В Алмазарском районе Ташкента началась реконструкция и расширение улицы Келес йули. Об этом пресс-служба столичного хокимията сообщила 9 января.





Проект предусматривает реконструкцию улицы на отрезке 3,1 км — от Парка победы до Ташкентской кольцевой автодороги. Ожидается, что количество полос увеличится с 4 до 6, а в некоторых местах, исходя из проектных решений (как на фото выше), — до 11.





Технический директор проекта Комил Тулаганов сообщил, что при изучении объекта были учтены мнения жителей махалли, водителей и пешеходов.

Всего на выделенном отрезке спроектировано 11 регулируемых светофорами перекрёстков.





«На сегодняшний день в пиковое время по этой дороге и перекрёсткам перемещаются в среднем 5500−6000 автомобилей в час. После реализации проекта показатель увеличится на 15−20%», — заявил он.

По данным хокимията, на улице также планируется организовать велосипедные и пешеходные дорожки, островки безопасности на перекрёстках, «современную» систему освещения и зелёные зоны.





Согласно дизайну проекта, на некоторых участках улицы ожидается создание выделенной полосы для автобусов с обеих сторон.

Менеджер проекта Эмин Пала сообщил, что также планируется провести закрытую дренажную систему протяжённостью 7,7 км и установить коллекторы для отвода воды.

Намечено перенести на обочину все инженерные коммуникации, включая сети электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, связи, и разместить их под пешеходными дорожками.





Менеджер проекта Абдулазиз Шукруллаев заявил, что реконструкция будет проводиться в шесть этапов и начнётся с ТКАД до улицы Мойарык. Проезжая часть будет перекрываться только наполовину.

«Дорога не будет закрыта полностью. После 100-процентного завершения работ, включая тротуары и дорогу, мы перейдём к другому отрезку», — пояснил он.

Ожидается, что весь проект будет реализован в течение восьми месяцев.





Тендер

В тендере, который продлился с 29 ноября по 15 декабря, участвовали только две компании — Grand Road Tashkent и унитарное предприятие «Тошкент куприкларидан фойдаланиш» («Эксплуатация мостов Ташкента»).

При этом, согласно документам Министерства строительства, по состоянию на 01:06 20 декабря сообщалось, что Grand Road Tashkent отстранена от тендера из-за наложенного запрета на основные фонды и собственность компании. Спустя 10 минут, в 1:15, другим документом Минстроя компания Grand Road Tashkent определена победителем торгов с предложением 103,59 млрд сумов.

В списке документов имеется письмо заместителя директора Бюро принудительного исполнения З. Халмухамедова, который заявил о технической ошибке в системе портала БПИ и отсутствии запрета на счетах и собственности компании.





Согласно данным ЕГРПО Узбекистана, Grand Road Tashkent была зарегистрирована 20 ноября 2018 года в Учтепинском районе Ташкента. Основной вид деятельности — строительство дорог и шоссе. Учредители — ГУП «Центр по управлению муниципальными активами» хокимията Ташкента (37,9%), а также турецкая Grandway İnşaat Yatırım Anonim Şirketi (62,1%), которая была основана в Турции 18 октября 2018 года.

Grand Road Tashkent входит в холдинг Durable Group (куда также входят Durable Beton, Allegro Develop Project, City Net IT Engineering и Сonstant Chemicals).

Проектировщиком объекта указана Allegro Develop Project. Таким образом, проектировать и реконструировать улицу будут компании одного холдинга.

GRT в последние годы является основным исполнителем проектов реконструкции улиц и дорог в столице. Она вела строительство шестиполосной автодороги и трёх путепроводов, которые соединили Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента. Стоимость проекта составила 518,3 млрд сумов (изначально сообщалось о 280 млрд сумов), Компания также занималась реконструкцией улиц Фергана йули и Алишера Навои.

По итогам 2020 года GRT была на 8-м месте среди убыточных компаний с государственной долей (89,8 млрд сумов).