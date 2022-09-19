В ночь на 18 сентября на портале «Открытый бюджет» завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» за второе полугодие. Жители Узбекистана отдали свыше 7,8 миллиона голосов (больше трети взрослого населения страны) по 37,6 тысячи проектов из предложенных 61,5 тысячи, сообщил министр финансов Тимур Ишметов.

Для сравнения: проекты первого полугодия в апреле собрали 6,72 миллиона голосов по 40,2 тысячи проектов из предложенных 69,7 тысячи.

По словам главы Минфина, в голосовании приняли участие жители 9201 махалли — это 98% от общего количества махаллей в стране.

«Более 100 тысяч инициатив, предложенных за три сезона, образуют „открытую базу данных“, которая помогает изучать самые актуальные проблемы населения. „Инициативный бюджет“ продолжит совершенствоваться исходя из задач главы государства о „расширении круга проектов, подлежащих согласованию с населением“», — написал он.





Победителями определены 1418 проектов (было 2215 проектов, но «маленьких»), на их финансирование будет направлено 1,07 трлн сумов.

Большая часть победивших проектов связана с ремонтом школ (463, или 32,6%), внутренних дорог (343 — 24,1%), учреждений здравоохранения (168 — 11,8%) и дошкольных образовательных организаций (103 — 7,2%) улучшением системы водоснабжения и канализации (61), установкой и улучшением освещения (33).

Наибольшую активность, как и в прошлый раз, проявили жители Ферганской области, откуда поступило 2709 предложений, которые собрали 1,28 миллиона голосов, или 33% численности населения области (3,89 миллиона). На их реализацию будет выделено 116,1 млрд сумов.

В Кашкадарьинской области было предложено 3112 проектов, за них проголосовали 871,1 тысячи человек, или 26% населения области.

Наименьшую активность продемонстрировали в Ташкенте (186,6 тысячи голосов, или 7% численности населения столицы) и Каракалпакстане (203,4 тысячи, или 10%).

«Газета.uz» подробно рассказывала об «Инициативном бюджете». Это проект, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ, детсадов и т. д.

Рост гражданской активности

«Газета.uz» писала, что проект инициативного бюджета повысил активность людей. В частности, жители махаллей разрабатывали индивидуальные планы для каждой инициативы, применяли различные тактики и стратегии. На местах использовались разные методы агитации.

В новом сезоне появились новые методы пропаганды и продвижения проектов. Для поддержки своих инициатив жители из разных районов выезжали в областные центры, а также в Ташкент и раздавали прохладительные напитки, воду и носки, где-то платили деньги, в других местах устраивали концертные программы и договаривались с другими махаллями, чтобы определить, какую актуальную проблему необходимо решить в первую очередь.





Жители проектов, которые набрали больше всего голосов, отпраздновали победу запуском салюта, карнаем-сурнаем, танцами и концертом.

«Газета.uz» поговорила с некоторыми авторами проектов, которые победили в конкурсе инициативного бюджета.

Заместитель директора техникума махалли «Каракалпак» в Алтынкульском районе Андижанской области Азизбек Усмонов рассказал, что заинтересовался проектом после того, как в соседних махаллях жители смогли отремонтировать дороги через инициативный бюджет.

Он также выступил с инициативой отремонтировать внутренние дороги, ведущие в сторону кладбища, а в последующих сезонах проекта — покрыть асфальтом и другие улицы.

«Мне 33 года. Но за всю мою жизнь эти дороги не асфальтировались. Районный хокимият отремонтировал нам основную дорогу, сделал всё хорошо, но на внутренние дороги [нет ресурсов]. Для реконструкции нашего кладбища выделили 500 млн сумов, но ремонт дорог не вошёл в проект. А зимой люди мучаются с этой дорогой, поэтому в это время [гроб] везут не на машине, а несут на руках», — отметил он.

По его словам, в процессе сбора голосов он и его команда столкнулись со сложностями, связанными с доверием к проекту.

«Наша махалля не очень хорошо знала про инициативный бюджет. Люди думали, что мы хотим у них снять деньги с карт, когда спрашиваем про код, поступивший на телефон. В связи с этим жители поначалу не доверяли. Мы сделали бейджики, и наши ребята ходили по домам, разъясняя суть проекта и собирали голоса», — сообщил он.

Для получения финансирования махалля «Каракалпак» конкурировала с четырьмя махаллями — «Октепа», «Катта Октепа», «Бустон» и «Намуна». Азизбек Усмонов решил провести вечером небольшой концерт с приглашением местного артиста, чтобы собрать людей, объяснить им проект и получить их голоса.

«Была сильная конкуренция. Временами мы шли на четвёртом месте. Но постепенно мы набирали больше голосов, поскольку в нашей махалле проживает большое число людей, а также наши люди более сплоченные. Мы провели небольшой концерт, поставили колонки, пригласили артиста, собрали около 2000−3000 людей и попросили их помочь», — отметил он.

Махалля «Каракалпак», где проживает чуть больше 4000 человек, смогла собрать 13434 голоса. По словам Азизбека Усманова, в этом помогла агитационная работа в других махаллях.

«Мы попросили их помочь нам в этом году и договорились, что в будущем вернём „долг“. Поскольку другие махалли уже асфальтировали дороги в предыдущих трёх сезонах, они согласились. Они смогли отремонтировать дороги даже в самых отдаленных регионах. Мы это видели своими глазами. Нам стало интересно, подумали, чем мы хуже их, и решили также принять участие в проекте», — рассказал он.

Автор инициативы подчеркнул, что инициативный бюджет изменил мировоззрение людей и объединил их.

«Даже 5-летний ребёнок выбегал на улицу и просил участвовать в голосовании на Open Budget. Я был очень рад этому. Взрослая часть населения тоже поддерживала и молилась за нас», — отметил замдиректора техникума.

Такой высокий интерес к проекту Азизбек Усманов объяснил следующим.

«Люди своими глазами видят, что выделенные средства доходят до адресата. Махалли, где есть нужда в изменениях, получают деньги. После реализации нашей инициативы, после достижения результата мы хотим собрать голоса для ремонта всех дорог. Затем мы хотим получить финансирование для строительства стадиона для школы», — рассказал он.

В понедельник победители инициативы планируют организовать праздничный концерт в честь победы и уже начали готовить для этого сцену.

Гулчехра Туракулова, директор школы №52 в Уртачирчикском районе Ташкентской области, которая с января перешла в состав Бектемирского района Ташкента и получила №348, рассказала, что учебное заведение давно нуждалось в ремонте.

С 2017 года, став директором школы, она несколько раз обращалась в областное управление народного образования, но не получала средств для капитального ремонта. Школа построена в 1987 году, в последний раз здание было отремонтировано в 2008 году.

«Петли оконных рам уже заржавели, боимся открыть окна, старая крыша из шифера, туалет находится во дворе школы. Хотя, кажется, уже во всех городских школах санузлы находятся внутри здания. Родители были недовольны и просили построить туалеты внутри школы. Нам сказали, что в этом году капитальный ремонт сделать не получится, поскольку годовая смета утверждается в ноябре, а мы перешли в состав Ташкента в январе. Поэтому решили поучаствовать в инициативном бюджете», — отметила директор.

Гулчехра Туракулова сообщила, что в голосовании приняли участие сотрудники школы, родители школьников и их родственники.

Директор школы №7 в Карманинском районе Навоийской области Джамшид Хайдаров выступил с инициативой расширить мощности школы и построить дополнительные классы для учащихся. На сегодняшний день в учебном заведении на 525 мест обучаются 750 учеников.

«На это мы не потратили ни сума, а выиграли за счёт голосов, не было никакой бумажной волокиты. Это создаст большие удобства для наших школьников. Родители, которые принимали участие в голосовании, увидев результат, собираются в следующие годы также участвовать в проекте и оснастить школу», — заявил он.

Джашид Хайдаров признал, что проблем в регионах много и у государства не хватит ресурсов для их решения в одночасье. «Но через голосование можно узнать, где наибольшая потребность, и выделить средства в нужные районы», — пояснил он.

«Инициативный бюджет объединяет людей»

Экономист Ботир Кобилов напомнил, что залог свободы и развития заключается в возможности задавать вопросы «Куда идут мои налоги? Как будут контролироваться расходы и исполнение?» и получении на них ответов.

«Эти вопросы должны заставить нас всех задуматься, мы должны их задавать, мы должны искать ответы. Самое главное — активно участвовать в процессе распределения налогов. Если эти вопросы нас не интересуют, излишне спрашивать, почему мы не развиваемся. Недавно мы праздновали День независимости, несколько стран обрели независимость и свободу, просто задавая эти простые вопросы», — отметил он.

Экономист напомнил, что через инициативный бюджет люди собирают голоса и проявляют интерес к расходованию своих налогов на направления, которые они считают важными и нужными. В первом сезоне проекта большая часть инициатив пришлась на ремонт школ, внутренних дорог, улучшение систем питьевого водоснабжения.

«То есть люди участвуют в распределении денег по простым направлениям, важным для жизни, а не для организации фестиваля, не для строительства нового бизнес-центра в махалле, не для приготовления тонны плова, не для получения какого-то контракта или льготы от государства», — отметил он.





Экономист также высказался о критике процесса сбора голосов со стороны авторов инициатив, которые раздают напитки и другие товары.

«Повторю, они собирают голоса не за дискотеку или поедание шашлыка, а за асфальтирование своего района и ремонт своей школы. Даже если дают Coca Cola за голоса или скажут: пожалуйста, проголосуйте здесь, как в конкурсах Instagram, я рад, что это происходит. Люди по-разному борются за распределение своих налогов, соревнуются с другими махаллями и районами, не оставаясь равнодушными. Например, перед станцией метро „Чиланзар“ дают 0,33 литра питьевой воды за голос, а на другом конце города — 1 литр. Интересно, что и здесь производился экономический расчет, ведь открыть новый номер и получить голоса дороже, чем раздать питьевую воду», — отметил он.

Ботир Кобилов считает, что у системы Open Budget есть некоторые проблемы, в том числе логистические и связанные с процессом голосования, но проект со временем будет совершенствоваться.

«Этот проект напоминает всем нам, насколько важна роль парламента в повседневной жизни людей. Фактически, Open Budget делает то, что должен делать парламент. Распределение бюджета, денег налогоплательщиков, должны идти на самом деле через народных избранников в парламенте. Я надеюсь, что нынешняя активность вокруг Open Budget приведёт нас к тому, что этот процесс действительно перейдёт в парламент на следующем этапе. Депутаты, избранные от округов и областей, будут обсуждать, что нужно их избирателям перед другими депутатами, и наконец, государственный институт под названием парламент будет полностью сформирован. Завтра вместо того, чтобы собирать голоса за асфальт с помощью колы, люди будут делать это через депутата, за которого голосовали», — уверен он.

Экономист считает, что сегодня жители махалли празднуют победу своей микроинициативы, видя результат экспериментального проекта Open Budget, а завтра они будут отмечать ещё большие достижения.

«Они радуются, казалось бы, простым вещам: асфальту, средствам, выделенным на ремонт школы. Я думаю, что самое главное здесь не асфальт и не ремонт школы. Самое главное — что сельчане и соседи объединяются, солидарность растёт по всей стране. Есть большой оптимизм, что завтра они будут праздновать ещё большие достижения», — отметил он.