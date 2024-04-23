Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли несколько попыток ввоза наркотиков из соседних стран. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В частности, на участке узбекско-таджикской государственной границы, проходящем через кишлак Чеп в Ургутском районе Самаркандской области, было обнаружено 980 гр героина, доставленного туда неизвестными лицами из Таджикистана. Личность владельцев наркотиков устанавливается.

В другом случае был задержан ранее судимый 28-летний житель города Карасу в Кургантепинском районе Андижанской области. Он пытался перевезти через границу из Кыргызстана 30 тысяч единиц препарата Nervegesic, содержащего сильнодействующее вещество прегабалин.

Похожий случай был зафиксирован в Наманганской области. Два жителя Касансайского района (1992 и 1993 годов рождения) были задержаны при попытке провезти из Кыргызстана 3121 флакон сильнодействующего препарата «Тропикамид». Далее были задержаны двое их сообщников — 1988 и 1993 годов рождения.

В настоящее время в отношении этих лиц возбуждены уголовные дела, применена мера пресечения в виде заключение под стражу.

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