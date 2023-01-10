Руководитель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов опубликовал призыв организации к пересмотру решения возобновить учёбу в школах.

В связи с ожидаемым резким похолоданием 10−18 января власти Узбекистана продлили зимние каникулы до 17 января, однако 10 января появились сообщения, что в некоторых регионах принято решение возобновить учёбу в школах и других образовательных учреждениях с 11 января. Новость стала неожиданной для многих.

«Призываем органы государственной власти на местах и региональные ведомства, ответственные за образовательные процессы, рассмотреть вопрос начала учебных процессов в дошкольных образовательных учреждениях и школах со следующей недели», — написал Бобур Бекмуродов.

«Во-первых, в условиях аномального холода и осадков сильно затрудняется путь учащихся в образовательные учреждения. Надо учитывать, что в отдельных сёлах дети вынуждены идти в школу по несколько километров пешком», — отметил он.

«Кроме того, согласно обращениям, в ряде регионов в дошкольных образовательных учреждениях и школах отопительные системы полноценно не работают», — добавил глава движения.

«Решение об установлении точной даты начала учёбы должно приниматься не только администрацией образовательных учреждений, но и в консультациях с родителями и педагогическим коллективом», — отметил Бобур Бекмуродов.