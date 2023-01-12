Урбанист Аркадий Гершман, которого хокимият Ташкента вместе с транспортным инженером Александром Девяткиным приглашал в прошлом году принять участие в реконструкции улиц и перекрёстков, выразил разочарование очередным проектом — реконструкцией улицы Келес йули.

«Смотрю на очередной дорожный проект Ташкента и рыдаю — из проекта в проект идут одни и те же ошибки. Мы убили много совещаний, чтобы как-то убедить всех делать нормально (не хорошо, а нормально), многое даже получилось, но в привычку это не вошло», — написал специалист в своём Telegram-канале «Город для людей».

Он перечислил видимые недостатки проекта:

«Выделенки утыкаются в полосу на поворот — автобусам придётся в последний момент втыкаться в поток машин. И не забываем про проблему парковки и заезды во дворы. В общем, от установки знаков и А-разметки лучше не станет».

«Здесь будет выжженная земля, ведь вместо существующих деревьев вдоль улицы будет асфальтово-бетонный плац. Декоративные кусты не дадут тени, которая жизненно нужна в климате Ташкента. Особенно смешно смотреть на картинки с пешеходами и велосипедистами — без тени никто в здравом уме не сунется сюда. При том посадить деревья в будущем не получится, потому что коммуникации переместят под тротуар — охранные зоны не позволят посадить деревья. Да и нагрузка на арыки вырастет, ведь вода не умеет проходить через асфальт и бетон».

«Везде идут оттянутые стоп-линии, из-за этого каждую фазу светофора нужно удлинять, ведь машинам нужно преодолевать больше расстояния. В итоге абсолютно всем придётся ждать дольше свой зелёный — это снижение пропускной способности. При этом есть островки безопасности, через которые можно было пустить переход и придвинуть стоп-линию, но никто об этом не подумал».

«Новые полосы появляются там, где они не нужны. Видимо, главная задача у проектировщиков — раздуть бюджет на стройку. Просто подумайте: если в одну фазу по улице едет три ряда, а в другую — два ряда, нужно ли после светофора делать пять полос? Конечно нет, ведь в момент будет трафика на три полосы. И это только один пример».

«Это очередная попытка выдать расширение дороги для машин за что-то современное. Упоминания про приоритет для автобусов и пешеходов — это сказки», — сделал заключение урбанист.

«А можно было заложить коридор для скоростного автобуса по центру, высадить деревья и сделать улицу комфортной и безопасной для всех, но власти Ташкента явно не готовы к такому», — констатировал Аркадий Гершман.

Предыстория

Проект реконструкции улицы Келес йули будет выполнять Grand Road Tashkent, проектировщиком выступает Allegro Develop Project. Именно Grand Road Tashkent реализовала крупнейшие и спорные проекты реконструкции улиц в столице Узбекистана последних лет — Фергана йули, Ахмада Дониша, Навои, строительство бетонных тротуаров и велодорожек. Проекты с самого начала вызвали критику, их продолжают критиковать до сих пор, но власти на это внимания не обращают.

Когда стало известно о реконструкции улицы Навои, «Газета.uz» опубликовала обращение к президенту Узбекистана с призывом обратить внимание на продолжающееся ухудшение городской среды в столице.

Хокимият сразу созвал пресс-конференцию, на которой первый заместитель хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развитию коммуникаций Бахтиёр Рахмонов заявил, что власти не советуются с жителями, потому что это отнимает время. Кроме того, жители не являются специалистами, звучало на мероприятии.

Журналисты пытались убедить первого замхокима, что приоритетом при реконструкции улиц должно быть увеличение провозной, а не пропускной способности, однако попытка была безуспешной. Бахтиёр Рахмонов обещал вместе с журналистами прогуляться по улице Фергана йули, чтобы понять, что с ней не так, но не выполнил обещание.

Вскоре стало известно, что хокимият пригласил известного российского урбаниста Аркадия Гершмана и транспортного инженера Александра Девяткина. Проект реконструкции улицы Навои был пересмотрен (хотя специалисты говорили, что из-за позднего подключения к проекту первый реконструированный перекрёсток не удалось изменить должным образом).

На очередной пресс-конференции уже с участием Гершмана и Девяткина говорилось, что главными принципами при дальнейшей реконструкции обозначены безопасность пешеходов и приоритет общественного транспорта. Впервые официально было заявлено, что скорость 50 км/ч для города — самая оптимальная. Сообщалось, что улица Навои проектируется именно под эту скорость (скорость до сих пор не снижена).

Российские специалисты также участвовали в реконструкции сложного перекрёстка у площади Дружбы народов и разработке предложений по успокоению движения транспорта у школ и детсадов (на какой стадии проект, неизвестно).

Аркадий Гершман регулярно сообщал о ходе проектов (нередко он делал это за хокимият Ташкента) и не скрывал, что власти принимают не все предложения, а многие решения приходится подолгу отстаивать.

«У Ташкента появился шанс очеловечить улицы» — писала «Газета.uz» о начале работы известного урбаниста в Узбекистане. Сполна воспользоваться этой возможностью столичные власти не сумели или не захотели.