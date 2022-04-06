В Ташкенте почти завершена реконструкция площади Космонавтов, которая велась с середины февраля. Работы начались со скандала, потому что хокимият по традиции не уведомил общественность, а строительная компания не получила необходимое разрешение.

Корреспондент «Газеты.uz» побывал на площади, где поговорил со строителями, а также узнал мнение историка о том, что в итоге получилось.

Площадь, на которой установлена скульптурная композиция «Космос» с бюстом космонавта Владимира Джанибекова, обновлялась к 12 апреля — Дню космонавтики. Координатор проекта, который пожелал не называть своё имя, сообщил, что работы должны завершиться к 9 апреля. Его слова от своего имени согласился подтвердить координатор проекта из хокимията города Мухаммаджон Махмудов.





Он сообщил, что при реконструкции было использовано около 2500 кв. м гранитных плит чёрного, серого и тёмно-серого цветов, которыми полностью, «с нуля», заменены старые плиты. Утром в среду рабочие укладывали брусчатку вокруг площади.





Координатор также рассказал, что рядом с площадью посажено 500 кустов, установлены новые опоры наружного освещения и поливная система. Здесь планируется установить около 10 скамеек и урны.





В ходе строительных работ некоторые плиты были отреставрированы для повторного использования, но их большая часть из-за поломки при демонтаже была непригодной. Координатор опроверг слухи, что кто-то мог забрать старые плиты, установленные в 1984 году, «на свою дачу».

«Плиты были сломаны. Кто будет использовать их для своей дачи? Например, я не буду. Тот рабочий тоже не возьмёт их. Посмотрите (показывая фото — ред.), здесь нет ни одной целой плиты. Ещё один момент: старые плиты были установлены на слой щебня, а не бетона. А мы сделали стяжку, укрепление, уложили сетку, всё сделано по-человечески. Они спокойно простоят 10−15 лет, если не больше», — заявил он.





Координатор заявил, что скейтеры смогут кататься на новом покрытии «без проблем». Ранее мы писали, что площадь, благодаря своей гладкости, — одно из излюбленных мест в городе для катания на роликах и скейтах.

Чёрные гранитные плиты, которые образовывали широкую полосу посередине площади, заменены на новые плиты размером 60×40 см. При этом часть полосы перед бюстом Джанибекова укорочена — плиты заменены на светлые.

«Нарушена целостность памятника»

Президент Обсерватории Alerte Héritage, историк искусства и архитектуры Центральной Азии Борис Чухович по просьбе «Газеты.uz» прокомментировал реконструкцию площади.

Он сообщил, что в последний раз посещал площадь в октябре-ноябре 2021 года.

Площадь в день начала демонтажа плит, 13 февраля 2022 года.

«У меня нет фотографий хорошего качества, но на тех, что я сделал, можно увидеть, что гранитные ступени и стилобат были, в целом, в хорошем состоянии, хотя и характеризовались небольшими щербинами и выбоинами (возможно, скейтбордисты, облюбовавшие площадь, этому способствовали не в меньшей степени, чем время). Эти дефекты не были критичными для использования: в целом, камень, использованный при отделке центральной части площади, хорошо выдержал испытание временем, и аутентичность его старения придавало ей своеобразную ауру», — отметил Борис Чухович.

Плиточное мощение вокруг центральной гранитной части не было идеальным и, возможно, нуждалось в улучшении. «Допускаю, что неровности кладки, усилившиеся со временем, могли стать проблемой для прохожих, особенно при ходьбе на каблуках», — сказал историк.

Чёрный гранит вокруг бюста Джанибекова действительно был элементом художественного решения, подтвердил Борис Чухович.

Прежний вид площади. Источник: Карты Google

«Не буду говорить о его метафорических значениях — каждый имеет право вкладывать в него собственные ассоциации, но он был необходим для композиционной увязки бюста со стоящей за ним скульптурной композицией. Заменив чёрный стилобат на чуть более серый камень, строители лишили площадь её изначальной целостности», — отметил он.





«Таким образом, реконструкторы не были достаточно внимательны к изначальному художественному замыслу авторов и нарушили целостность памятника», — заявил глава Обсерватории Alerte Héritage.





Историк считает, что о качестве реконструкции можно будет судить через пару лет, после нескольких дождливых и снежных сезонов.

«Что же касается организационной стороны, мне показалось, что хокимият продолжает действовать в волюнтаристской манере, полагая себя, а не горожан, хозяином города», — сказал он.

«Уверен, что перед проведением подобных работ необходимо устраивать консультации с жителями и экспертным сообществом, заблаговременно информировать о принятых решениях, представлять обществу и архитектурному цеху проект реконструкции — тогда все будут чувствовать себя участниками процесса и полноценными гражданами, а не безмолвными свидетелями происходящего», — подчеркнул Борис Чухович.

Хронология

13 февраля «Газета.uz» сообщила о демонтаже гранитных плит на площади Космонавтов. Комплекс включён в список памятников монументального искусства. После начала работ выяснилось, что подрядчик Mimar Group начал работы без разрешения Управление культурного наследия Ташкента.





Хоким Яккасарайского района Анвар Сафутдинов сообщил, что о проекте не было сообщено заранее из-за выходных. Он заверил, что у властей «благие цели» по созданию удобств для горожан. Хокимият города позже опубликовал эскиз проекта, на котором цвет нового покрытия площади был светлым. После замечания «Газеты.uz» специалист хокимията Азизбек Курбанов заявил, что участки чёрного цвета сохранятся.

15 февраля место посетил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев, который попросил дать ему 10 дней, чтобы сделать площадь «красивой». «Потерпите 10 дней. Если это будет неправильно, вы можете обвинять меня сколько хотите», — отметил градоначальник. Он подчеркнул, что средства бюджета на реконструкцию не тратятся (ранее были сообщения, что проект финансирует компания Akfa). Работы заняли более 50 дней.

В реконструкции, помимо Mimar Group (по данным СМИ, относится к структуре группы компаний Akfa), также участвуют компании Flowers Garden и Durable Beton. Последние два товарных знака принадлежат компании Durable Management (Durable Group, включающая в себя Durable Beton, Grand Road Tashkent, City Net IT Engineering, Сonstant Chemicals). Её торговым знаком владеет компания Джахонгира Артыкходжаева J-United Group.