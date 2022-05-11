В Ташкенте продолжается реконструкция крупных перекрёстков с участием российских специалистов Аркадия Гершмана и Александра Девяткина. «Газета.uz» писала, что хокимият пригласил их для решения многочисленных проблем в сфере безопасности движения, в том числе пересмотра неудачных проектов реконструкции улиц последних лет.

Первым проектом, в котором приняли участие российские эксперты, стал проект реконструкции улицы Навои. К их приезду его реализация уже началась, и проект пришлось пересматривать на ходу. В недавнем видеорассказе Аркадий Гершман сообщил, что не всё получается, как хотелось бы, из-за различия в подходах. К примеру, проектировщики стремятся расширить улицы там, где это не нужно, делают упор на увеличение пропускной способности в ущерб безопасности, «забывают» о пешеходных переходах и так далее.

«Поэтому сначала мы хотим разобраться с самыми крупными ошибками, которые сейчас есть, а дальше, грубо говоря, напильником, что-то улучшать… Надеюсь, вы поймете и простите за это», — отметил он.

Проспект Бунёдкор — улица Сеул

Проект реконструкции этого перекрёстка Аркадий Гершман называет одним из самых сложных: «На него у нас ушло примерно два месяца и много часов работы с бесконечными совещаниями до ночи».

Нынешний вид перекрёстка. Фото: Аркадий Гершман.

«Тут классический для постсоветского города набор проблем: низкая связность районов и вынужденные перепробеги машин, почти полное отсутствие пешеходной инфраструктуры и поля асфальта. Несмотря на развязку и отсутствие банальных переходов, перекрёсток регулярно встаёт и даже блокирует магистраль сверху. Ещё нас с коллегой там чуть не сбили на переходе — просто он вообще не считывается водителями», — сообщает урбанист.

«Перекрёсток сложен ещё тем, что по сути это четыре разных перекрёстка с двумя мостами через канал. Нагрузка непропорциональная, и один из мостов узкий — на нём слишком мало места для трёх полос, но много для двух, а пешеходам остаётся метровый технический проход. Получается не просто бутылочное горло, а закупоренная бутылка», — отметил он.

Аркадий Гершман сообщил, что проектировщики предлагали расширить старый мост, что не помогло бы облегчить трафик. При этом для пешеходов прохода вообще не оставалось бы, а пешеходные переходы собирались сделать не там, где они нужны. «Был ещё забавный аргумент, что людям вообще незачем ходить под мостом, поэтому и переходы туда не нужны», — говорит специалист.

В итоге был подготовлен альтернативный вариант «с другой логикой: не расширять узкое место в попытках подстроиться под существующий поток, а перенаправить его. Плюс гуманизация пространства со всеми необходимыми пешеходными связями и управлением потоком светофорами. За счёт этого нагрузка на узкий мост снижалась до двух полос адекватной ширины и появлялась возможность сделать нормальный тротуар с одной из сторон».

Проект реконструкции. Источник: Аркадий Гершман.

В итоговом проекте «большие асфальтовые поля разбиваются на перекрёстки нормальных размеров с направляющими островками и синхронизированными фазами светофора. Каша из машин с хаотичными заторами должна уйти в прошлое. Для пешеходов появляются нормальные проходы почти во все точки перекрёстка и до лестниц на проспекте Бунёдкор. Переходы никак не помешают машинам: зелёный пешеходам будет включаться вместе с зелёным для машин в параллельном направлении».

Нагрузку на мост предлагается снизить созданием разворота в центр и открытием двустороннего движения по одному из съездов. Взамен убирается проезд после моста прямо в сторону центра. «То есть связи-то остаются, просто за счёт перенастройки машины поедут мимо узкого места».

Площадь Дружбы народов

Вид перекрёстка до реконструкции. Фото: Аркадий Гершман.

На перекрёстке возле площади Дружбы народов поверх подземных переходов через улицу Фурката впервые появится «зебра». За счёт этого, а также переноса и перенастройки светофоров и канализации потоков транспорта (разделения полос для разных направлений) появится возможность открыть левые повороты там, где они отсутствовали. Это исключит необходимость перепробега для совершения разворотов и поворотов.

Проект реконструкции перекрёстка.

Кроме того, будет организован новый разворот для автомобилей, едущих со стороны Цирка.

От одного пешеходного перехода через улицу Ислама Каримова предлагается отказаться.

Новый поворот налево.

Наземный переход, дублирующий подземный. Разделение потоков для поворота налево.

Аркадий Гершман честно признаётся, что «не надо строить иллюзии, что сразу получилось сделать хорошо». «Каждый проект — это процесс согласования между разными участниками, между разными департаментами и строителями и прочими-прочими ответственными ведомствами». Учитывая эти сложности, действовать приходится не по принципу «всё и сразу», а постепенно, отмечает он.

Урбанист напоминает, что один из принципов здорового отношения к транспортному проектированию — это ответственность проектировщиков за безопасность людей. «То есть если вы всё делаете по нормативам, а потом на улице происходит авария с пострадавшими, и расследование приходит к выводам, что виновато проектное решение и виновато государство, то таких проектировщиков отстраняют от будущих проектов а иногда даже судят». В Узбекистане такое не практикуется. Аварии до сих пор воспринимаются как что-то неизбежное, и вину часто принято возлагать на водителей и пешеходов, но не на проектировщиков.

О том, какие принципы закладываются в проекты реконструкции перекрёстков и каким должен быть безопасный и дружелюбный город, Аркадий Гершман рассказывает в своём видео. «Газета.uz» писала о том, как в рамках проекта реконструкции улицы Навои реорганизуются перекрёстки перед Цирком и бывшей гостиницей «Чорсу».

Мы также публиковали интервью с Аркадием Гершманом, в котором он рассказал, почему без системного видения, понимания и долгосрочного планирования не добиться изменений в городе и почему решения нельзя принимать без обсуждения с горожанами.