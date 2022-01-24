Ойбек Батирович Турсунов, зять президента Узбекистана, исключён из списка аффилированных лиц «Капиталбанка». Об этом говорится на Едином портале корпоративной информации.

Вместо Ойбека Турсунова список аффилированных лиц «Капиталбанка» дополнен компанией «Телекоминвест» и аффилированной ей компанией «Корус» (Россия).

В октябре прошлого года Ойбек Турсунов приобрёл 112,49 миллиона акций «Капиталбанка» в дополнение к уже имевшимся у него 52,43 миллионам акций и вошёл в список аффилированных лиц банка. Тогда его доля составляла 50%, но после сделки банка с «Телекоминвестом» она сократилась до 41,6%.

С 6 по 18 января 2022 года фондовой биржей было зарегистрировано девять сделок с пакетами акций «Капиталбанка» на 975,46 млрд сумов (в каждой сделке — по 32,98 млн штук акций, или 8,33% от уставного капитала банка), включая сделку от 10 января по покупке «Телекоминвестом» дополнительно 8,3% акций. В результате «Телекоминвест» стал владельцем 25% акций.

Как отмечает Telegram-канал «КорпИнфо» со ссылкой на существенный факт, опубликованный банком 21 января, «Телекоминвест» является самым крупным акционером банка (с учётом выкупленных банком акций объём права голоса по принадлежащим «Телекоминвесту» акциям значительно превышает 25% от уставного капитала).

Аффилированные лица — физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность банка.