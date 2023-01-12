Хокимият Хорезмской области в четверг принял решение отложить начало учебного процесса в школах и открытие детсадов на 16 января. Об этом сообщил глава Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов.

Он от имени движения приветствовал решение властей Хорезма.

Власти области ранее решили открыть школы с 11 января, поскольку посчитали, что прогнозируемые морозы будут не такими сильными.

5 января зимние каникулы в образовательных учреждениях всех уровней в Узбекистане в связи с холодной погодой были продлены до 17 января. Однако 10 января стало известно, что правительство разрешило властям регионов самостоятельно определять график каникул.

Движение «Юксалиш» в тот же день, 10 января, призвало власти не торопиться с открытием школ и детсадов, учитывая, что не всем детям легко добираться до мест учёбы, а в некоторых организациях плохо работает отопление.

Несмотря на это, почти во всех регионах было принято решение полностью или частично возобновить работу образовательных учреждений с 11 января.

Хокимият Бухарской области также решил отменить решение об открытии образовательных учреждений и продлил каникулы до 16 января.