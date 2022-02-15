«Газета.uz» не любит жанр обращения к президенту. Такие обращения говорят о том, что с системой что-то не в порядке — ведь приходится привлекать внимание самого руководителя страны. Но ситуация сейчас именно такая. Хокимият столицы продолжает превращать одну улицу за другой в шоссе, преподнося это как улучшение условий для водителей и пешеходов. Администрация отчитывается о новых тротуарах и велодорожках, пользоваться которыми затруднительно. Голосов общественности хокимият не слышит. Этот текст является в том числе обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Хокимият Ташкента 14 февраля без предварительного уведомления горожан начал реконструкцию улицы Алишера Навои. Лишь после появления вопросов в интернете администрация опубликовала рендеры проектов реконструкции двух перекрёстков на этой улице — с улицей Лабзак и с улицей Пахтакор.
Работы не ограничатся двумя перекрёстками. Капитальный ремонт охватит всю улицу Навои — до улицы Беруни. По эскизам можно получить представление, как будут выглядеть и другие перекрёстки, в том числе с улицей Абая.
Под соусом удобства
Хокимият заверяет, что цель реконструкции улицы — «уменьшение пробок на проспекте Алишера Навои, а также создание удобств для водителей и пешеходов». Проект разработан «группой квалифицированных специалистов».
Кто эти квалифицированные специалисты, не уточняется, но, судя по всему, это те же люди и компании, которые участвовали в реконструкции улиц Ахмада Дониша, Фергана йули, частично улицы Шахрисабзской (продолжение улицы Навои), а также в строительстве новых тротуаров и велодорожек.
Реконструированная Фергана йули.
Назвать эту реконструкцию удачной язык не повернётся. По сути администрация продолжает превращать улицы столицы в дороги (что не одно и то же).
Несмотря на критику в СМИ и жалобы жителей, хокимият молчаливо и упорно наращивает масштабы проекта. Он не только не слышит стонов горожан, но и не считает нужным что-либо им объяснять.
Можно с уверенностью сказать, что планируемая реконструкция сделает главную улицу столицы, по обеим сторонам которой расположены жилые дома и множество социальных объектов, более загруженной, более шумной, более загазованной и более опасной для всех участников движения, особенно для пешеходов. Всё потому, что разработчики снова поставили на первое место комфорт водителей и пресловутую пропускную способность.
Отношение к пешеходам на примере улицы Шахрисабзской (продолжение Алишера Навои), где организован беспрепятственный поворот направо. Пешеходные переходы (показаны жёлтыми линиями) перенесены за островки безопасности. Люди продолжают пользоваться и старыми переходами, где они были защищены от машин. Полосы до и после перекрёстка имеют разную ширину — водителям приходится перестраиваться. Фото: Яндекс.Карты.
Когда летом 2020 года проект транспортной концепции столицы представляли президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, заявлялось, что в приоритете будут пешеходы и велосипедисты, затем общественный транспорт и только потом автомобилисты.
«На наших дорогах транспорту отдаётся излишний приоритет. Хотя движение пешеходов, спокойствие и здоровье людей должны быть на первом месте», — отмечал глава государства.
2 февраля президент утвердил Концепцию развития общественного транспорта Ташкента до 2025 года, в которой также говорится, что её основная суть — «создание удобной, привлекательной системы общественного транспорта в городе Ташкенте, при этом первостепенное значение придаётся созданию благоприятной инфраструктуры для пешеходов, далее, соответственно, для велосипедного транспорта, городского общественного транспорта и личного транспорта».
В тот же день хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подписал решение о «повышении пропускной способности» 140 перекрёстков города в течение 2022 года. В их число входят и перекрёстки на улице Навои.
Проект реконструкции перекрёстка улиц Навои и Лабзак. В нижней части кадра видны три бессветофорные полосы. Пешеходов предлагается лишить «зебры».
Организация разворотов рядом с Университетом Вебстера в Ташкенте вместо привычного Т-образного перекрёстка со стандартными пешеходными переходами.
Что не так с проектом?
- Пешеходных переходов станет меньше. Если сейчас они расположены удобно и логично — по линии пересекающихся тротуаров, то теперь их собираются сместить в другие места, сократив их количество. Пешеходам придётся шагать лишние сотни метров, а это значит, что люди будут перебегать улицу и подвергать свои жизни риску.
- Там, где переходы будут, путь для пешеходов станет длиннее — вместо двух отрезков придётся переходить до четырёх. На перекрёстке Навои-Лабзак вместо привычного прямого перехода придётся совершать П-образный, а это значит десятки лишних метров и увеличение числа пешеходов-«нарушителей».
- Полос движения в некоторых местах станет больше.
- Для удобства водителей правые повороты станут беспрепятственными. Для пешеходов это ухудшение.
- Появится бессветофорный проезд некоторых участков, что также повышает риски для пешеходов.
- Повороты и развороты будут организованы, как на улице Фергана йули — то есть из крайней правой полосы. Это создаёт неудобства для водителей, едущих по улице в первый раз, что можно постоянно наблюдать на Фергана йули, где водители часто пропускают нужный поворот/разворот и вынуждены делать лишние круги. Когда светофоры не работают, в этих местах наблюдается коллапс.
- Нет островков безопасности для пешеходов (треугольники для удобного поворота машин направо ими не считаются). На некоторых переходах для части полос движения будет гореть красный свет, а для других — зелёный (как на главном фото).
- Поворот налево с Навои на Пахтакор будет закрыт — водителям придётся ехать дальше прямо и совершать разворот. Аналогично для поворота налево с Пахтакор.
- Вдоль улиц отсутствуют организованные места для парковки, что означает, что парковка останется беспорядочной или водители продолжат парковаться на тротуарах и заезжать во дворы. Вдоль улиц, особенно таких, где много магазинов и заведений общепита, должны быть размеченные парковочные места.
- Для общественного транспорта предусмотрены остановочные карманы, которые затрудняют его выезд с остановок. В мире сейчас активно используются антикарманы — общественный транспорт всегда должен иметь приоритет.
Так, по мнению хокимията, выглядит улица, удобная для водителей и пешеходов.
Что не учтено разработчиками?
- На показанных рендерах нет никаких намёков на выделенные линии для общественного транспорта. Это означает, что он не получит приоритета, как предусмотрено концепцией, утверждённой президентом. Если это будут такие же «выделенки», как на Фергана йули (без физического обособления, обрывистые, заставленные транспортом), их можно таковыми не считать.
- Нет никаких намёков на восстановление трамвайного движения на улице, с которого оно начиналось и которая строилась с учётом трамвая. Об этом на днях объявил президент, но ни хокимият, ни Министерство транспорта с тех пор не сделали никаких заявлений.
- Не учтены требования к повышению безопасности пешеходов, которые выдвинул президент на недавнем совещании («движение должно быть удобным и для водителей, и для пешеходов»). Речь о сокращении скорости до 50−60 км/ч, создании островков безопасности, других мерах по успокоению трафика. Это означает, что проект в будущем придётся переделывать, хотя всё можно предусмотреть заранее.
- Самое интересное, что эти два перекрёстка не являются сильно загруженными, особенно перекрёсток с тупиковой улицей Пахтакор.
- Не учтён печальный опыт улицы Фергана йули, где пришлось пробивать разделитель для выезда пожарных машин и рисовать нерегулируемую «зебру». Стоит также вспомнить улицу Мукими, где после ликвидации трамвая власти решили построить «бессветофорную трассу», но потом им пришлось убирать забор, снова открывать перекрёстки и возвращать светофоры, а также организовывать пешеходные переходы.
- Большинство реконструированных и расширенных в последние годы улиц сегодня стоят в пробках.
- Новые тротуары и велодорожки заставлены автомобилями, местами их элементы разваливаются. Несмотря на ожидания властей, велодорожки (которых, по официальным данным, построено 100 км) не пользуются популярностью. На многих перекрёстках они просто обрываются. До 2025 года планируется построить ещё 250 км таких велодорожек.
Улица Навои когда-то вмещала и автобусы, и трамваи, и троллейбусы, и машины. Фото: Вилфрид Вульф.
Сейчас на улице Навои тесно машинам, автобусам и маршруткам. Декабре 2018 года. Фото: Кирилл Крюков.
Что нужно горожанам
Жители Ташкента должны заранее знать о каждом изменении, которое намечается в городе, особенно важных, влияющих на качество жизни и безопасность.
Проекты не должны преподноситься хокимиятом под соусом улучшения, если они таковыми не являются (как это было с проектом «Обод махалла»). У жителей должна быть возможность обсуждать и вносить предложения по проектам.
Власти должны заказать независимый аудит уже реализованных проектов реконструкции улиц, строительства тротуаров и велодорожек, оценить их качество и эффект, при необходимости пересмотреть проекты и устранить недостатки. До окончания аудита и консультаций с горожанами, а также принятия единых стандартов проекты должны быть приостановлены.
На первое место в борьбе с пробками должно выйти развитие общественного транспорта и увеличение его провозной способности (а не увеличение пропускной способности улиц). Это достигается за счёт приобретения подвижного состава большой и особо большой вместимости и обособления полос для его движения.
R. Lewine
Газета, спасибо! После того, что хокимият сделал с улицей Фаргона Йули, стараюсь там вообще не ездить — это адище. А какого там пешеходам, даже говорить не приходится.
R. Lewine
Глядя на все, что уже было сделано, и что продолжает делать наш хокимият, у меня ощущение, что там нет ни одного компетентного специалиста, а всем процессом руководят случайные люди.
Konstantin
@R. Lewine, не у вас одного такие ощущения..
Slava K
@R. Lewine,
читаем статью:
а) Повороты и развороты будут организованы, как на улице Фергана йули — то есть из крайней правой полосы.
б) Это создаёт неудобства для водителей, едущих по улице в первый раз, что можно постоянно наблюдать на Фергана йули, где водители часто пропускают нужный поворот/разворот и вынуждены делать лишние круги.
в) Когда светофоры не работают, в этих местах наблюдается коллапс.
давайте по-существу
а) На ул. Фаргона йули все уже привыкли так разворачиваться, чтобы привыкание было быстрым — нужны с первого дня грамотные указатели и схемы проезда. Как только они появятся- водителям все станет понятно и удобно. И ехать от Сквера на Куйлюк стало намного комфортнее — надо признавать очевидный факт!
б) Никаких “Лишних кругов“.. все очень упорядочнено.
в) Организуйте бесперебойное снабжение светофорных объектов электричеством (отдельную линию для безопасного движения) — и никаких проблем.
И автор статьи настойчиво не замечает важного элемента безопасности — неотвратимого наказания ВСЕХ участников дорожного движения. Камеры/радары — для водителей, а что с нарушениями пешеходов*?
Давайте организовывать новую структуру — дорожная полиция по работе с пешеходами! Пора!
Что вытворяют наши пешеходы — уму непостижимо. И всегда виновен водитель.
alex fox
@R. Lewine, там не случайные люди сидят, а те, у кого бизнес связан с этим. Случайных людей туда не берут, а только тех с кем можно договориться.
MRSH
@R. Lewine, Я всегда говорю, что самое интересное у нас начнётся когда последние специалисты с ещё советским образованием (врачи, учителя, инженеры и многие другие) уйдут на пенсию. И останутся наши молодые кадры со своей латиницей. Без той основной базы знаний на непонятном для них письменности.
Zokirkhoja Isakhodjaev
@Slava K, в Фаргона йули, Вы хоть один раз попробовали бы пройтись и перейти дорогу как пешеход, может и по другому писали. Также и про Ахмад Дониш.
Если Вы проезжаете на своей машине без каких либо проблем, это не значит что и у пешеходов все шикарно и прекрасно
Konstantin
@Slava K, может стоит задаться вопросом ПОЧЕМУ пешеходы так поступают? Может что-то не так с инфраструктурой? Может она неудобна пешеходам?
Наверное, пешеходам некомфортно идти лишние 15-30 минут до ближайшего перехода, особенно по солнцепёку и делать п-образный обход вместо того, чтобы идти напрямую. Стройте правильную причинно-следственную связь- пешеходы, переходящие в неположенном месте- последствия, причина- неграмотно организованная и построенная инфраструктура. Бороться нужно с причинами. Это доказано многими и многолетними исследованиями в развитых странах (Если захочется сослаться на опыты (как правило неудачные) Турции и России, то они развитыми странами не являются и только повторяют ошибки)
alex fox
@Konstantin, а зачем нашим чиновникам что-то исправлять. Проще влепить штраф пешеходу/автомобилисту, и денюжку в бюджет. И отчитаются “вот мы боремся с нарушителями, и бюджет пополняем“
Rustam A
Когда уже хокимиятом Ташкента будет признано существование программы “Ташкент — город для машин“? Иначе объяснить глобальную реконструкцию столичных улиц практически в немецкие автобаны не получается. Искренне случаю по улочкам и паркам старого Ташкента из 80-х. После каждой следующей “модернизации“ город становится все более агрессивным к своих жителям.
Максим
Спасибо что поднимаете такие темы. Надеюсь власти примут верное решение
A Y
Когда же до людей дойдёт, что план “ещё две полосы и всё поедет“ не работает.. Очень много городов мира за прошедшие десятилетия сталкивались с этим. Единственный вариант — развитие общественного транспорта и за счёт его скорости, предсказуемости и продуманности заставлять водителей пересаживаться на него. Если делать город для авто то можно хоть всю столицу закатать в асфальт и убрать все светофоры, пробок меньше не станет.
Спасибо Газета. уз за то, что поднимаете такие темы, раз никто в нашей стране больше не способен на это..
Герман Стимбан
Улица Ахмад Даниша ещё не достроена. Во-первых, есть проседание грунта между 12 и 16 кварталом (где бывший Петушок). Поэтому дорога от кольцевой закрыта, действует только кармашек.
Во-вторых, не построены надземные пешеходные переходы: около магазина Динамо и около перекрёстка 2,4,5 кварталов стоят опоры и лестницы для них. Самих переходов нет.
Может сначала достроить один объект, а потом браться за другой?
Ники Старк
Огонь.
Timur Kaiser
Нельзя допустить, чтобы эту улицу ухудшили еще больше, там и так нет условий для пешеходов, а будет шоссе — будет совсем ад. Уже видно на примере испоганенной улицы Фаргона Йули, к чему приводят такие “реконструкции“.
Corp.IAS
Спасибо Газета. уз!!! За обращение от своего лица и, значит от нашего — жителей столицы!!! Много лет наблюдаю эти перетрубации с дорожной инфраструктурой, ни одно из решений не оправдало себя! Вывод направшивается один: Те кто стоит за такими решениями либо глупые, либо слишком умные, строят и ломают, снова строят и ломают.. а ведь это же бюджетные деньги! Деньги не государства, а народа! Машин с каждым днём всё больше! Общественный транспорт не развивается, а деградирует. Велосипедные дорожки не доведены до ума, лишь для отвода глаз нашлёпаны.. Быть пешеходом становится страшно, переходить дороги страшно!
Zokirkhoja Isakhodjaev
Дилетанты, сказал бы я. После фаргона йули и Ахмад Дониш, давать еще один проект этим же типа “специалистам“ это просто выстрел в свою ногу.
Я уже привык что президент говорит одно, а хокимият делает все в точности да наоборот
S.A.SA
@Zokirkhoja Isakhodjaev,
Ничего страшного, просто у нас два президента. Один президент страны, а другой президент города.
Dilmurod Sabirov
Вот результат конфликта интересов, когда заказчик и исполнитель один человек.
Farrukh Sharakhmedov
Нынешний городской хокмият зло! Вообще не слушают народа.
Святослав Морской
Сегодня ДОЛЖЕН начаться ремонт нашей улицы — Курувчилар (Строительная по-русски). Он начался еще в прошлом году, когда в абод махалла посреди улицы воткнули колесоотбойники, сократив ширину улицы, и закрыв сразу два основных перекрестка. На мой вопрос — зачем?, ответили: — так сказали. Кто, что — нет ответов. Позже оба перекрестка все-таки открыли, видимо, кто-то “пожаловался“. Пару недель назад колесоотбойники повытаскивали, что-то долбили, затем (не закончив работы) установили обратно, еще больше расширив ширину между ними. Зачем — молчат. И вот — анонс — начинается ремонт. Даже страшно представить, что нас ждет..
Alex Kayumov
Улица Фаргона Йули крайне неудобна для пешеходов (живу на этой улице), и сообщаю, что для того, чтобы перейти дорогу, действительно, необходимо проделать большой путь пешком. Более того, спускаясь с железнодорожного моста по правой стороне, до сих пор отсутствуют пешеходные дорожки. Улица, на текущий момент, крайне неудобна как для пешеходов, так и для автомобилистов. Часто не работают светофоры, в связи с чем отсутствует должный контроль над передвижением автотранспортных средств. Нет понятной разметки, недостаточное количество знаков, из-за чего, многие автомобилисты нарушают ПДД. Светофоры настроены неверно, в связи с чем, пешеход вынужден оставаться посреди многополосного шоссе, ожидая зеленого сигнала (хорошо, что пока еще никто не пострадал, но это не вечно).
Прошу пересмотреть организацию дорожного движения на улице Фаргона Йули на отрезке от Северного вокзала, до Рисового базара.
Искандер Собиржанов
Браво Газета. уз! Мы с вами!)
Алишер Сабиров
спасибо газете за столь актуальные взгляды на жизнь столицы.
успехов ребята
Алексей Николаевич
Президент и его окружение неужели не видит, кто есть кто на самом деле? Кто враг, а кто друг.
Ali Madaev
Да плевать они хотели на пешиходов, они всю жизнь на колесах катаются, они не знают, что такое — дороги переходить, когда приходится 10 раз оглянуться. Они никогда не были пешиходами, никогда не пользовались общественным транспортом, они просто не любят стоять в пробках, вот и чертят такое. И ваше мнение им до звезды. Городом реально управляют дилетанты. Надо быть наивными, думая, что что-то изменится.
Дмитрий Седухин
У меня столько нелестных слов к проектировщикам этой загородной трассы, что в комментарий они не помещаются.
Но для них есть пример того как улица может выглядеть, вот координаты: 40.722096, -73.985602 (просто скопировать в гугл карты и перейти в режим просмотра улиц)
А островки безопасности просто шикарны..
Нашим проектировщикам надо менять в документах “пропускную способность улиц“ на “провозную способность улиц“, то есть сместить взгляд от количества техники, на количество людей. и наши улицы заиграют другими красками..
Александр Македонский
Ташкентом правит хокимият.
Barno Abdullaeva
Спасибо, Газета. уз, за то что вы есть у Узбекистана!
Ken Adams
В Москве люди после посещения театра зачастую прогуливаются пешком еще 2-3 километра, обсуждают спектакль, заходят перекусить в уличные кафе или магазины. Всё благодаря развитой пешеходной инфраструктуре: удобным тротуарам без перепадов, небольшим скверам со скамейками, светофорам. Благодаря комфорту для пешеходов и уличный бизнес развивается, и культурный уровень жителей столицы повышается.
В Ташкенте после посещения “Ильхома“, театра Хамзы или ТЮЗа зрителям остается только топать к метро “Алишер Навои“. Пешком дойти по метро Мустакиллик невозможно: тротуары разбиты, рядом оживленная улица Навои и шум от потока машин мешает пообщаться, перейти на другую сторону улицы всё сложнее и неудобнее. Можно сколько угодно гордиться ташкентскими театрами, но цена этим театрам хорошо видна по отношению к пешеходам.
Дмитрий
Газета, несмотря на то что, не все мои комментарии пропускаете, но я очень вас уважаю, за такие решительные действия, за то что вам не все равно, на урбанизацию и архитектуру города, я с вами и уверен не только я.