Ринат Тажимуратов, младший брат Даулетмурата Тажимуратова, накануне приговорённого по уголовному делу о нукусских событиях к 16 годам лишения свободы, выступал в суде в качестве защитника брата. В беседе с «Газетой.uz» он сообщил о планах подачи апелляционной жалобы на решение суда.

Ринат Тажимуратов. Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

«Я ожидал, что брата выпустят из зала суда, потому что нет состава преступления, нет доказательной базы. Поэтому они должны были его выпустить,» — заявил Ринат Тажимуратов. На решение суда «обязательно» будет подана апелляция, сказал он.

По его словам, Даулетмурат Тажимуратов не признал ни одну статью обвинения, «но согласился на статью 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку — ред.), потому что эта статья довольно сложная в понимании» и её «можно повесить на кого угодно».

«Разве это не цирк? Разве так должен вести себя справедливый суд?» — спросил он.

«До вынесения приговора меня абсолютно все устраивало даже на 200%. Потому что судья удовлетворил наши запросы полностью. Этот приговор, конечно, был несправедливым. А в целом процесс был отличным», — прокомментировал он.

В самом начале процесса Ринат Тажимуратов просил поменять судью Елубая Абибуллаева. Вспоминая об этом, он сказал, что причиной было то, что до нукусских событий его брат выпустил несколько видеообращений и материалов о том, что этот судья несправедливый.

«Мы в начале думали, что этот судья может на этом зациклиться. Мы думали, что он злопамятный и напомнит об этих видеоматериалах. Но нет. В процессе суда мы убедились, что он абсолютно лоялен ко всем подсудимым, и мы в целом вместе с моим братом довольны его ведением этого процесса. Повторюсь — кроме приговора», — сказал брат осуждённого.

По мнению Рината Тажимуратова, суд «абсолютно не смог доказать влияние внешних факторов, внешних сил» (власти Каракалпакстана и официальные лица Узбекистана заявляли об этом сразу после нукусских событий — ред.).

«Мы несколько раз хотели в процессе суда донести то, что этот митинг начался только из-за поправок в Конституцию. Никаких мыслей по захвату власти не было, чтобы поменять конституционный строй. У моего брата не было таких целей. Он неоднократно сам говорил в процессе суда и до этого, что уважает президента, что его полностью устраивают указы и распоряжения президента», — отметил защитник.

«Я думаю, обвинение полностью провалило этот процесс в плане своей компетентности. Потому что в начале суда они зачитали обвинительное заключение, они допустили ряд таких неточностей. Мы доказали, что это не так, и несколько раз доказали», — отметил Ринат Тажимуратов.

«Несмотря на это, в своём последнем слове во время прений они вновь повторяют вот это обвинительное заключение. Мы с братом подумали, они вообще не читали это дело. По-моему, в буквальном смысле спали во время суда, потому что допустили такие ошибки. Это немыслимо, потому что это считается громким делом. Здесь должны сидеть „асы“ прокуроров. Обвинение полностью провалилось. Не смогли доказать финансирование, потому что его не было», — заявил он.

«Они проверили все наши счета, операции по карте. И это тоже они не смогли доказать. Брат, наоборот, сам доказал, что он действительно составил договор с Министерством образования насчёт подписки [на его газету]. И брат говорит, что свою часть договора выполнил, за это ему деньги перевели. А его за это обвинили по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты — ред.)», — добавил брат осуждённого.

«Ещё есть вопросы по статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности — ред.). Если есть 167-я статья, то зачем нужна 243-я статья и наоборот? Легализация доходов, полученных от преступной деятельности. Обратите внимание — от преступной деятельности. Получается, что все эти годы брат занимался преступной деятельностью. Если так, почему до этого не реагировали власти?» — спросил он.

«Поэтому абсолютно неграмотно поставили эту статью. Он же не преступник, он же не занимался преступной деятельностью. Если он был бы грабителем или убийцей, а потом легализовал эти доходы. Нет, он честно заработал свои деньги как журналист», — заявил Ринат Тажимуратов.

На вопрос, согласен ли он и его брат со словами Лолагул Каллыхановой, что только она и Даулетмурат Тажимуратов заслуживали тюремного срока, он ответил: «Нет. Брат хотел провести мирный митинг 5 июля, но сами правоохранители не позволили этого, и 1 июля незаконно похитили нас из дома. Из-за этого народ поднялся и начались беспорядки. И потом они его умоляли: „Даулетмурат, выйди и попроси людей успокоиться, пожалуйста“. Он сперва отказался, а потом согласился. После его слов где-то 80% людей разошлись по домам».

«По сути эти факты должны были выступить в качестве облегчающих обстоятельств его вины, ведь он 1 июля добился того, чтобы народ разошёлся домой. А они смотрят только чёрную сторону», — сказал Ринат Тажимуратов.

Даулетмурат Тажимуратов. Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

Он отметил, что ожидал, что суд вынесет специальное решение, чтобы привлечь к ответственности депутатов, которые одобрили проект поправок в Конституцию, и представителей силовых структур, «которые под предлогом разъяснительных, профилактических бесед нас похитили из дома».

«Но частного определения в их отношении не было. Хотя виноваты же депутаты. Когда они ответят? Потому что их бездействие и бездействие властей привело к этим печальным событиям», — заявил защитник.

Если бы Даулетмурат Тажимуратов вышел на свободу, он продолжил бы заниматься своим делом, считает его брат. «Журналистика — его стихия. Если у него отберут удостоверение журналиста, он все равно будет помогать хоть советами, хоть как-то. Не раз случалось с ним такое. И при [первом президенте Узбекистана Исламе] Каримове его несколько раз посадили ни за что, не смогли доказать», — сказал он.

«Насколько помню, он в 1997 году поступил в юридический [институт]. Со второго курса он уже начал увлечённо интересоваться юриспруденцией и добился таких результатов», — добавил защитник.

Он напомнил, что судья также не вынес частное определение по заявлению Даулетмурата Тажимуратова о пытках во время следствия и убийстве его знакомых. Брат осуждённого повторил его слова о том, что его пальцы засовывали в брелок от ключа и крутили, как мясорубку, «у него мышцы в буквальном смысле разорвались». «Он говорил, что на третьем этаже МВД [Каракалпакстана] их всех положили на пол и буквально скакали на них, прыгали и пинали ногами».

«1 июля, когда задержали в рамках якобы профилактической беседы, тогда нас не трогали, но Даулетмурата, как положено, „отработали“. Мы его раздели дома, посмотрели, он был весь в синяках», — отметил он.

«Руслан Ибрагимов (сообщалось о его смерти, официальных заявлений по этому поводу не было — ред.) и Артур Тлегенов были рядом в момент задержания. Он ночевал у Руслана, когда находился в бегах. Это его близкие товарищи. Они несколько лет дружили. Мадьяр Уразбаев (также сообщалось о его смерти после задержания — ред.) был предпринимателем, меценатом. Он несколько мечетей построил за свой счёт, помогал. Артур — безработный, его друг. Артуру сломали ноги. Ибрагимов умер. И Мадьяр умер, к сожалению», — сообщил Ринат Тажимуратов.

«Судья сказал, что это выделено в отдельное дело. Но, по-моему, это дело закроют, потому что все родные и близкие дали заявление, что никаких претензий не имеют. Государственные эксперты, которые изучали видео, пули. Погибли же 18 человек или 21. Кто их убил, какой сотрудник куда стрелял? Там же есть факты, где стреляли и в голову, и в грудь, хотя по закону это недопустимо. Сначала должны стрелять в воздух, потом в нижнюю часть тела, в ноги, например», — продолжил он.

О смерти некоторых людей от выстрелов в голову и грудь написано в материалах дела, есть фотографии, заключение судмедэкспертов, сказал Ринат Тажимуратов, который как защитник брата знакомился с материалами дела. «Я же дело изучал», — ответил он на вопрос о том, откуда ему известно о смертях.

«Я что хочу сказать? Эксперты должны провести баллистическую экспертизу, показать и указать в деле, кто это сделал», — отметил он.

Комментируя работу парламентской комиссии по расследованию нукусских событий, он сказал: «Кому-то они помогли. Несколько человек выпустили под их поручительство. Я очень рад, что они их выпустили и так сократили число подсудимых. Очень рад. Но в целом нам, моему брату ни копейки, ни грамма помощи не было от них».

Говоря об апелляции, Ринат Тажимуратов сказал: «С каждым разом мне всё сложнее зайти в СИЗО. Они разные бюрократические преграды ставят. Говорят, что сейчас идёт „маслахат“ (обсуждение — ред.). Вчера говорили, что судебный процесс завершился и теперь я не могу войти. Я спрашиваю, почему не могу? Ещё есть апелляция. Я должен с ним обсудить детали апелляции. Один раз я смог зайти к нему через их ОСБ (отдел собственной безопасности — ред.)».

«На следующей неделе хочу поехать в Бухару и увидеться с братом. Можно ли через вас сообщить об этом, если будут препятствия? Хотя я им говорю: „Я покажу вам документ, который мне разрешает зайти. А вы мне покажите документ, который запрещает мне войти“. А он говорит, что не могут представить. По сути, он там по своему капризу мне не разрешает заходить», — отметил защитник.

«Вчера я после суда зашёл к нему и поговорили около часа. Я спрашиваю его, ожидал ли он такого решения. Говорит, что нет, „должны были выпустить меня“… Пока мы не думаем, где будет отбытие наказания — в Бухаре или Каракалпакстане. Ещё есть апелляция. Дальше посмотрим», — завершил Ринат Тажимуратов.