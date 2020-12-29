Президент Шавкат Мирзиёев 25 декабря выступил на Форуме молодёжи Узбекистана, где пообщался с молодыми людьми. На мероприятии в Humo Arena, по оценке организаторов, присутствовал свыше 3300 юношей и девушек, еще 26 тысяч молодых людей подключились по видеосвязи. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов рассказывает, какие предложения озвучили молодые люди, как на них отреагировал глава государства и как он просил задавать незаготовленные вопросы.





Мероприятие начнётся в 15:00, но участники собираются за несколько часов до этого. Дресс-код приглашённых официальный. Мужчины — в костюмах с галстуком, женщины — тоже в костюмах или в строгих платьях.

Кахрамон Куранбаев (в центре).

Первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев обходит каждый блок трибуны, раздаёт указания и пытается добиться симметричной рассадки гостей и физической дистанции в условиях карантина. За ним следует директор Агентства по делам молодежи Алишер Саъдуллаев, он подбадривает молодых людей и тоже участвует в решении организационных вопросов.





Танцевальные коллективы поочередно выходят на главную сцену, чтобы в последний раз отрепетировать свои программы.





Технические работники несколько раз настраивают аппаратуру и звук. Видеооператоры телеканала «Узбекистан 24» занимают свои места, двое из них поднимаются на невысокие башни.





На двух боковых трибунах группы молодежи переодеваются в белые худи, они повторяют движения за режиссёром и кричат: «Узбекистан! Узбекистан!», напоминая спортивных болельщиков.

На подиум, где будут сидеть главные лица, поднимаются вице-премьер по вопросам социального развития Бехзод Мусаев, председатель Национальной телерадиокомпании Алишер Хаджаев, заведующий сектором по организации освещения мероприятий исполнительного аппарата Администрации президента Гуломжон Самадов, Кахрамон Куранбаев, Алишер Саъдуллаев и другие. Идут последние подготовительные работы.

Алишер Саъдуллаев и Кахрамон Куранбаев.

На сцену выходят хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, его заместитель по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова, Алишер Саъдуллаев и выпускница специализированной школы-интерната по изучению иностранных языков имени Исхокхона Ибрата Дильшода Хакимова.

Столичный градоначальник подводит итоги недельного молодёжного форума, благодарит молодых людей за «активность, самоотверженность, храбрость» и своего заместителя Дурдону Рахимову — за организацию форума.





Дурдона Рахимова рассказывает о встречах молодёжи с министрами и членами правительства в рамках «нового формата», который позволил задавать критические вопросы официальным лицам и озвучить свои предложения и идеи. Отныне такие встречи будут проводиться регулярно, заверила она.





Дильшода Хакимова перечислила достижения Узбекистана и созданные в стране возможности для молодёжи, а также зачитала произведение писателя Исхокхона Ибрата на семи языках.





Алишер Саъдуллаев приглашает на сцену творческую группу Bravo. Представители популярного коллектива выступают с небольшими юмористическими номерами про тик-ток, карантин, свадьбу Ахмада Темирова (представитель группы Bravo), оштрафованного на 4,5 млн сумов за нарушение карантинных правил. Выступление не обходится без традиционного высмеивания футболистов и восхваления боксёров.





До появления президента на арене образовалась 10-минутная заминка. Её пытаются «заглушить» активностями болельщиков в белых худи, которые поддерживают шум в зале с помощью нарастающего, ритмичного боя барабанов, скандирования «Узбекистан». Алишер Саъдуллаев и Дурдона Рахимова вновь выступают с небольшими речами. По предложению замхокима все начинают исполнять гимн.





Шавкат Мирзиёев выходит на сцену под гул аплодисментов и торжественную музыку. Глава Агентства по делам молодёжи благодарит главу государства за поддержку идей и инициатив молодёжи, а также мотивацию.

Президент начинает свою речь с благодарности за «пыл и воодушевляющую поддержку молодёжи, которая демонстрирует силу и величие нового Узбекистана».





В полуторачасовом выступлении Шавкат Мирзиёев анонсирует создание фонда для финансирования инновационных идей и проектов молодежи, онлайн-площадки для диалога должностных лиц и молодых людей, предоставление кредитов по низкой ставке прошедшим курсы обучения бизнес- и профессиональным навыкам. Президент в очередной раз выражает обеспокоенность разводами среди молодёжи и призывает помогать молодым семьям.

Глава государства заявляет, что со следующего года будет учрежден президентский грант для 200 абитуриентов, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы. Кроме того, будут внедрены стипендии для студентов бакалавриата филиалов зарубежных вузов в Узбекистане. Удвоится квота президентской стипендии для магистрантов и докторантов.





Каждое предложение президента молодёжь встречает овациями стоя.

Далее следует диалог Шавката Мирзиёева с руководителями регионов о вопросах поддержки молодых людей. Мы писали, что хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов в своём обращении 81 раз сказал «уважаемый президент», а хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров — 22 раза.

«Заготовленные предложения»

Завершив выступление, президент просит молодёжь озвучить свои предложения и идеи — «коротко и ясно», чтобы выслушать как можно больше молодых людей. Он садится в кресло и берёт блокнот и ручку, чтобы делать заметки.

За день до форума в интернете появился список из 31 имени молодых людей, который предположительно должны выступить перед Шавкатом Мирзиёевым. Автор блоге Xojakorsin написал, что их неделю готовили к выступлению, при этом имена молодых людей с «желанием озвучить хорошие предложения и проблемы» были якобы удалены из списка. Некоторые из выступивших действительно были в списке.





Первой микрофон получила студентка Ташкентского государственного педагогического университета Донохон Ахатова. Она начала выступление с выражения благодарности президенту за личный пример поддержки молодёжи, к которому стремятся и другие руководители. Студентка также упомянула форум, на котором молодые люди «немного помучили» членов правительства своими вопросами.

Шавкат Мирзиёев говорит, что некоторые министры после форума сообщили, что «им было очень сложно». Президент не называет их имена, но заявляет, что они сейчас сидят здесь. Следуют аплодисменты.

Донохон Ахатова переходит к предложениям. Она утверждает, что на телевидении не хватает программ с открытыми встречами молодёжи и руководителей. Чтобы восполнить пробел, предлагается создать такие ток-шоу и программы в прямом эфире на телеканале Yoshlar.

Бехзод Мусаев.

Шавкат Мирзиёев поддерживает идею, отмечая, что фестивали и форумы с молодёжью проходят раз или два раза в год. «Вообще, средства, выделяемые государством телеканалу Yoshlar, должны служить молодёжи», — говорит он. Он поручает ответственным руководителям, в том числе премьер-министру Абдулле Арипову и его заместителю Бехзоду Мусаеву, в течение месяца обсудить этот вопрос и подготовить решение.

Донохон Ахатова завершает свою речь стихами о поэте Алишере Навои.





Далее возможность выступить получает Аббос Шомансуров — младший представитель семьи ремесленников Шомансуровых, которые занимаются изготовлением книг и рукописей методом ручной работы. Президент прерывает выступление и просит наладить звук. «Нам не слышно. Кто в студии?.. Попробуйте ещё раз чётко и ясно. Нам не слышно», — говорит он.

По словам Шомансурова, благодаря технике рисования (по водной глади) эбру Турция привлекает к себе туристов. При этом, заявил он, турки научились этой технике у бухарского живописца. Молодой человек поставил перед собой цель создать школу по изготовлению рукописей и доказать, что узбеки — настоящее мастера этой техники. Для этого он попросил президента выделить ему землю рядом со строящимся Центром исламской цивилизации в Ташкенте.

Азиз Абдухакимов.

Шавкат Мирзиёев заявил, что постоянно ищет таких молодых людей, как Аббос Шомансуров, напомнив, что руководителя Агентства по делам молодёжи он также нашел на одной из таких встреч.

«Сегодня же вас беру на работу в качестве начальника управления в Госкомтуризма, а землю получите в течение недели», — сказал президент под аплодисменты зала. Он поручил вице-премьеру, председателю Госкомтуризма Азизу Абдухакимову встретиться с Аббосом Шомансуровым, принять его на работу и выделить землю.





Председатель молодёжного парламента Мохистара Мухаммадюнусова также отметила важность форума. Она предложила внедрить в школах предмет «Медиаграмотность», чтобы развивать критическое мышление у молодёжи и формировать в них культуру правильного использования информации. Президент положительно оценивает инициативу, но просит взять под контроль реализацию этой идеи молодёжный парламент.

Андижанская область

Шавкат Мирзиёев просит подключиться молодёжь из регионов и обращается к студии в Андижане.





Студентка филиала индийского Университет Шарда в Ташкенте Хилолахон Каюмова говорит, что сегодня она самый счастливый человек в мире. Причина — рядом с ней стоит хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов, а напротив — президент.

Шавкат Мирзиёев снова вынужденно прерывает выступление и просит настроить звук из-за «сильного эха».

Хилолахон Каюмова рассказывает о своих успехах в сфере образования, путешествиях, которые стали возможны благодаря знанию иностранных языков. Она предлагает «впервые в Узбекистане» создать бесплатную платформу по обучению английскому языку.

Шавкат Мирзиёев называет предложение правильным и поручает министру высшего и среднего специального образования Иному Маджидову в течение месяца изучить, как можно создать такую платформу. А хоким Шухрат Абдурахманов с Хилолахон Каюмовой должны подумать, как это можно организовать на примере Андижанской области.





Молодой предприниматель из Андижанской области, учредитель Kfk Collection Shops (розничная торговля обувью в специализированных магазинах) Фарходбек Мамадиев заявляет, что трудоустроил 600 своих сверстников и экспортировал продукции на 2,5 млн долларов. Он обещает к визиту президента в область в 2021 году трудоустроить ещё 500 человек и вдвое увеличить экспорт. Бизнесмен просит организовать свободную экономическую зону для обувщиков.

Президент поручает организовать такую СЭЗ в Шахриханском районе — в одном из самых густонаселенных районов Узбекистана.

Бухарская область





Очередь переходит к молодёжи Бухарской области. Студентка Шахзода Файзуллаева предлагает зачислять студентов с сертификатом IELTS с 7 баллами (международная система оценки знания английского языка) сразу на второй курс факультета «филология», а с 8 баллами и выше — на третий курс.

Шавкат Мирзиёев отмечает, что некоторые студенты с хорошим знанием английского языка могут быть слабыми в других предметах. Тем не менее, предложение Файзуллаевой будет учтено при обсуждении образовательной программы в следующем году.

Директор частной школы Фирдавс делится идеей создания специальных научных центров совместно с вузами для анализа проблем экономики, молодёжи и других сфер и поиска путей их решения. Президент обращается к хокиму области Ботиру Зарипову и поручает обсудить этот вопрос с ректорами вузов.





К микрофону идёт девушка, но президент замечает руку парня в заднем ряду студии в Бухаре и просит дать возможность выступить сначала ему. Молодой человек по имени Равшан занимается программированием 10 лет. Одна из его компаний занимается аутсорсингом IT-решений. Второй проект — академия программистов. Он просит президента организовать тур для группы молодых IT-предпринимателей в такие крупные компании, как Facebook, Google и другие. После изучения опыта зарубежных стран и возвращения домой они смогут внедрить эти решения в Узбекистане.

Глава государства считает это предложение правильным. По его словам, будет создана команда из областей во главе с Равшаном, а советник премьер-министра Олимжон Умаров займется этим вопросом.





Мохчехра Салимова, ожидавшая своего шанса выступить, предлагает организовать фестиваль шашмакома, (разновидность вокально-инструментальной музыки, входит в список нематериального культурного наследия человечества), челленджи в соцсетях по шашмакому. Президент отвечает, что из-за пандемии коронавируса в этом году не удалось провести фестиваль макома, но в 2022 году можно провести молодёжный фестиваль шашмакома в Бухаре.

Каракалпакстан





Президент обращается к начальнику территориального управления Агентства по делам молодежи Каракалпакстана Абатбаю Даниярову (есть в вышеуказанном списке) и говорит, что давно его не слышал. Абатбай отчитывается о работе с молодёжью в республике. Шавкат Мирзиёев перечисляет успехи, достигнутые в Каракалпакстане, но подчеркивает, что это только начало работы.

Выступление школьницы Гулсанем Уразбаевой с быстрой речью и звонким голосом вызывает улыбку президента. Девочка беспрерывно говорит около 15 секунд, и зал прерывает её аплодисментами. Предложив построить аллею литераторов в Каракалпакстане, она завершает скоростное выступление стихотворением.





Президент отмечает её пыл и активность и заявляет, что в преддверии Нового года подпишет «нестандартное постановление» о награждении Гулсанем Уразбаевой премией имени Зульфии. Глава государства пообещал посетить Баяутский район и лично вручить ей награду.

Джизакская область





Член волонтёрской школы, студентка Джизакского политехнического института Дилдора Имомова в своём выступлении отметила, что интересуется машиностроением, в связи с чем посетила автомобильные заводы в Джизакской области. Она предлагает создать специализированную школу и техникумы и открыть отдельный факультет машиностроения в своём вузе, чтобы покрыть дефицит кадров в автомобильной промышленности.

Президент подчеркивает, что Джизакская область по итогам года займёт второе место по привлечению инвестиций после Ташкента. Вице-премьер Бехзод Мусаев получает задание изучить возможность открытия факультета или филиала Туринского политехнического университета в области.





К микрофону подходит молодой поэт, ведущий специалист Джизакского территориального отделения Союза писателей Узбекистана Шахзод. Он читает написанное им длинное стихотворение. Затем он предлагает переводить художественные произведения узбекской литературы на иностранные языке для зарубежных стран.

Глава государства признает, что есть большие недостатки в этой сфере, и обещает уделять больше внимания художественным переводам.





Ученица 10-го класса творческой школы Ирода Хосилова рассказывает, что её художественные переводы были опубликованы в Германии, Украине, Казахстане, России и Польше. Её предложение заключается в создании сборника произведений учеников творческих школ со всего Узбекистана и его перевод на иностранные языки.

Президент страны поддерживает эту идею.

Навоийская область





Студентка Навоийского государственного педагогического института Азиза Нарзиева также перечисляет созданные в Узбекистане возможности для молодёжи и благодарит президента. Она просит открыть творческую школу имени Навои в честь 580-летия писателя в 2021 году.

Шавкат Мирзиёев сообщает о начале строительство большой школы в Ташкенте в честь 580-летия Алишера Навои, но признает, что в Навои тоже должна быть такая школа.

«Кабул (Турсунов, хоким Навоийской области — ред.), вон там кто-то поднимает руку, похож на неподготовленного человека. в самом дальнем ряду», — говорит глава государства под смех и аплодисменты зала.

Счастливчиком оказывается выпускник Государственной консерватории Нурали Исломов, который работает в отделе культуры в Нуратинском районе. Он говорит, что у него есть «требование-предложение» касательно сферы кино Узбекистана, которая «сильно отстала от мира». Оно заключается в том, чтобы снимать исторические фильмы про Амира Темура, Джалолиддина Мангуберди и других великих предков. Нурали предлагает снять исторический фильм совместно с Южной Кореей и просит для себя не главную, а хотя бы второстепенную роль. По его словам, это его мечта.

Молодой человек также добавляет, что необходимо построить завод в Нуратинском районе и устроить туда только молодёжь, чтобы она не уезжала на заработки в другие страны.

Фирдавс Абдухаликов.

Президент поручает вице-премьеру, министру инвестиций и внешней торговли Сардору Умурзакову встретиться с Нурали и молодёжью и обсудить, какой завод там можно построить. Что касается роли в кино, глава «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов должен дать ему роль в историческом фильме.

«Из тебя что-то выйдет, по глазам видно. Ты сидел в заднем ряду у стены, но твои глаза горели», — хвалит глава государства, обращаясь к Нурали.

Самаркандская область

Студентка из Самаркандской области Маржона Самадова предложила создать Ассоциацию студентов Узбекистана, учредив головной офис в Самарканде. Шавкат Мирзиёев попросил ректора Самаркандского государственного университета Рустама Халмурадова и хокима области Эркинжона Турдимова рассмотреть возможность создания такой ассоциации при университете.





Президент спрашивает хокима, есть ли неподготовленные предложения. К микрофону с волнением подходит студентка Международного университета туризма Шохнигорбегим Джураева. Она считает, что у многих абитуриентов сформировался стереотип «я должен поступить в университет и получить диплом». По её словам, после поступления эти студенты «останавливаются в росте», поскольку у них цель «только поступить».

«Я бы хотела, чтобы в Узбекистане была система, в которой принимали на работу не по диплому, а по навыкам», — говорит Шохнигорбегим, приводя опыт других стран. Она отмечает, что у других стран нет такой же великой истории, но «почему-то они развитые страны, а мы развивающаяся страна». Говоря о втором своём предложении, студентка отмечает, что многие были против этой идеи. По её мнению, многие темы учебников содержат «язык ненависти».

«Я прошу, чтобы это исчезло, чтобы информация предоставлялась нейтрально. Мы не должны формировать ненависть у молодого поколения к какой-то эпохе, теме. Мы должны давать правильную информацию. Было бы хорошо, чтобы над этими учебниками поработали», — подчеркнула Шохнигорбегим Джураева.





Шавкат Мирзиёев отметил, что всегда говорит о необходимости образования не для диплома, а для получения знаний. Он сказал, что на 100% поддерживает её идеи, и признал отсутствие методики преподавания, профессиональных методистов. При этом президент сказал, что в этом процессе не нужно делать поспешных решений, а подходить к вопросу с умом. При совете по координации деятельности вузов при Минвузе президент предложил организовать «обратную связь» со студентами для постепенного решения этих вопросов.

Последней выступила выпускница СамГУ (из-за волнения забыла представиться). Она попросила организовать библиотеку при филиале института в Акдарьинском районе и лично принять участие в церемонии открытия. Девушка призналась, что хочет лично увидеть президента. Шавкат Мирзиёев обещает ей встречу и поручает хокиму области Эркинжону Турдимову построить библиотеку.

Алишер Саъдуллаев тихо спрашивает президента, можно ли завершать диалог с молодёжью и перейти к концертной части вечера. Шавкат Мирзиёев говорит: «Почему у меня спрашиваешь? Иди у них (молодёжи — ред.) спроси».

Директор Агентства по делам молодёжи завершает диалог и обещает, что остальные предложения будут рассмотрены в письменном виде.

Шавкат Мирзиёев, подводя итоги встречи, заявил, что будущее Узбекистана невозможно без молодёжи. Он сказал, что понимает, что многие на местах задают заранее заготовленные вопросы, но «это первый опыт».