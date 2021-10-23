15 октября «Газета.uz» публиковала текст обращения основателя кондитерского дома Safia Бекзода Самигжанова к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой спасти новый завод компании. По его словам, участок для строительства фабрики был выдан решением хокимията Ташкента по поручению главы государства. Однако предыдущий арендатор через суд добился признания решения о выделении земли недействительным.

Предприниматель сообщил, что на строительство завода потрачено 40 млрд сумов, большая часть этой суммы — лизинг Исламского банка. Предприятие планировалось запустить в следующем месяце, поскольку выплата по кредиту начнётся с января 2022 года. Бекзод Самигжанов отмечал, что не сможет оплачивать аренду и лизинг, что приведёт к банкротству компании с 25-летней историей.

Madina-Muxlisa Star и парк «Богишамол»

«Газета.uz» связалась со второй стороной конфликта — компанией Madina-Muxlisa Star. Юрист компании Шохрух Атажонов сообщил «Газете.uz», что 16 сентября 2015 году решением предыдущего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова компания получила разрешение на использование территории парка «Богишамол» на площади 4,52 га, расположенного по улице Фозилтепа, 251 в Учтепинском районе.





30 августа 2016 года между Madina-Muxlisa Star и хокимиятом Ташкента был подписан договор на долгосрочную аренду земли сроком 49 лет — до 16 сентября 2065 года. Согласно документу, земельный участок передан для организации парка культуры и отдыха с системой аттракционов.





Для реализации проекта компания взяла кредит в Национальном банке почти на 3 млн долларов под залог зданий и привезённых аттракционов. 3,5 га площади участка заняла территория парка, 1 га — автостоянка.

16 июня 2017 года президент Шавкат Мирзиёев посетил Учтепинский район и поручил сдать парк в эксплуатацию до Навруза (марта) 2018 года. Поручение оформлено в качестве протокола собрания, отметил юрист.

Парк с аттракционами запустился к указанному сроку. Церемонию открытия посетили представители хокимията Ташкента и члены правительства, включая премьер-министра Абдуллу Арипова, сообщил он.





Юрист компании сообщил, что в феврале 2021 года парк посетили представители органов внутренних дел и хокимията во главе с хокимом района Фарходом Абдуллаевым, после чего в принудительном порядке был снесён забор автостоянки. Эта территория была передана Safia, которая начала строительство. При этом, отметил Шохрух Атажонов, хокимият и другие органы не смогли предоставить документы, чтобы обосновать снос.

«Незаконное решение»

По его словам, компания при изучении ситуации узнала, что часть территории парка решением уже нового хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 3 декабря 2019 года была взята в резерв, а решение от 23 декабря того же года зарезервировало землю для Sofiya Qandolat и разрешило разработать проектно-сметную документацию.





В марте 2021 года Madina-Muxlisa Star подала иск в Ташкентский межрайонный административный суд, чтобы признать решение хокима города недействительным и приостановить строительство. По словам юриста, они добились приостановки строительных работ, когда Safia только начинала земляные работы.

Юрист подчеркнул, что решение хокима о резервировании земли было вынесено незаконно, поскольку соглашение с Madina-Muxlisa Star о долгосрочной аренде, а также решение хокима о выделении земли от 2015 года не были отменены.

«7 апреля 2021 года состоялось первое судебное заседание. Мы тогда спросили, на каком основании Sofiya Qandolat ведёт строительство, и попросили хокимият представить документы суду. На следующем судебном заседании 15 апреля юрист хокимията представил решение, которое было подписано хокимом Ташкента 7 апреля 2021 года. То есть решение о выделении земли Sofiya Qandolat было принято в первый день суда. До этого они вели строительство на основании решения [хокима] о резервировании земли», — заявил Шохрух Атажонов.





Он напомнил, что у хокима Ташкента было право, в порядке исключения, выделять землю напрямую инвестору в течение года — с 15 августа 2018 года по 15 августа 2019 года — согласно постановлению президента от 15 августа 2018 года (ПП-5511). Однако Джахонгир Артыкходжаев выделил землю Sofiya Qandolat 7 апреля 2021 года, ссылаясь на это постановление. Юрист считает, что градоначальник вышел за рамки полномочий.

Представитель компании отметил, что суд первой инстанции 4 мая отклонил доводы Madina-Muxlisa Star из-за истёкшего срока исковой давности для обращения. Но, согласно законодательству, при обжаловании решения административного органа исковая давность начинается со дня получения ответчиком решения должностного лица.

«Мы не знали, что решение вышло в 2019 году. Нас об этом не уведомляли. Мы узнали об этом в феврале 2021 года, потому что решение хокима города о резервировании земли от 2019 года не было отправлено Madina-Muxlisa Star», — сказал он.

Вторая инстанция суда оставила решение первой инстанции без изменений.

«Мы неоднократно предупреждали Sofiya Qandolat, что земля принадлежит Madina-Muxlisa Star, что есть высокая вероятность, что решение хокима может быть признано недействительным, Sofiya Qandolat проигнорировало наши слова, доверилась поручениям и словам хокимията и продолжила строительные работы», — заявил юрист.

14 сентября 2021 года кассационная инстанция Верховного суда рассмотрела дело и признала решения хокима 2019 и 2021 годов недействительными.

«У хокимията нет никакого права отдавать землю»

Шохрух Атажонов и Авазбек Шарипов. Кадр видео Human.uz.

В своём обращении к президенту руководитель Madina-Muxlisa Star Авазбек Шарипов заявил, что компания получила территорию для строительства парка ещё в 2016 году. По его словам, основатель кондитерского дома Safia Бекзод Самигжанов в своём выступлении «о многом сказал неправду и совершил много лживых дел».

«До этого вашим решением был утверждён протокол по Шайхантахурскому району. Вместо того, чтобы выбрать [выделенную там землю], Sofiya Qandolat сама выбрала место и завладела нашим местом, территорией парковки нашего парка», — заявил он.

По словам предпринимателям, они уже два года отстаивают свои права в суде.

«В отношении нас было много несправедливости. Уважаемый президент, со стороны хокимияте бывает много несправедливости, нам не помогают. Вы говорите, чтобы помогали предпринимателям. Но хокимы делают наоборот. Они протягивают руку не нам, а Safia», — сказал он.

Авазбек Шарипов утверждает, что в проект по строительству парка было инвестировано 5 млн долларов и ещё имеется кредит в размере 2,7 млн долларов.

«На сегодняшний день мы испытываем сложности с выплатой кредита. Всё привели в разруху, везде мусор. Если у нас не будет стоянки, мы не сможем принять туристов, гостей, людей из других районов», — отметил предприниматель.

Земляные работы на территории бывшей автостоянки.

Директор парка рассказал, что в 2019 году хоким Ташкента посетил территорию и решил передать землю стоянки Sofiya Qandolat. Он заявил, что сотрудники органов внутренних дел несколько раз безосновательно арестовывали его.

«Мы победили Sofiya Qandolat в Верховном суде. После победы на нас оказывают давление различные органы», — сообщил он.

Авазбек Шарипов заявил, что хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев лично поручил с помощью экскаваторов разрушить территорию стоянки и передать землю Safia для строительства завода. Кроме того, по его словам, решением районного хокима Safia передано ещё 40 соток земли. Всего Sofiya Qandolat предназначалось 0,8 га земли, но в итоге компания получила 1,5 га.

«Как они договорились с хокимиятом, знает только бог. У них нет никакого права отдавать землю, не спросив нас. И во второй раз они забирают у нас землю и становятся её хозяевами. На каком основании?.. У нас можно забрать землю только после того, как суд отменит наше [право на владение] землей», — сказал он.

Авазбек Шарипов попросил президента принять справедливое решение по данному делу.

Аттракционы и жилой комплекс

Фото: Poul Yak / Google.

«Газета.uz» получила письмо Madina-Muxlisa Star Министерству культуры от 16 апреля 2020 года, в котором руководитель компании отмечает, что на кредитные средства закуплены аттракционы, но соответствующие органы не дали разрешения на использование некоторых из них из-за расположения парка на наклонной местности. Он отметил, что парк культуры и отдыха и не может дальше продолжать свою деятельность в текущем положении, а возможности для его реорганизации нет.

В связи с этим предприниматель направил в Минкульт предложение по строительству на данной территории многоэтажного жилого комплекса, гостиницы, торгово-развлекательного комплекса. При этом он также планировал построить культурный центр, выделить 10 квартир в будущем жилом комплексе для Минкульта. Министерство посчитало нецелесообразным строить на территории парка многоэтажку.

Стоит отметить, что в письме руководитель Madina-Muxlisa Star упоминает решение хокима Ташкента от 3 декабря 2019 года о переводе территории стоянки в 1,2 га в резерв городской администрации.

Хокимият Учтепинского района

20 октября пресс-служба хокимията Учтепинского района выпустила видеоролик о происходящем споре. В ролике говорится, что во время визита президента было определено несколько задач, в том числе одобрены предложения жителей района по увеличению числа спортивных комплексов.

«В 2016 году земля была передана Madina-Muxlisa Star для ведения парка. Но из-за того, что в течение нескольких лет компания неэффективно пользовалась этой землёй, решением хокима Ташкента от 3 декабря 2019 года земельный участок был переведён в резервный фонд Ташкента», — отмечается в сообщении.





После этого решения 8 соток земли рядом с парком «Богишамол» было выделено инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» при хокимиятие для строительства спорткомплекса, против чего выступил руководитель Madina-Muxlisa Star.

В ролике приводятся слова председателя махалли «Чупон ота» Зойирбека Соатова, который упрекнул предпринимателя в том, что он не интересовался желаниями жителей. Некоторые из них заявили, что им приходится отвозить своих детей в другие районы для занятия спортом.

Депутат районного кенгаша народных депутатов Нуриддин Зайнитдинов со ссылкой на статью 36 Земельного кодекса заявил, что право владения или право постоянного либо срочного пользования всем земельным участком или его частью, а также аренды земельного участка прекращается в случаях неиспользования в течение двух лет.

Он отметил, что государство уже выделило средства на строительство спорткомплекса и инвентаря. По его словам, для людей важнее наличие спорткомплекса, поскольку поблизости такого объекта нет.

Хокимият в конце ролика отметил строительство кондитерской фабрики Safia, где планируется создать 500 рабочих мест (основатель компании сообщал о 4000 рабочих местах).

20 октября Верховный суд в рамках кассационной жалобы вынес решение в пользу Safia. Компания Madina-Muxlisa Star намерена обжаловать решение.