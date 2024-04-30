Синоптики Узгидромета подготовили справочный обзор погоды на май.

Температура

По климатической характеристике (средние значения за многолетний период) май обычно в среднем на 4−6 градуса теплее, чем апрель. Средняя дневная температура по большей части территории в первой половине месяца составляет +24…+27 градусов, а во второй половине — +28…+31.

Практически ежегодно в мае бывают по-летнему жаркие периоды с повышением температуры до +34…+37 градусов. А абсолютные максимумы майской температуры за все годы метеорологических наблюдений составляют +38…+41 градус, по северу, югу и пустынной зоне местами +43…+45.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской областям и пустынной зоне Навоийской области рекорды майских температур были установлены сравнительно недавно — в мае 2021 года, отметили синоптики.

В Ташкенте самая высокая температура в мае — +39,9 градуса — была зафиксирована очень давно — в 1902 году.

В последнем десятилетии все майские месяцы были тёплыми. Самым тёплым не только за последние годы, но и за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане был май 2021 года, повсеместно на 2−4 градуса выше нормы.

Колебания температуры в мае не столь значительны, как в марте и апреле. Периоды с понижением дневной температуры до +13…+18 градусов наблюдаются не каждый год и, как правило, бывают кратковременными.

Самым холодным за все годы наблюдений был май 1934 года — на 4−6 градуса ниже нормы, а в этом веке — май 2003 года, на 2−3 градуса ниже нормы.

«Самым запоминающимся, из ряда вон выходящим было начало мая 1989 года. В тот год в конце апреля по большей части республики прошли осадки в виде снега, а 1−2 мая температура воздуха понизилась до заморозков (1−2 градуса мороза). Это были самые поздние даты выпадения снега и самые поздние заморозки за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане. Сельскому хозяйству страны в тот год был нанесён огромный ущерб», — отметили в Узгидромете.

Осадки

Месячная норма осадков в мае примерно на треть меньше, чем в марте и апреле, а число дней с выпадением дождя на 2−3 меньше, чем в эти месяцы. Об этом говорит статистика, но фактически май по осадкам бывает очень разным, напомнили синоптики.

В Ташкенте, например, в мае в 1998 года выпало 100 мм при норме 41 мм. Менее влажными был май 2002 года (73 мм — 177% от нормы). Бывали в истории метеонаблюдений и экстремально сухие годы, когда месячное количество осадков было менее 1 мм. Последний раз такой сухой май был в 2019 году.

Дожди в мае чаще всего носят кратковременный характер и почти всегда сопровождаются грозами.

Ещё одна характерная черта мая в Узбекистане — очень пёстрое распределение осадков по территории республики. Например, в Ташкенте май 1998 года был самым влажным за всю историю, а в Бухаре этот май был экстремально сухим (месячное количество осадков составило всего лишь 1 мм -8% от нормы).

В среднем раз в 2−3 года в мае отмечаются сильные ливневые дожди, когда за сутки, а точнее за несколько часов выпадает 50% и более месячной нормы осадков.

Так, в Ташкенте максимальное количество осадков за сутки составляет 50 мм при месячной норме 41 мм. Это было очень давно — 28 мая 1895 года, отметили синоптики.

За последние 30 лет самые сильные майские ливни в Ташкенте были зафиксированы в 1994, 1999 и 2002 годах. Суточное количество осадков при этом составляло 30−35 мм.

В истории метеорологических наблюдений были случаи, когда сильный ливень является практическим единственным дождём за весь месяц. Так, в мае 2014 года

в Ташкенте количество осадков за месяц составило 30 мм осадков, из них 29 мм выпало 29 мая.

В предгорных и горных районах Ташкентской области в отдельные годы в мае отмечались мощнейшие ливни с количеством осадков 90−125 мм за сутки.

Каким ожидается май в этом году?

1−2 мая по всем областям Узбекистана, а 3 мая по большей части территории ожидается сухая и тёплая погода с температурой воздуха в дневные часы +26…+29 градуса, местами до +30…+32.

3 мая по юго-западу республики, 4−5 мая по большинству областей, 6 мая по восточным районам пройдут дожди, местами возможны грозы. При дожде — понижение температуры до +20…+25.

В конце первой декады мая, а также во второй и третьей декадах температура воздуха будет колебаться от +23…+28 градусов до +30…+35, местами до +38.

В отдельные дни в этот период местами по Узбекистану пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где локальные дожди ливневого характера. «Даже в пределах одного города майский дождь может пролиться сильным ливнем в одном районе и практически не ощущаться в другом районе», — напомнили синоптики.

В Узгидромете подчеркнули, что особенно опасно, когда сильные ливни проходят в предгорных и горных районах, они могут вызвать формирование селя.

«Выпуск своевременных предупреждений о селе-паводковых явлениях — одна из основных задач Узгидромета. Грамотное использование таких предупреждений помогает минимизировать материальный ущерб и избежать человеческих жертв», — подчеркнули синоптики.