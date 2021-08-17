Президент Шавкат Мирзиёев в интервью газете «Янги Узбекистон», опубликованном во вторник, подверг критике руководителей некоторых регионов за случаи очковтирательства во время его визитов.

«С первых же дней своего президентства я предупреждал свою команду, что не люблю громких заявлений и „красивых“ цифр, не имеющих абсолютно никакого отношения к реальной ситуации. Как бы это ни было горько и неприятно, я просто хочу знать верную и правдивую информацию. Это помогает мне принимать правильные решения», — сказал глава государства.

По его словам, не все понимают это требование, и до сих пор есть «попытки предоставить информацию по старинке».

«Но я стараюсь избегать таких ситуаций. Мы попрощались со многими из тех, кто не понимает этой истины, и требование в этом вопросе всегда будет жестким. Этого требуют сегодняшние процессы реформ, направленные на обеспечение интересов нашего народа, нашей Родины, будущего нашего общества, счастья наших детей. У нас нет права поступать иначе», — заявил он.

Президент вновь предупредил об увольнении тех руководителей и чиновников, которые не понимают этого требования.

«Основная цель каждого из моих поездок по стране — узнать, как живут люди и чем они дышат. Это очень важный вопрос. Так что во многих случаях мне приходится внезапно менять направление во время поездки. Я думаю, что такие неожиданные „маршруты“, которые не зафиксированы ни в одном протоколе, учат местных лидеров быть всегда в рабочем состоянии, не расслабляться», — считает глава государства.

Президент признал, что несмотря на неоднократные предупреждения, прямо перед его визитом убирают улицы и площади, за ночь перед домами возводят «газоны» и «клумбы» и в целом «рисуют реальную ситуацию».

«Жажда очковтирательства, мучения людей, лживых и высокопарных слов настолько укоренилась в крови некоторых руководителей за эти годы, что стало трудно избавиться от них. Но в любом случае мы должны полностью положить конец подобным порокам. Потому что такие случаи абсолютно чужды истинной природе нашего правдивого народа, совершенно не приемлющего лживых слов и поступков», — отметил он.

По его мнению, работа местных властей не должна заканчиваться после визита президента, а должна начинаться заново, а то и увеличиваться.

«Только тогда у нас будет скорость и качество в работе, мы научимся работать на результат. Раньше хокимы были беззаботны в период между визитами и, если можно так сказать, бездельничали. Но теперь они упорно работают, советуясь с народом, ставя четкие цели и задачи. Потому что они знают: в следующий раз президент обязательно потребует четкого результата по каждому вопросу», — указал он.

Шавкат Мирзиёев считает, что необходимо усилить личную ответственность и подотчетность заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государственного управления и хозяйственных объединений, четко определить их задачи и полномочия, а также внедрить новую систему повышения их эффективности.

Для этого принято постановление президента, которым вводится система оценки их деятельности. Они несут персональную ответственность перед президентом и Кабинетом министров.

«Другими словами, прошло время, когда заместители руководителей разных уровней ходят в тени своего начальника. Теперь они также отвечают за конкретные задачи. Личная ответственность и подотчетность будут главным критерием для всего управленческого персонала», — подчеркнул президент.

В апреле 2018 года Шавкат Мирзиёев отмечал, что прекрасно осведомлен о реальной ситуации в регионах, и назвал наведение порядка перед его визитами «медвежьей услугой». Президент тогда пригрозил хокимам жесткими мерами за принуждение учителей к работам по благоустройству и приравнял это к измене.