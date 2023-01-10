В связи с ожидаемым резким снижением температуры воздуха в Узбекистане ранее было принято решение продлить зимние каникулы в школах, вузах и других образовательных учреждениях до 17 января. Во вторник появились сообщения, что властям регионов разрешено принять решение о возобновлении учёбы в зависимости от погоды и условий в конкретных районах и учебных заведениях.

В Хорезмской области общеобразовательные школы возобновят работу с 11 января, сообщает областное управление народного образования. Решение принято в связи с тем, что резкого похолодания 11−18 января не будет, говорится в сообщении.

В Андижанской области 11 января откроются все образовательные учреждения, сообщил хокимият области. При этом отмечается, что в дальнейшем решение о работе учреждений образования будет приниматься исходя из погодных условий.

В пресс-службе хокимията Самаркандской области в ответ на сообщения в социальных сетях «Газете.uz» сообщили, что во всех регионах хокимияты, отделы образования и вузы изучают условия в образовательных учреждениях, а также погодные и дорожные условия.

«Решение пока не принято и не объявлялось. Одинакового подхода быть не может. Будут учитываться все аспекты», — отметили в пресс-службе.

Информация будет дополняться.