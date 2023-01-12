В Бухарской области решено отложить открытие школ, средних специальных образовательных учреждений и вузов до 16 января. Об этом около полуночи сообщил хокимият области.

«С учётом многочисленных обращений родителей в связи с холодной погодой установлено, что обучение во всех образовательных учреждениях Бухарской области начнётся с 16 января», — говорится в сообщении.

5 января зимние каникулы во всех образовательных учреждениях Узбекистана в связи с морозами были продлены до 17 января. Однако 10 января стало известно, что правительство разрешило властям регионов самостоятельно определять график каникул. В Бухарской области, как и в большинстве регионов, было принято решение возобновить работу образовательных учреждений с 11 января.

Детсады в области также возобновят работу с 16 января, отметили в хокимияте.