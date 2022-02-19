Статья «Газеты.uz» «Улицу Навои тоже решили превратить в шоссе», в которой редакция обратилась к президенту, вызвала активные отклики в интернете. Она была перепечатана другими сайтами и распространена многими блогерами.

В большинстве случаев комментаторы согласились с доводами редакции о том, что одна из главных улиц столицы не должна реконструироваться с акцентом на увеличение количества автомобилей и создание удобств для автомобилистов. Улице, по которой когда-то курсировали трамваи и которая проходит через весь город, нужна продуманная концепция (как и для всех других улиц), учитывающая комфортное передвижение и пребывание на ней и пешеходов, и велосипедистов, и удобство использования общественного транспорта, который должен снизить привлекательность личного транспорта.

Хокимият Ташкента на следующий день, 16 февраля, созвал пресс-конференцию пресс-конференцию (видео), на которую были приглашены разработчики проекта, представители Министерства транспорта, Службы безопасности дорожного движения и аксакалы махаллей, через которые проходит улица. Проект, представленный днём ранее и вызвавший вопросы, был обновлён — на нем появилась выделенная линия для автобусов. Трамвай на улицу возвращать не предлагается. «Газета.uz» рассказывает, о чем говорили стороны и услышал ли хокимият доводы горожан.

Мероприятие вёл первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развитию коммуникаций Бахтиёр Рахмонов. Он попросил журналистов представиться и изложить суть претензий к проекту реконструкции улицы Навои.

Главный редактор «Газеты.uz» Азамат Атаджанов кратко остановился на проблемных моментах предлагаемого проекта: сокращение количества пешеходных переходов, отказ от привычного перекрёстка в пользу оттянутых разворотов, появление нерегулируемого перехода на перекрёстке и другие.

Азамат Атаджанов.

Он также привёл в пример неудачные проекты реконструкции улиц Ахмада Дониша и Фергана йули, которые стали более агрессивными и опасными как для пешеходов, так и для водителей. Удобными эти улицы являются только для проезда прямо. Такие шоссе, как и огромные развязки, «разрезают» городскую ткань и только провоцируют спрос на автомобили. Надземные пешеходные переходы, которые продолжают строить по городу, делают улицы менее комфортными для пешеходов, немалая часть которых — маломобильные граждане.

То, что происходит, и озвучиваемые дальнейшие планы городских властей идут вразрез с заявлениями президента Узбекистана о том, что город должен быть удобным в первую очередь для пешеходов. Это же предусмотрено и подписанной на днях президентом Концепцией развития общественного транспорта в столице. По поручению президента для пропаганды здорового образа жизни также строятся новые тротуары, совмещённые с велодорожками, но делается это непродуманно — приоритет всё равно оставлен за автомобилями.

Журналист «Газеты.uz» Сабина Бакаева, автор большого количества статей и интервью об общественном транспорте, выступила с речью, приготовленной как обращение к хокиму. Поскольку градоначальник не присутствовал, она обратилась к руководству хокимията.

Сабина Бакаева. Фото: хокимият Ташкента.

Журналист выразила уверенность, что хоким столицы хочет, чтобы Ташкент стал прекрасным городом для жизни. Но четыре года назад хокимият и правительство доверили эту работу турецкой компании Kalyon. Эта компания больше не занимается проектом. Она не выполнила многое из запланированного, а реализованные проекты вызывают вопросы.

«Попробуйте пройтись пешком по Фергана йули или Ахмада Дониша и перейти дорогу, а не проехаться в машине», — обратилась Сабина Бакаева к хокиму и другим руководителям хокимията, назвав эти улицы изуродованными.

Загружая данные в компьютерную программу, специалисты Kalyon показывали ролики со сценариями увеличения пропускной способности улиц. Такие же «мультики» представил хокимият по проекту реконструкции улицы Навои. Решением хокима Ташкента поручено в 2022 году увеличить пропускную способность 140 перекрёстков в городе.

«Ваши специалисты считают, что в городах мы передвигаемся по дорогам. Но в населённых пунктах мы передвигаемся по улицам, вдоль которых расположены социальные объекты, куда нужно людям, а не машинам», — подчеркнула журналист.

Она отметила, что в современном мире, как говорится в обсуждаемой статье «Газеты.uz», предпочтение отдаётся провозной способности по количеству людей, а не пропускной способности по автомобилям: «Три легковых автомобиля перевозят 4,5 человека вместе с водителями. Эти три автомобиля на одной полосе занимают место одного автобуса, который перевозит 80 человек».

«Давайте предположим, что в 1200 автомобилях в час пик едет 2000 человек. Давайте разделим 2000 человек на 80, сколько помещается в один автобус. Мы получим лишь 25 автобусов большой вместимости. Или ещё меньше трамваев, вместимость которых можно увеличивать, если сделать один подвижной состав двух- или трёхвагонным… Время и деньги скольких людей мы сэкономим, если позволим перевозить людей в общественном транспорте беспрепятственно?» — сказала Сабина Бакаева.

«Город скупится потратить деньги на покупку автобусов или улучшение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта, но не жалеет наши и ваши деньги на ухудшение условий для своих жителей. Строятся дороги, строятся мосты, а жизнь лучше не становится, полосы не провозят больше людей», — отметила она.

«Пока город ждёт увеличения доходов системы общественного транспорта для повышения комфорта, общественный транспорт теряет своих пассажиров. Никому не хочется этих унижений в автобусе: долгого ожидания, гонок из-за плана, вони в салоне, уставших водителей, которые работают по 18 часов и подвергают риску безопасность пассажиров. Люди выбирают такси или личный автомобиль. Это значит, что город никогда не получит достаточно денег для улучшения качества общественного транспорта, пока не поставит в приоритет время 2000 человек в 25 автобусах или 15 трамваях, а не в 1200 легковых автомобилей, которые занимают место 400 автобусов», — заключила журналист.

«Я одну вещь не понял, — уточнил первый заместитель хокима Бахтиёр Рахмонов. - Во-первых, по полосам двигаются не люди, а машины… Вы хотите сейчас сказать, что 1200 автомобилей должны где-то в другом месте проезжать, а вместо них — проезжать автобусы?»

На попытку журналиста объяснить, что и машины, и общественный транспорт перевозят людей, и акцент должен делаться на количестве перевозимых пассажиров, а не на количестве машин, Бахтиёр Рахмонов отрезал: «Единицу измерения потока транспортного движения измерять в людях — это неправильно».





Бахтиёр Рахмонов.

Отвечая на замечания по проекту, он заверил, что габариты улицы Алишера Навои меняться не будут. Кроме того, по поручению президента скорость движения на всех улицах, включая эту, планируется снизить с 70 до 60 км/ч. Показанный хокимиятом ролик был «первоначальным». Возвращать трамвай на улице также не планируется из-за её «габаритов».

Условия для пешеходов, по его словам, не ухудшатся, а их количество только увеличится, «но ни в коем случае не уменьшится». Габариты тротуаров, которые «сформировались годами», тоже меняться не будут — «никто их сужать или расширять не будет». На переходах будут островки безопасности, заверил первый замхокима, хотя на роликах они видны не во всех местах.

По словам Бахтиёра Рахмонова, турецкая компания ATAC Mühendislik и подрядчик Grand Road Tashkent за свои средства реализуют пилотный проект, «чтобы в дальнейшем получить заказ от хокимията». Администрация города поставила перед разработчиками условия: организация выделенных полос для общественного транспорта, создание удобств для пешеходов, но в то же время ликвидация пробок.

Он сообщил, что на перекрёстке Себзар после недавней реконструкции «проходимость машин, или поток людей, если будем говорить по вашей теории, увеличилась» на 30%. Новым проектом хокимият намерен с меньшими затратами «увеличить проходимость, как Сабина сказала, и людей, и этих».

«Первый ролик, да, мы виноваты, что выставили без [выделенных] полос [для общественного транспорта]», — признал первый замхокима. «Мы, опираясь на международный опыт, хоким реконструировать эти дороги в целях [улучшения] их облика, более совершенного благоустройства,. чтобы и пассажиры, которые едут в наших машинах, и пешеходы, которые идут по нашим тротуарам, были довольны».

«И вы эту цель преследуете, по-моему и мы эту цель преследуем. А получается односторонне. Что мы какие-то инопланетяне, пришли сюда в хокимият делать только худо народу», — возмутился Бахтиёр Рахмонов.

Что касается реконструкции улицы Фергана йули, то он отметил, что если раньше водители из Ташкентской и Ферганской областей проезжали эту улицу за 27 минут, то сейчас — всего за 8 минут. Кроме того, «в разы уменьшились аварии и ДТП со смертельным исходом».

На замечание, что выделенные полосы на Фергана йули не работают, он сказал: «Всё правильно. Для этого нужны автобусы и так далее». Он попросил главу Управления транспорта Ташкента и компании «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева сообщить о планах приобретения новых автобусов и электробусов.

В этом году по постановлению президента планируется закупить 410 автобусов, включая уже приобретённые 20 электробусов (всего в 2022—2025 годах — более 1000 автобусов). Для общественного транспорта организуют 11 магистральных маршрутов, соединяющих окраины с центром, по выделенным полосам, в том числе на улицах Алишера Навои и Фергана йули. В том числе в 2023 году планируется закупить 50 единиц 18-метровых сочленённых электробусов для магистральных маршрутов.

К 2025 году весь подвижно состав автобусов будет обновлён, неудобных высокопольных мидибусов Isuzu на маршрутах не останется. «В 2025 году мы по поручению президента составим новую программу системного обновления подвижного состава. У нас проблем с подвижным составом не будет», — заверил Анвар Джураев.

Выделенную полосу на Фергана йули, которая запаркована машинами, «заставят» работать, установив средства фото- и видеофиксации нарушений, добавил он.

Журналисты Kun.uz Ильёс Сафаров, Бобур Акмалов и Мадина Очилова.

Журналист Kun.uz Бобур Акмалов попытался вернуть разговор к теме удобства города для людей и недопустимости превращения одной из главных улиц столицы в автомобильную трассу. Он отметил, что во многих развитых странах (причём ОАЭ в этом не должны быть главным примером) центральные части городов планируют таким образом, чтобы они были максимально неудобными для автомобилистов. Центр Стамбула, например, также спроектирован преимущественно для пешего передвижения.

«Современный город должен быть неудобным для автомобилей и удобным для людей, чтобы они не стремились приобрести автомобиль, выбирали общественный транспорт, здоровый образ жизни, передвигались на велосипеде, — отметил журналист. — Будучи автомобилистом, достигнув этого возраста, я пришёл к осознанию, мысли об отказе от автомобиля. Стараюсь по возможности оставить машину и передвигаться пешком… И таких людей становится всё больше».

«Но создаётся впечатление, что мы, вместо того, чтобы применять мировой опыт, движемся в обратном направлении. Если говорить об улице Алишера Навои, то пробки всё равно будут, как и во всём мире. Какие бы меры вы ни предпринимали. Чтобы не было пробок, нужно уменьшать количество автомобилей, а для этого мы уже сейчас должны предпринять шаги, чтобы сделать город максимально неудобным для автомобилей, особенно центр города… Сейчас же людей в центре города становится меньше, а машин — больше. По-моему, именно это стремилась донести Сабина», — сказал Бобур Акмалов.

Бахтиёр Рахмонов заверил, что создание удобств для пешеходов является главным приоритетом. Он сообщил, что только в 2021 году в городе было построено около 200 км велодорожек, в том числе в махаллях. Благодаря выделенным президентом средствам, строятся спортивные и игровые площадки, бетонные тротуары, стрит-воркауты, «дорожки здоровья». «Сейчас все уделяют внимание своему здоровью, это тоже инициатива президента», — отметил он.

Первый замхокима заверил, что хокимият планировал в рамках пилотного проекта реконструировать один перекрёсток на улице Навои за счёт спонсорских средств Grand Road Tashkent и турецкого проектировщика ATAC и показать работу в качестве «эталона». Затем, приняв во внимание предложения общественности, намечалось продолжить работу по увеличению пропускной способности 140 перекрёстков — уже на платной основе. На предложение хокимията, по его словам, отозвалась только эта турецкая компания. Grand Road Tashkent также реализовала проект реконструкции Фергана йули.

Бахтиёр Рахмонов попросил показать обновлённый проект реконструкции улицы Навои. Азамат Атаджанов указал, что на показанном проекте один пешеходный переход всё-таки планируется ликвидировать. Кроме того, отсутствие светофора на части оставшегося перехода делает его опасным для пешеходов.

Первый замхокима ответил, что проект ещё не принят и будет дорабатываться. Представитель ATAC отметил, что проект был разработан с учётом поставленных условий и требований. По его словам, компания имеет 20-летний опыт работы в Турции. При разработке проекта ставилась цель создать удобства для людей.

Директору Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Мурод Абидов сообщил, что проект разработан в программе Vissum, которая позволяет спрогнозировать нагрузку на улицу перед началом строительных работ, проанализировать потоки транспорта и визуализировать данные.

Мурод Абидов.

Представитель Минтранса признал, что в первоначально представленном проекте не был учтён приоритет автобусов. Он согласился, что для нужно улучшать работу общественного транспорта, чтобы люди начали отказываться от поездок на личном автомобиле.

Мурод Абидов уточнил, что для работы на одном перекрёстке необходимо провести проектирование всего коридора, где всего находится 15 перекрёстков. Первый замхокима Ташкента заверил, что при создании проекта будет учитываться мнение жителей двух махаллей в этом районе.

На вопрос, почему хокимият часто начинает работы внезапно, не сообщая о градостроительных планах заранее, не раскрывает имена подрядчиков и проектировщиков, Бахтиёр Рахмонов ответил, что обсуждение проектов с жителями может затянуться на многие месяцы. Он также предложил журналистам представить свои проекты. С таким же предложением за день до этого выступил хоким Ташкента.

«Если у вас есть опыт и примеры, давайте вместе сделаем один транспортный коридор. Вы предоставьте проектный институт, раз говорите, что всегда один человек делает всё это, другой опыт, давайте сделаем один перекрёсток вместе. Если тот проект подойдет, то мы пойдём по этому пути. Вы дайте нам предложения», — сказал он.

Азиза Курбанова.

Журналист телеканала «Узбекистан 24» Азиза Курбанова заявила, что в статье «Газеты.uz» уже расписаны опасения и предложения. Кроме того, общественность также не раз выдвигала свои предложения.

Она отметила, что большинство пресс-конференций руководителей министерств, хокимиятов и других органов часто заканчиваются одинаково: они учат журналистов, как работать, и сами же отходят от темы. Журналист призвала руководителей перестать смотреть на журналистов как на врагов и искать в их вопросах скрытый умысел.

Бахтиёр Рахмонов предложил вместе пройтись по улице Фергана йули и устранить проблемы, мешающие пешеходам. Журналисты поддержали предложение. Первый замхокима сказал, что дата будет определена в ближайшее время. Список журналистов, желающих участвовать в этом, составлен не был.

Ближе к концу встречи к собравшимся присоединился хоким города Джахонгир Артыкходжаев, который высказался не по теме реконструкции улицы или общественного транспорта, а о спонсорской поддержке хокимията компаниями, где он раньше работал.