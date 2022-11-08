Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана «безотлагательно пересмотреть подходы к использованию правоохранительными структурами определённых типов гранат в контексте контроля массовых скоплений людей». Об этом говорится в отчёте организации от 7 ноября, посвящённом событиям начала июля в Каракалпакстане.

«При разгоне преимущественно мирных демонстраций» реагирование со стороны силовых структур включало «неоправданное применение стрелкового оружия и различных типов гранат, которые в случае несоблюдения мер предосторожности могут нанести тяжёлые ранения и привести к смерти», отметили в HRW. Во время событий 1−2 июля минимум 21 человек погиб, в том числе 4 сотрудника правоохранительных органов, свыше 270 человек получили ранения.

Организация призвала Узбекистан «провести независимое расследование этих событий, в том числе в отношении действий сил безопасности», с целью установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных в грубых нарушениях.

Взрывные травмы и гранаты

Human Rights Watch проанализировала видео и фотографии, размещенные в Telegram, Instagram и TikTok, а также 11 видео и фотографий, полученных напрямую. Характер ранений людей на видео и фото описал независимый врач-травматолог Рохини Хаар.

14 человек на снимках получили «телесные повреждения, с высокой степенью вероятности, соответствующие характеру взрывных травм, включая проникающие рассечения и потерю значительных участков мягких тканей», «на одном видео и четырёх фотографиях видны потемнения кожных покровов вокруг раны, что может указывать на ожоговое поражение, вызванное подрывом взрывчатого устройства», говорится в отчёте.





7 июля МВД Узбекистана опубликовало видео, демонстрирующее набор спецсредств, используемых для разгона массовых беспорядков. В нём говорится, что это «стандартные гранаты» «нелетального действия», но признаётся, что светошумовая/травматическая граната 717 STRB с резиновыми шариками «может нанести травмы при близком разрыве.

HRW считает, что все эти средства производятся израильской компанией ISPRA, в том числе слезоточивые гранаты G705-CS с алюминиевым корпусом, дымовые гранаты с белым дымом G303-WS в резиновом корпусе и светошумовые/травматические гранаты 303 STRB с резиновыми шариками. На одном из видео организация обнаружила светошумовую гранату G303-ST.

На двух видео видно, что полученные травмы «с высокой степенью вероятности можно отнести к категории взрывных, либо полученных при прямом попадании выстреливаемых светошумовых гранат в протестующих», сообщает организация.

В отчёте описывается несколько видео, на которых видно, как силы безопасности стреляют светошумовыми гранатами в протестующих, как они разрываются рядом с людьми, а также тяжёлые открытые раны у некоторых участников демонстраций.

Крупнокалиберные гранаты

Помимо «нелетальных» гранат, о которых говорится выше, Human Rights Watch идентифицировала два типа крупнокалиберных выстреливаемых гранат, которые использовались в Каракалпакстане: 40-мм «безгильзовые» светошумовые гранаты СВ-1352/1 российского производства и 40-мм дымовые гранаты RLV-SMK-3 болгарского производства («Арсенал» АД).

«Они значительно мощнее стандартных 37-мм так называемых „нелетальных“ слезоточивых гранат и имеют массу соответственно 250/280 г по сравнению со стандартными массой 25−50 г», — говорится в отчёте.

«Совокупное воздействие массы и скорости таких гранат, как СВ-1352/1 и RLV-SMK-3 в случае прямого попадания при выстреле с относительно небольшого расстояния может приводить к тяжелым травмам вплоть до смертельного исхода», — подчёркивает организация.

Применение боевых патронов

HRW «установлены факты, свидетельствующие о наличии во время протестов у сил безопасности Узбекистана автоматов Калашникова (той или иной серии), а также зафиксированы следы стреляных гильз от нарезного оружия», говорится в отчёте.

На одном из видео виден протестующий c обильным кровотечением из правой голени. Характер ранения «с высокой долей вероятности соответствует огнестрельному», ссылается организация на выводы медицинского эксперта.

Идентифицировано две фотографии с «протестующим, который держит в руках стреляную гильзу 5,45×39, которая используется в АК-74», а также видео, где «демонстрант держит две латунные гильзы бутылочной формы, характерные для пистолетных патронов».

Международные стандарты свободы собраний и применения силы

«Международное право обязывает государства защищать право на свободу мирных собраний как посредством принятия мер для создания условий их проведения, так и посредством защиты демонстрантов от насилия со стороны контрдемонстрантов или иных лиц. Ограничения на такие собрания допустимы только в том случае, если они направлены на достижение законной цели, такой как защита прав других лиц, и при этом используются наименее интрузивные средства, необходимые и соразмерные для достижения этой цели», — заявили в HRW.

«Разгон собрания может осуществляться только в „исключительных случаях“ (формулировка из Международного пакта о гражданских и политических правах — ред.). К нему, в частности, „можно прибегнуть, если собрание как таковое уже не является мирным или если имеются явные свидетельства неминуемой угрозы серьёзного насилия, которую нельзя разумно устранить с помощью более пропорциональных мер“. В такой ситуации силы охраны правопорядка должны сначала предоставить протестующим достаточные возможности для того, чтобы разойтись, сопровождая это чёткими указаниями и обеспечением путей выхода», — отмечает организация.

«Должностные лица по поддержанию правопорядка по общему правилу должны воздерживаться от применения силы при разгоне мирных протестов, даже если они считают такие протесты незаконными. Даже в случае насилия применение силы должно ограничиваться рамками необходимости и соразмерности для устранения реальной угрозы и допустимо только в качестве крайней меры», — говорится в отчёте.

«Применение летальной силы против скоплений людей ни при каких условиях не может быть неизбирательным и может иметь место лишь в ситуациях неминуемой угрозы жизни», — подчеркнули в HRW.

Напомним, президент Узбекистана сразу после трагических событий поручал дать справедливую оценку действиям всех участников события. Если силовые структуры превысили силу, они также должны быть привлечены к ответственности, заявлял он.





Расследование событий

15 июля парламент Узбекистана создал комиссию по расследованию обстоятельств событий и нарушений прав человека в Каракалпакстане. Комиссией были опрошены адвокаты, сотрудники силовых структур, участники протестов, включая госпитализированных, представители гражданского общества и жители Каракалпакстана с целью выявления причин протестов и установления того, обеспечивался ли задержанным доступ к адвокату и подвергались ли они после задержания пыткам и другому недозволенному обращению.

Создание комиссии под руководством омбудсмана, в особенности с привлечением гражданского общества, — «это важный шаг со стороны властей», отметили в HRW. Однако, считают в организации, центральными вопросами «для независимого расследования, главная цель которого состоит в обеспечении ответственности за допущенные нарушения прав человека», должны быть расследование смертей и тяжёлых ранений или действий сотрудников сил безопасности во время событий, включая спецсредства и оружие.

По обращениям комиссии 107 человек, задержанных во время акций протеста, были выпущены из-под ареста до судебных слушаний.

«Комиссия до сих пор не обнародовала своё заключение и не обозначила никаких сроков», — отмечает HRW.