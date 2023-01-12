10 января и в ночь на 11 января власти большинства областей Узбекистана объявили о возобновлении учёбы в школах с 11 января, несмотря на продолжающиеся морозы. В ряде регионов учебные заведения решили открыть позже.

5 января зимние каникулы в связи с ожидаемым резким похолоданием были продлены до 17 января. Однако во вторник правительство разрешило властям регионов самостоятельно определять график каникул в зависимости от погоды и условий в конкретных районах и учебных заведениях.

В Хорезмской области общеобразовательные школы возобновили работу с 11 января. Областное управление народного образования объяснило решение тем, что похолодание будет не таким резким.

В Андижанской области с 11 января открылись все образовательные учреждения.

Хокимият Бухарской области также решил возобновить учёбу в школах со среды.

Хокимият Самаркандской области сообщил о возобновлении учёбы в части школ, а также во всех вузах и почти во всех учреждениях среднего специального образования с 11 января.

Поздно вечером, после 22:00 хокимияты районов Ташкента начали сообщать о начале учёбы во всех школах с 11 января. Однако в 22:47 столичный хокимият заявил, что школы будут открываться поэтапно. Отчёта о том, какие школы открылись, а какие нет, не публиковалось.

Хокимият Кашкадарьинской области сообщил о поэтапном открытии школ, лицеев, колледжей и вузов с 11 января. В школах, расположенных в горных и отдалённых сёлах, учёба начнётся с 16 января, как и в специализированных школах и школах-интернатах при Агентстве президентских образовательных учреждений, в специальных школах-интернатах для детей с инвалидностью — с 18 января. Детские сады в области также откроются с 18 января.

Хокимият Сурхандарьинской области в 21:41 объявил, что обучение во всех школах возобновится с 11 января, за исключением образовательных учреждений в отдалённых районах.

В Джизакской и Наманганской областях школы также открылись с 11 января, но хокимияты не сообщили об этом на своих страницах.

Хокимият Ташкентской области 11 января в 10:00 сообщил о начале учёбы в 77 школах в этот же день, остальные школы откроются 12 января.

11 января в 11:09 хокимият Сырдарьинской области объявил, что занятия для старшеклассников начнутся 13 января, а для начальных классов школ и детсадов — 16 января. В вузах, колледжах и лицеях учёба началась поэтапно с 11 января.

В среду вечером Жокаргы Кенес Каракалпакстана сообщил об открытии большей части школ с 12 января, остальные откроются поэтапно до 16 января. Кроме того, начало учёбы перенесено с 8:30 на 9:30, а время занятий сокращено до 35 минут.

Утром 11 января хокимият Навоийской области сообщил, что учёба в вузах началась в этот же день. 230 школ в городе Навои и других районах откроются для учеников с 12 января, остальные 133 школы, расположенные в отдалённых районах, возобновят обучение с 16 января.

В хокимияте Ферганской области решили открыть школы позже всех — с 16 января, однако вузы, колледжи, лицеи и техникумы открылись 11 января.

Глава Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов, который днём 10 января призвал не торопиться с открытием школ и детсадов, 11 января приветствовал решение хокима Ферганской области с 16 января.

«Это решение воспринимается родителями и педагогическим коллективом как глубоко продуманное, ставящее здоровье детей на первое место», — написал он.

Решение неожиданно открыть школы раньше заявленного вызвало шквал критики общественности. В течение дня в интернете публиковались фотографии и видеозаписи классов, в которых сидят несколько учащихся. Многие родители заявили, что не будут отправлять детей в плохо отапливаемые школы по не очищенным от снега дорогам.

Бывший депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев написал: «Сегодня мой ребёнок оказался единственным учеником из класса, пришедшим на уроки. На урок не пришёл никто, кроме учителя и моего ребёнка. Интересно, почему так произошло?»