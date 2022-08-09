В Ташкенте впервые в Узбекистане может быть принята городская программа успокоения движения транспорта перед школами. В разработке пилотного проекта участвуют российские эксперты — урбанист Аркадий Гершман и транспортный инженер Александр Девяткин. Как мы уже писали, с их участием был улучшен проект реконструкции улицы Навои и реконструировано несколько сложных и опасных перекрёстков в городе.

Аркадий Гершман в своём Telegram-канале рассказал детали проекта. «Если получится всё запустить в работу, то можно будет сохранить множество жизней», — отметил он.

Специалист в очередной раз подчеркнул, что Ташкенту «нужна городская программа, где главной целью было бы сокращение жертв и пострадавших, а всё остальное подгонялось под это. Типа Vision Zero, хотя бы начального уровня».

В качестве начального этапа было предложено взять зоны у школ, «чтобы физическими методами не дать водителям случайно сбить ребёнка». Чтобы не создавать неудобств горожанам и протестировать решения до их окончательного внедрения, на первом этапе проект будет реализован «недорогим и быстрым методом: разметка, столбики, неровности и другие временные решения. Всё это монтируется за несколько часов без особой пыли и шума». Этот метод известен как тактический урбанизм.

«Когда мы искали адреса для тестовых зон у школ, то обратили внимание на улицу Майкурган: здесь типовая советская планировка с группой школ и детских садов в центре, а между ними проложена широкая улица. Тут даже на панорамах [Яндекс.Карт] видно, как всё плохо, и по вытоптанным следам видно, где массово перебегают люди. А если открыть карту ДТП (она пока в закрытом доступе), то вся улица — это одна большая аварийная зона», — написал Аркадий Гершман.

Улица на панорамах Яндекс.Карт. Фото: Аркадий Гершман.

Поэтому эксперты предложили сузить улицу там, где лишние полосы не нужны: «где-то появится буферная зона для обеспечения видимости, у магазинов заложена нормальная парковка, островки безопасности, переходы между основными точками притяжения и так далее». «Пропускная способность не падает, потому что перед перекрёстками идёт расширение», — пояснил он.

«Вдоль школ дизайном и знаками заложен скоростной режим в 20 км/ч, но улица в целом должна стать комфортнее и безопаснее для всех. Мы немного вылезли за рамки именно зоны у школы, потому что улица просто кричала о необходимости что-то предпринять, но это и плюс: в одном месте можно отработать почти все возможные решения», — добавил специалист.

Схемы успокоения трафика: столбики для сужения проезжей части до одной полосы и искривления траектории движения перед пешеходными переходами, неровности перед переходами, знаки ограничения скорости до 20 км/ч. Фото: Аркадий Гершман.

«Чтобы все привыкли и поверили в нужность таких решений, мы отобрали несколько площадок — надеюсь, их успеют сделать до 1 сентября. Дальше будет сбор данных и обратной связи для корректировки. Если пойдёт хорошо, то успокоение трафика и обустройство безопасных подходов к школам и [детсадам] будут расширять на весь город: получать одобрение президента, выбивать бюджет, разрабатывать транспортные схемы, внедрять и обслуживать. А дальше можно будет переделывать временное в постоянное, но уже с учётом всех возможных ошибок и без шока для местных жителей», — отметил Аркадий Гершман.

Он также сообщил, что в последние месяцы команда хокимията Ташкента собирала и обрабатывала данные по ДТП за прошедшие годы. Ситуация в городе в сфере безопасности дорожного движения критичная. «С учётом местных улиц-трасс… даже если просто зайти в Яндекс.Панорамы, то буквально на каждой улице будет снято, как кто-то перебегает через взлётно-посадочную полосу — не нужно много фантазии, чтобы представить такую же ситуацию в вечернее время и с зазевавшимся водителем», — написал урбанист.

Улица Майкурган на карте ДТП Ташкента. Фото: Аркадий Гершман.

«Но одно дело экспертно предполагать об опасности, а другое — точные данные на карте, где за каждой точкой искалеченные судьбы», — отметил он. Наличие аналитики позволит принимать правильные решения на уровне всего города в дальнейшем.

Повышение безопасности движения методом тактического урбанизма на примере Саратова. Фото: Аркадий Гершман.

Напомним, в феврале на совещании по вопросам безопасности дорожного движения, которое проводилось впервые, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что перед школами и детсадами скорость транспорта не должна превышать 30 км/ч. Он также сказал, что в центре Ташкента скорость транспорта не должна превышать 50−60 км/ч, а в целом на оживлённых улицах в населённых пунктах страны скорость нужно снизить с 70 км/ч до 60 км/ч.

После поручения президента в апреле были приняты новые Правила дорожного движения, в которых, однако, максимальная скорость по умолчанию в населённых пунктах оставлена прежней — 70 км/ч. Снизить её до 60 км/ч в определённых местах в крупных городах разрешено только республиканской комиссии по безопасности движения. У школ и детсадов скорость ограничена 30 км/ч, но не везде, а лишь при наличии знаков. В жилых зонах разрешённая скорость снижена с 30 до 20 км/ч. Между тем, во многих мировых столицах скорость 50 км/ч давно является стандартной для всех улиц, кроме обводных, а в центральных частях она составляет 30 км/ч.

Ссылки на интервью Аркадия Гершмана и другие материалы о проектах, в которых участвуют российские специалисты, приведены ниже.