоявшего на машине, попросил его разогнать толпу и пойти и поговорить с ним в Жокаргы Кенес. То есть идея поговорить исходила от Мурата Камалова. Но говорится, что он попросил разогнать толпу. Такого не было.

В его показаниях также сказано, что [Тажимуратов] сказал толпе и автомобилю Камалова двигаться в сторону Жокаргы Кенеса и поехал вместе с толпой туда. Информация о том, чтобы машина Мурата Камалова ехала в Жокаргы Кенес, нигде не подтвердилась. Откуда Орынбаев взял эти слова? Ни один человек не подтвердил это. Согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса, прошу решить этот вопрос в мою пользу.

Свидетели Парахат Жаббарбергенов, Паруаз Оразбаев, Даулет Баймуратов, Куанышбай Бахипов и другие подтвердили, что [Мурат Камалов] предложил пойти и поговорить в Жокаргы Кенесе.

А теперь обратим внимание на то, кто управлял автомобилем председателя Жокаргы Кенеса. Это очень важно. В ходе судебного процесса сотрудник органов внутренних дел Искандер Бабариязов сказал, что [Аманбай] Орынбаев вышел из задней двери Prado. Когда я спросил, уверен ли он, он сказал, что уверен. А заместитель главы штаба Национальной гвардии дал показания, что Орынбаев управлял автомобилем.

Мурат Камалов сказал, что в машине было три человека — Ибрагимов, Каражанов и он. В показаниях Каражанов сказал, что сам управлял автомобилем, где были он, Ибрагимов и Мурат Камалов. Сказал, что Орынбаева не было. Я несколько раз его спросил, но он всё равно сказал, что Орынбаева не было.





Что касается Орынбаева, то он дал показания не один раз, а два раза. Он сказал следующее: «Автомашина Мурата Камалова направилась в Жокаргы Кенес, тогда я сел в служебный автомобиль Мурата Камалова, и мы медленно двинулись в сторону, куда двигалась толпа. В пути я пытался поехать на автомашине Мурата Камалова в другую сторону, но толпа не позволила».

Это же означает, что он был за рулём. Сами подумайте, сидит заместитель Нацгвардии генерал-майор, Мурат Камалов, сидит министр внутренних дел полковник Орынбаев, слова трёх взрослых и высокопоставленных мужчин кардинально противоречат друг другу. Кому должен верить народ? Орынбаев говорит, что «я был в машине, сам ею управлял». Камалов говорит, что «Орынбаева не было в машине». Ибрагимов говорит, что Орынбаев был там. Водитель Каражанов говорит, что его не было… Прошу обратить на это внимание, уважаемый суд…

Теперь, если обратить внимание на показания Мурата Камалова, он свидетельствовал о том, что дорогу для Prado открыли сотрудники Национальной гвардии. Мы не тянули его за язык. Только Орынбаев и Каражанов говорят, что дорогу перегородила толпа. Несколько гвардейцев заявили, что машина могла свободно передвигаться.

«Где записи с камер?»

Уважаемый председательствующий, вы тоже видели, как один гражданин снял видео, где сказал, что «мы хотим войти в Оксарой („Белый дом“, имеется в виду Жокаргы Кенес — ред.), мы хотим сделать Даулетмурата президентом, мы хотим сделать его председателем».

У меня вопрос, почему это видео не вошло в видеоматериалы с доказательствами по делу… Почему не проведена портретная экспертиза? Почему не проведено опознание каждого из лиц?.. Я считают, что видео смонтировано. Если это не монтаж, почему прокуратура не включала это в доказательства и не провела экспертизу?

Видео с видеокамеры на крыше девятиэтажки напротив Жокаргы Кенеса не предоставили. Я много раз спрашивал, эксперт в итоге сказал, что не будет отвечать на вопрос… Если то видео не предоставили, значит, там есть эпизоды в мою пользу.

[Бывший министр внутренних дел Каракалпакстана Айтбай] Темирханов говорил, что Нукус на 90% оборудован камерами. Он говорил, что камера на крыше девятиэтажки снимает со всех сторон… Почему не предоставили видео с камер СГБ рядом с Жокаргы Кенесом?..





«Почему не принесли флаг Узбекистана?»

Когда вы вызывали Орынбаева в суд, он прислал письмо, что не придёт. Спасибо, после второго вызова он пришёл, я задал вопросы… Я задал вопрос о флаге [Узбекистана] в том месте. Он сказал, что об этом просил Мурат Камалов. Нет, это я сказал… Я сказал: «Извините, Узбекистан — наш общий дом». Я попросил Орынбаева найти флаг. Я ему даже крикнул: «Где флаг?» Он сказал, что сейчас найдёт.

Один из оперов во время следствия сказал, что флаг был. Один из сотрудников органов внутренних дел принёс флаг, завязанный на поясе. Но Орынбаев дал отказ. Когда я задал вопрос про это, ответ был расплывчатый. Сказал, что флаг был. Сказал, что не подняли флаг из-за обстановки, народ мог взбунтоваться…

Почему он боялся? Я просил вытащить флаг. Моя цель заключалась в том, что я хотел поднять флаги Каракалпакстана и Узбекистана вместе и сказать, что так нельзя. Надо решить вопрос [поправок в Конституцию] законным путём…

Если нет видео с девятиэтажки, со здания СГБ, прошу решить это в мою пользу.

Обвинения в окружении здания ОВД Нукуса

Касательно обвинения в окружении здания ОВД Нукуса с трёх сторон, чтобы захватить оружие. Это подтвердили не один, а два следователя ГОВД. Начальник Управления по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом Николай Бабаниязов в своих показаниях сказал, что его [кабинет] находится на третьем этаже и расположен с угловой стороны. С этой стороны он может видеть улицу на стороне корейского центра, с этой — пожарную часть, с этой — университет…

Нуриддин Низомитдинов сказал, что может подтвердить это через дроны. Однако обвинение не смогло доказать окружение толпой здания с трёх сторон… Хорошо, сказали, что сняли это на дроны. Это сказали и эксперт, и начальник управления [по борьбе] с терроризмом, два следователя сказали, что сняли на камеры и дроны. Где [записи]?.. Не смогли найти…

Я спросил, есть ли видео с КПП ГОВД. Сказали, что есть. В 3-м городском отделе милиции напротив есть видео. Сказали, что есть. Попросил принести [записи]. Не принесли… Почему не могут показать одной записью с КПП, как народ атаковал ГОВД, окружил с трёх сторон? Не смогли доказать… Я основываюсь на фактах.

Согласно данным экспертизы, рядом с ГОВД умерли 5 человек… Он сказал, что на самом деле рядом с ГОВД один человек умер от пули в голову, а затем его толпа забрала. Я тогда сказал: «Хорошо, его перенесла толпа. [Человек] умер рядом с ГОВД. Вы же начальник экспертизы, есть ли следы крови?» На это он не смог ответить. Я сказал, чтобы он подтвердил, что это [произошло] рядом с ГОВД. Хорошо, один человек умер, его тело перенесли в другое место. А как вы докажете [смерть] остальных четырёх человек? Четырёх человек наверняка не перенесли? Если бы я был начальником экспертизы или следователем, я бы включил это в дело так: он умер рядом с ГОВД, это подтверждается следами крови. Остальных четырёх также доказал бы. Этого в деле нет.

Если бы это доказали, что четыре человека погибли здесь, то действительно можно было бы подтвердить нападение, окружение ГОВД с трёх сторон. Этого нет. Полная выдумка. Прошу обратить внимание на этот эпизод…





«Подтверждений нет, но обвинение остаётся»

Я не вижу, чтобы прокуратуры была таким органом, каким представлял президент. Я бы понял, если бы прокуратура сказала, что Тажимуратов совершил одни действия, но предпринял другие действия для предотвращения, сказал слова «мирным путём»… Дело или обвинения подготовили не эти прокуроры , пусть люди не подумают на них… Дело готовила Генеральная прокуратура.

Согласно УПК, [если в результате судебного разбирательства прокурор придёт к убеждению, что данные судебного следствия свидетельствуют о невиновности подсудимого], прокурор обязан отказаться от обвинения. В истории Узбекистана ни разу не было такого. Если бы я был прокурором, то после разбирательства дела я был сказал, что из шести предъявленных нами статей две не нашли подтверждения. «Поэтому я отказываюсь от обвинения по этим статьям» — как бы это было красиво. Прокуратуре скажут спасибо.

Нет, прокурор говорит, что на автомобиле Prado были Давран вместе с Истамом Пулатовым и требовали освобождения Даулетмурата Тажимуратова. В это же время они лежали в ГУВД. На записи видно, что они пришли в 8:30. В итоге это не подтвердилось в суде, а прокурор оставляет обвинение.

Он что, спит? Он же может сказать, что «это не нашло подтверждения, прошу исключить из дела».

В материалах дела говорится, что «Даулетмурат Тажимуратов выдал Саидабулле Медетову удостоверение от газеты „Эл хызметинде“ и воспользовался им для осуществления сепаратистских идей». Откуда это взяли? Пусть покажут, что я выдал удостоверение Саидабулле Медетову. Приходил человек, которому выдали удостоверение, это не Медетов… Чем вообще заняты более 100 следователей? Им платят за гостиницу, питание. Они ещё без стыда получили награды, вознаграждение. Пусть покажут, что я дал удостоверение Медетову.

[Из материалов дела]: «Обвиняемые раскаялись в содеянном и их заявлением подтверждается совершение ими преступлений». Если я приду к ним и скажу, что по 97 статье УК (умышленное убийство — ред.) я убил человека, нынешние прокуроры сразу посадят. Прокурор должен спросить, кого ты убил. Нужно найти орудие убийства, например, нож. Провести экспертизу и найти отпечатки. Действительно убили этим предметом или другим — это тоже надо определить. Человек не становится виновным, если он взял на себя вину…

Говорят про заявление обвиняемых. Может, они дали заявление, не выдержав ударов. Кто-то мог дать по ошибке… Нельзя сразу обвинять, нужно доказать.

До прихода Мирзиёева никого не оправдывали. Сегодня почти всех оправдывают…

Посмотрите, как ограничили мои права. Провели обыск в моей редакции. Провели обыск в доме. Где статья 81 УПК? Почему не снимают обыск на видео?..

Судья Елубай Абибуллаев (в центре). Фото: Верховный суд.

У меня были документы. Это не произошло само по себе. Гимн Каракалпакстана теперь исполняется только в Каракалпакстане, хотя в предыдущей редакции Конституции гимн исполнялся во всём мире… Раньше наш флаг имел равный статус по всему миру… То же самое с гербом.

Завтра референдум и суверенитет тоже бы ушли, если бы не было Даулетмурата. Почему мы стали так бояться?.. Храбрость нации определяется действиями тех, кто сейчас здесь сидит… Мы же опозорились перед всей нацией…

Прокуратура вошла в мой дом, но нет ни одного видео. Зачем нужна статья 23 УПК (презумпция невиновности — ред.)? Мой канал удалили без решения суда. Я бы на вашем месте (судьи — ред.) вынес частное определение… Не имеют права…

Обратите внимание на статью 167 УК (хищение путём присвоения или растраты — ред.). В деле говорится, что Даулетмурат Тажимуратов пригрозил тюрьмой [бывшему министру народного образования Каракалпакстана] Аманжолу Аяпову, разослал договоры другим министерствами о переводе денег в газету «Эл хызметинде». Пусть покажут это в суде. Например, отправил договор министру строительства, министру здравоохранения… Нет ни одного факта… Только одним словом Аманжола мне предъявили статью 167. Вам не стыдно? Появляется вопрос: верить его словам или документам с печатью… Это позор, что меня обвиняют по этой статье.

Есть такие понятия, как оферта и акцепт. Между нами были оферта и акцепт. Они перечисляют мне деньги, я доставляю им газету. А спустя три года говорить, что это не так, я на самом деле боялся… Они (следователи — ред.) на пустом месте строят обвинение. Делают из мухи слона… Уважаемый суд, прошу меня оправдать по этой статье.

Что касается статьи 243 УК (легализация доходов, полученных от преступной деятельности — ред.). Чтобы применить статью 167 УК, я должен быть государственным служащим. Какое вам дела до моих денег? Какое может быть хищение, если есть договор?.. Уважаемый суд, у вас же есть совместное постановление [Верховного суда] о том, что дело не возбуждается на основании показаний. Если оно не работает, то зачем оно нужно?..

Бедный Мадьяр [Уразбаев] умер из-за меня, чтобы помочь мне… Посмотрите на этого храброго узбекского парня, несмотря на избиения, он не дал ни одну страницу показаний…

В обвинении сказано, что «Даулетмурат Тажимуратов предварительно вступил в преступный сговор с Лолагул Каллыхановой, Азаматом Турдановым, Ахметом Сметуллаевым и так далее, а также Русланом Ибрагимовым, Мадьяром Уразбаевым». Возникает вопрос, как именно я вступил в сговор? Где и с кем я общался? Где звонки по телефону? Какие есть доказательства?..

Пришёл глава экспертизы и сказал, что Тажимуратов общался с человеком по номеру «7479». Я сказал: «Что это за номер? Я его не знаю». Пусть предоставят доказательства…

В вещественных доказательствах также указано, что я 1−2 июля общался с Турдановым и Сметуллаевым. В это время 1 июля мой телефон упал в канализацию. После этого он не подключался…

Если мои действия указаны в 10 эпизодах, ни в одном из них нет доказательств.