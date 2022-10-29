В среду, 26 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Учтепинский район Ташкента. Ожидалось, что он побывает на нескольких объектах, но визит ограничился ознакомлением с семейной поликлиникой №22.

Подобные визиты обычно заранее не анонсируются. Но жители могут догадаться о них по внезапным ускоренным и масштабным работам по благоустройству.

В преддверии планируемого посещения Учтепы на улицах и во дворах района работало большое количество людей и техники. Несмотря на погодные условия (в некоторые дни шёл дождь), асфальтировались улицы, обновлялись бордюры, высаживались цветы и газоны, красились фасады зданий.

24 октября корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов побывал в районе и последил, как Учтепа прихорашивается.

Подготовка к визиту

Новая пешеходная дорожка на перекрёстке улиц Фархадсая, Джурджани и Юсуфа Саккокий.



В этот день (понедельник) в Ташкенте моросил дождь, который быстро образовал лужи на улицах и тротуарах. На перекрёстке улиц Фархадская, Джурджани и Юсуфа Саккокий, недалеко от хокимията Учтепинского района, появилась свежая пешеходная дорожка из бетона и брусчатки чёрного и красного цветов — такая же, как и по всему городу. Части тротуара были ещё не готовы, и пешеходам нужно были идти по грязи или выходить на проезжую часть.

Рабочие Grand Road Tashkent обновляют бетонный разделитель и покрывают его красной плиткой.

Посередине дороги несколько групп рабочих компании Grand Road Tashkent в дождевиках сужали бетонный разделитель и заменяли старую брусчатку на новую красного цвета. Проезжая часть немного расширилась за счёт смещения бордюров на обочине.

Сотрудница магазина по продаже курицы гриль рассказала, что обновление тротуара началось три-четыре дня назад.

На части улиц Фазылтепа и Катта Хирмонтепа можно увидеть недавно высаженные цветы. Один из рабочих под дождём красил высокий бетонный бордюр в серый цвет.

Недавно высаженные цветы и свежая краска на бордюре.

Чуть ниже на улице Фазылтепа цветов и газона ещё нет.

В глаза также бросаются обновленные фасады жилых зданий. В вычищенном от старых растений и цветов палисаднике у дома №28 посажены новые цветы. Некоторые из них разбросаны по земле.

Вышедшая из дома женщина с маленьким ребёнком в коляске рассказала «Газете.uz», что её попросили помочь с посадкой цветов.

Цветы у дома №28 на 21-м квартале массива Чиланзар.

Обновлённый фасад дома



Когда журналист общался с жительницей, подошла домком с цветами в руках. Она подтвердила, что растения высаживаются в преддверии визита президента. По её словам, цветами поделились сотрудники прокуратуры, которые чуть раньше помогли посадить базилик.

Жительница сказала, что может посадить маленькие цветы, а с большими не справится. В ответ домком спросила, проживают ли в подъезде квартиранты, чтобы попросить их помочь с посадкой растений.

Большое количество работников и техники было на улице Найман, которая разделяет 21-й и 22-й кварталы Чиланзара между улицами Фазылтепа и Катта Хирмонтепа. Её закрывали для движения почти на четыре дня (1, 2 и 3) — с 21 по 24 октября.

Улица с двух сторон закрыта машинами, включая автомобили органов внутренних дел. Здесь проложен новый асфальт, высаживаются цветы, небольшими кусками стелится новый газон, установлена система полива, отремонтированы старые и построены новые детские площадки.

На торце одного из домов создаётся рисунок, напоминающий мурал «Символ дружбы» в Янгихаётском районе.

Сотрудник коммунальной службы красит окна на первом этаже в белый цвет. Другая группа рабочих очищает асфальт от грязи из шланга.

Фасады нескольких домов на 22-м квартале обновили краску, но заметно, что работы выполнялись в спешке. Вместе со стеной покрашены козырьки, часть оконных рам и самих окон.

Жительница квартала, которая прогуливалась с двумя внучками, приветствовала обновления, но отметила недостатки и «бессистемное» выполнение работ.

«Вот недавно ставили бордюры. Но потом снова пришли. Старое ломают, новое начинают, то есть не продуманно от и до. Вроде бы все работы закончили, но потом вдруг начинают трубы проводить, старое ломают, начинают опять ковырять бетон. А так, конечно, красиво всё», — сказала она. Внучка добавила, что ей очень нравится — всё стало красиво.

Женщина также указала на строительство дорожек, автостоянки и детской площадки. «И да, ломали красивые огороды, навесы и просто насыпали земли, то есть делают как бы единую картинку», — рассказала она. По её словам, с жителями хокимият не советовался, не уточнял их запросы и пожелания.

Аллея на улице Лутфи.



На алее на улице Лутфи также было большое скопление рабочих, которые меняли газон, высаживали цветы и красили скамейки. При этом основания деревьев побелили в разные цвета — не только белый, но розовый, зелёный и фиолетовый. Кроме того, завезены новые скамейки.

Если пройти чуть выше от улицы Лутфи в сторону улицы Ширин, то газона и цветов там уже нет.

Дом №7 на 13-м квартале Чиланзара на улице Лутфи. Фото: Татьяна Клюева.

Жители в Telegram-группе «Учтепинцы» сообщили, что фасады зданий по улице Лутфи и Ширин красили даже после полуночи. На улице также обновлена разметка, настроено уличное освещение, побелены деревья, высажены цветы. По словам жителей, 22-й квартал стал «как центр», но не хотят, чтобы местные власти преподнесли это главе государства так, будто «весь район так же облагорожен».

Обновленный фасад дома №16 и новые скамейки у подъезда.

Частично обновлённая дорожная разметка у кондитерской фабрики.



Изменения также затронули часть улицы Фазылтепа рядом с парком «Богишамол», где на территории 1,2 га построена кондитерская фабрика Safia (мы писали о конфликте между фабрикой и другой компанией за эту землю).

Здесь также высажены цветы, обновлена разметка, отремонтированы детские площадки. Житель дома №16 15-го квартала, расположенного напротив фабрики, рассказал, что фасад их дома обновили неделю назад, а также установили скамейки у подъездов.

Кондитерская фабрика Safia.



Здесь также готовились к визиту президента. Рабочие у нового кафе Safia мыли брусчатку от грязи, вытирали двери. При этом чуть правее от завода можно было увидеть поломанную брусчатку. Кроме того, тротуар обрывается въездом на территорию завода.

На улице Фархадской видны десятки единиц техники, на некоторые из них видны надписи компаний Mimar Group и Grand Road Tashkent (была связана с J-United Group, учрежденной хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым).

Глава ТСЖ «Ватанпарвар-Дилькушо» махалли «Ватанпарвар» Татьяна Клюева рассказала, что практически все дома вдоль улицы Лутфи обновили фасады. По её словам, она почти 15 лет добивалась покраски дома №55 на 24-м квартале, но сделали это в ночь на воскресенье после появления сообщений о предстоящем визите главы государства.

Она поделилась фотографиями улицы Лутфи — от кафе «Москва» до кинотеатра «Ватан», которые сняла 22 октября. По её словам, рабочие за ночь практически полностью обновили фасад здания у дороги, а также насыпали земли на асфальт и воткнули цветы, некоторые старые кафе и здания накрыли белым брезентом, чтобы они «не портили вид».

Судя по сообщениям хокимията Учтепинского района, асфальтировать основные улицы в районе начали 17 октября. С тех пор районная администрация опубликовала 7 сообщений о временном закрытии улиц и дорожных работах на части улиц Катта Хирмонтепа, Фархадской и других. В сентябре было одно сообщение о ремонте части улица Фархадской, а до этого — в мае.

«Газета.uz» направила вопросы в пресс-службу хокимията, но пока не получила ответы. При этом районная администрация на своей странице в Facebook отвечала на комментарии жителей об «очковтирательстве» перед визитом президента.

В частности, в комментариях под репортажем о благоустройстве улицы Найман, часть пользователей отметила, что работы проводятся в преддверии визита. Представитель хокимията ответил, что надо «научиться быть благодарным» и привёл в пример страны Европы, где «система отопления полностью вышла из строя», тогда как «система отопления у нас работает практически в каждом доме». Он также отметил «мирное небо» в стране.

Депутат — о подготовке к визиту

В интервью «Газете.uz» депутат Учтепинского районного кенгаша народных депутатов, основатель и администратор телеграм-групп для общественного контроля Нуриддин Зайнитдинов рассказал, что в Ташкенте подготовка к визиту президента начинается за 10−15 дней визуально, а на самом деле объекты инфраструктуры или инвестиционные проекты начинают готовить за несколько месяцев или даже лет.

«Прежде всего, с улиц, по которым может проехать глава государства, убирают рекламные щиты, лёгкие конструкции, сооружения, которые считаются лишними по мнению местных властей. Затем наводят порядок на улицах, при необходимости прокладывают асфальт. Красятся фасады зданий и домов, либо их частично закрывают баннером. По обочинам высаживаются цветы и деревья. Конечно, мы видели много таких случаев», — сказал он.

По его словам, к работам в Учтепинском районе были задействованы техника и персонал, принадлежащие структурам городской и районной администраций, Управлению благоустройства и другим организациям, а крупногабаритная техника принадлежит частным компаниями — Mimar Group, Grand Road Tashkent и другим.

«Думаю, что [ремонтируются те] улицы, которые являются основными, по которым может передвигаться глава государства. Местные чиновники, возможно, хотят показать чистые улицы, благоустроенные (по их мнению) улицы или действовать в соответствии с некоторыми рекомендациями», — считает он.

Депутат подчеркнул, что мнение общественности не учитывалось, что видно по комментариям в социальных сетях. «Также не публиковалось никаких официальных новостей или документов для общественности для изучения или обсуждения», — отметил он.

На вопрос о расходах, связанных с подготовкой к визиту президента и источниках их финансирования, Нуриддин Зайнитдинов ответил, что «это непубличная информация», которая не согласовывается с местными депутатами, и он не компетентен в этих вопросах.

«Эти вопросы не обсуждались в местном кенгаше. Трудно сказать наверняка. Ответы по этим вопросам следует запрашивать у соответствующих организаций», — заявил он.

Президент много раз просил прекратить «показуху», но эта практика не прекращается

Шавкат Мирзиёев в парке трех поколений в Яшнабадском районе Ташкента, май 2022 года.

Практически любому визиту президента в тот или иной район Ташкента или регион Узбекистана предшествует подобная масштабная подготовка. Об этом говорил и сам Шавкат Мирзиёев. В апреле 2018 года он заявил, что прекрасно осведомлен о реальной ситуации в регионах, и назвал наведение порядка перед его визитами «медвежьей услугой».

«Конечно, я не могу как невидимка приехать, чтобы меня никто не видел. Я за день, за два дня говорю, что еду в какую-то область, в какой-то район. Я выбираю самые „трудные“ районы, стараюсь, по-крайней мере… Я очень хорошо знаю, что находится за стенами, какая улица в Узбекистане подметена, где повалилось дерево. Оттого, что вы покрасите улицу, по которой я еду, люди за это спасибо не скажут… У нас много как друзей, так и врагов. Вы своими действиями льёте воду на мельницу ваших врагов. Знайте это, руководители и областей, и районов», — говорил он.

В августе 2021 года президент признал, что несмотря на неоднократные предупреждения, прямо перед его визитом убирают улицы и площади, за ночь перед домами возводят газоны и клумбы и в целом «рисуют реальную ситуацию».

«Жажда очковтирательства, мучения людей, лживых и высокопарных слов настолько укоренилась в крови некоторых руководителей за эти годы, что стало трудно избавиться от них», — сказал президент. По его словам, необходимо полностью положить конец подобным порокам.

Глава государства отмечал, что работа местных властей не должна заканчиваться после визита президента, а должна начинаться заново, а то и увеличиваться.

«Газета.uz» также рассказывала, как на мероприятия с участием президента заранее отбирают спикеров с заготовленными предложениями и вопросами. Шавкат Мирзиёев отмечал, что знает о них.