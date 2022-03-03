Весной в каждом районе Ташкента появятся граффити, муралы и другие объекты уличного искусства. С инициативой «привнести хорошее из мирового стрит-арта в жизнь города» выступил столичный хокимият, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Планы реализуются в рамках проекта «Махаллада дув-дув гап: Рисунки на стенах махаллей». Его общую концепцию журналистам, художникам, архитекторам и гражданским активистам на пресс-конференции в среду представил заместитель хокима Ташкента — начальник управления по поддержке махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев.





Фуркат Махмудходжаев. Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.

Он отметил, что поскольку опыта реализации подобных проектов у города нет, всё будет проходить «в режиме согласования с общественностью».

«В основе — коммуникация между населением и городскими властями. Не просто пришли и решили, что и как будет. Сначала хотим узнать, в каких районах жители хотят видеть стрит-арт, где именно и какой. Мнение людей и их согласие важно, потому что рисунок останется с ними, как минимум, лет на пять», — сказал Фуркат Махмудходжаев.





Мурал «Символ дружбы» в Янгихаётском районе. Фото: Daryo.

Он отметил, что стрит-арт также «должен быть к месту по всем параметрам»: идее, палитре, актуальности. Замхокима привёл в пример мурал «Символ дружбы» в Янгихаётском районе столицы. Изображение на стене девятиэтажки в ходе визита в этот район 18 февраля похвалил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Почему бы вам везде так не сделать? Этот мурал позитивно влияет на настроение людей».





Мурал в Тбилиси. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Реализовывать проект «Махаллада дув дув гап: Рисунки на стенах махаллей» планируется в четыре этапа.

На первом — до 10 марта — горожане могут предложить локацию для будущего стрит-арт объекта, отправив фотографии места с его коротким описанием в Telegram-аккаунт @poytaxt_uz_support. Комиссия в составе сотрудников хокимията и представителей Академии художеств Узбекистана выберет самые интересные локации. Их список будет опубликован на официальных ресурсах городской администрации до 20 марта.

Второй этап — до 1 апреля — предполагает участие профессиональных и начинающих художников — как академистов, так и уличных. Их задача — ознакомиться со списком локаций, создать для одной или нескольких из них эскизы и вместе со сметой передать в городской хокимият. Предложения художников рассмотрит комиссия и утвердит лучшие варианты.





Граффити в Тбилиси. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Третьим этапом — до 15 апреля — станет обсуждение эскизов и их согласование с собственниками зданий, жителями (посредством Telegram-каналов махаллей), а также утверждение финансовых расходов в городском Кенгаше народных депутатов. Участие предпринимателей в качестве спонсоров приветствуется.

К заключительному четвёртому этапу — созданию граффити, муралов, постеров — планируется перейти с 1 мая.

В администрации города отметили, что указанные сроки являются предварительными и могут быть изменены. Предположительно к началу лета в каждом из 12 районов появится по одному стрит-арт объекту.





Мурал в Батуми. Фото: Виктория Абдурахимова / «Тазета.uz».

Участники пресс-конференции поделились мнениями о проекте. Журналист Hook.report, искусствовед Виктория Ерофеева высказалась против политики централизации, при которой точки притяжения создаются в центре города, а отдалённые районы за неимением интересных общественных пространств «становятся ещё дальше» — туда просто нет причин ездить.

Она отметила, что оценка сюжетов эскизов стрит-арт объектов должна быть комплексной и включать в себя, помимо художественной, мнение представителей администрации города и жителей. Акцентов на то, какими должны быть работы, следует избегать, отдавая предпочтение разнообразию.





Мурал в Алматы. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Журналист обратила внимание, что необходимо разработать техническое задание для участников проекта, чтобы художники понимали правила игры. По её мнению, слова «мы не ограничиваем участников» звучат «громко и популистски».

«Если инициатива исходит от городских властей, то должны быть чёткие рамки, в которых хокимият принимает предложения. Художник может придумать что угодно, но на это можно не найти ни денег, ни поддержки жителей», — отметила Виктория Ерофеева.





Мурал в Алматы. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Стрит-арт художники из творческого объединения Brushers.uz, авторы муралов в Туринском политехническом университете и Комитете по развитию шелководства и каракулеводства Андрей Журавлёв и Даниил Кудрявцев рассказали, что уже сталкивались с проектами, в которых им давали «свободу», но в итоге заказчик отказывался от работы. Чаще всего это касалось портретов. Они высказались в пользу комиссии, которая в ходе проекта будет подобные вопросы регулировать. Вопрос локаций стоит менее остро.





Мурал во внутреннем дворе Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

«Как художникам нам всё равно, что разрисовывать. Мы, конечно, голодные до больших масштабов, девятиэтажек, потому что коллеги в других городах делают, а мы в сторонке стоим. Например, в Алматы стрит-арт развит до мирового уровня», — сказал Андрей Журавлёв.

Спортзал Туринского университета. Фото: Brushers.uz / Instagram.

Преподаватель архитектурно-строительного института, член Академии художеств Узбекистана Марина Бородина рассказала, что в прошлом году выходила с похожим проектом в городской хокимият, но разрешения на его реализацию не получила. В качестве «холстов» тогда выбрали подземные переходы и глухие бетонные заборы.

«У оптических иллюзий есть эффект „разрушение объёма“. Было бы хорошо разрушить эти бетонные плоскости, создать там перспективу. Не обязательно изображать то, что мы видим каждый день. Можно создать то, что мы не готовы увидеть. Например, мир фантазии», — говорит Марина Бородина.





Граффити в Риге. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

По её словам, можно обратиться к абстракциям, полуабстракциям, чисто декоративным вещам. Небольшие форматы предпочтительнее крупных монументальных произведений, потому что времени на реализацию проекта отводится мало.





Мурал в Алматы. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Марина Бородина уточнила, что важно чётко следовать стилю. Он должен быть читаемым, образно узнаваемым, близким к плакатному искусству.

«По отношению к стрит-арту очень уместно слово „язык“. Это язык общения: молодые „говорят“, а жители поддерживают», — отметила эксперт.





Граффити в Алматы. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Журналист «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова предложила начать проект с небольших форматов (граффити, постеров, трафаретов) и обратить внимание на подземные переходы, пространства под мостами, путепроводами, а также трансформаторные будки и канализационные люки.

По её мнению, это позволит организаторам увидеть, как горожане реагируют на стрит-арт, и избежать возможных конфликтов с собственниками зданий, жителями домов, ТЧСЖ и махаллинскими комитетами, которым может не понравиться эскиз.





Афишная тумба в Тбилиси. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Муралы, которые являются разновидностью монументальной живописи и требуют больших площадей, журналист «Газеты.uz» предложила располагать в новых районах и на фасадах новостроек, поскольку в центре наблюдаются высокие уровни «визуального шума» и плотность городской ткани. Она выразила опасение, что в процессе создания изображения могут быть повреждены близрастущие деревья, а вид на мурал через некоторое время может быть частично перекрыт очередным рекламным щитом.





Граффити в Тбилиси. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

Участники пресс-конференции отметили, что современное искусство подразумевает актуальность, и выразили надежду, что будущие стрит-арт объекты будут соответствовать Ташкенту — современной мультикультурной столице, у жителей которой большое количество интересов: литературных (от классики до фэнтези и аниме), музыкальных, социальных.

Арт-объекты, посвящённые истории, культуре и традициям, и сюжеты с животными, героями мультфильмов, комиксов, народных сказок, реальными людьми — спортсменами, музыкантами, которыми страна гордится, могли бы вместе создать разноплановую карту стрит-арта Ташкента.





Граффити в Телави. Фото: Виктория Абдурахимова / «Газета.uz».

На пресс-конференции также был поднят вопрос сохранности будущих стрит-арт объектов, особенно тех, что разместятся на фасадах жилых домов. Журналисты обратили внимание городского хокимията на советские мозаики, фрески и необходимость их защиты от самоуправства на местах. За последние годы многие из мозаик на многоэтажках столицы были закрашены. Ликвидации также подверглись несколько работ уличного художника Inkuzart, которого жители называют местным Бэнкси.

Фото: Inkuzart. Граффити было закрашено.