Тендеры на издание четверти всех школьных учебников в Узбекистане выиграла типография Kolorpak, учредителем которой является племянник хокима Ташкента Исмаил Исраилов. «Газета.uz» выяснила это, проанализировав портал тендеров UzEx Tender.

Сколько учебников запланировано к выпуску

На 2022/2023 учебный год Министерство народного образования изначально планировало к выпуску 66,6 миллиона учебников, методический пособий и тетрадей, но позже план был снижен до 59,9 миллиона (в 2021 году было около 25 миллионов). Указом президента от 11 мая (УП-134) МНО было поручено до конца 2022 года разработать учебные пособия, учебники и рабочие тетради для 3-, 6-, 7- и 10-х классов.

На издание книг в этом году планировалось направить 1,15 трлн сумов (около 105,4 млн долларов по курсу на 15 сентября). Часть средств покрывается из государственного бюджета — 605 млрд сумов, другая часть — за счёт доходов внебюджетного Республиканского целевого книжного фонда (планировалось 549,1 млрд сумов), из которых 283,4 млрд сумов — арендные платежи за учебники на текущий финансовый год. Однако на фоне возражения общественности об увеличении стоимости аренды поручением президента её отменили, а расходы решено покрыть за счёт бюджета.

Учебники и тетради печатаются в Узбекистане на семи языках. Наибольшую долю занимают учебники на узбекском языке. Книги также выпускаются на русском, каракалпакском, таджикском, казахском, туркменском и кыргызском языках.

У учебников есть срок утилизации, после которого они обновляются: для начальных классов — 3 года, старших классов — 5 лет. До 2020 года эти сроки составляли 2 и 4 года соответственно.





Как формируются цены на издание учебников

Согласно постановлению Кабинета министров от 28 октября 2010 года (ПКМ-239) и постановлению от 30 марта 2018 года (ПКМ-249), цены (тарифы) на услуги по изданию учебников и учебных материалов по общему образованию в общеобразовательных учреждениях (согласно специально утвержденному перечню МНО) были включены в перечень социально значимых товаров (услуг) и их стратегических видов, регулируемых государством.

Калькуляция цен, предоставленная типографиями, которые подготовили учебники к изданию и являются правообладателем, проходила декларацию, и учебники приобретались на основе прямых договоров.

Однако по постановлению президента (ПП-4640) с 1 сентября 2020 года подготовка к печати и издание печатной продукции на основе государственного заказа, в том числе учебников и учебно-методических комплексов, должна проводиться в порядке, установленном законодательством о государственных закупках и допускающем возможность участия нерезидентов Узбекистана. Этот порядок является обязательным и для корпоративных заказчиков.

С 1 октября 2020 года было отменено государственное регулирование цен (установление предельного уровня рентабельности) при издании (переиздании) учебников и учебно-методических комплексов.

Как рассказали «Газете.uz» в Министерстве народного образования, сегодня консалтинговая компания по заказу МНО изучает рынок и определяет самую низкую цену на издание учебников. Например, если разные типографии предоставляют ценовые предложения в размере 40, 35, 30, 28 и 25 тысяч сумов за учебник, то компания выбирает цену в 25 тысяч сумов.

Выявленные цены и документы по ним вносятся на экспертизу в центр при Министерстве экономического развития и сокращения бедности, где проводится повторное изучение цены и требований к компаниям. Центр может пересмотреть цену в сторону понижения, а затем даёт заключение.

После этого заказчик публикует объявление о тендере с указанием стартовой (максимальной) стоимости, а затем через портал UzEx Tender определяется победитель торгов по ряду критериев.

Кто выиграл тендеры

№

Название компании

Число сделок

Тираж

Доля в общем объёме (в %)

Сумма сделки (млн сумов)

1

Kolorpak

17

13 909 440

25,96

259 750,3

2

ИПТД O’zbekiston

16

7 222 052

13,48

118 655,6

3

Standard Poligraf Service

4

3 949 294

7,37

61 872,7

4

Imperial Print

4

3 619 646

6,76

64 266,1

5

Yangiyul Poligraph Service

4

3 420 361

6,38

48 000,6

6

Euroasia Print

3

3 418 667

6,38

32 453,8

7

Sano-Standart

5

3 265 693

6,10

53 436,4

8

Reliable Print

3

2 161 950

4,04

57 548,3

9

Tafakkur Avlodi

2

1 565 564

2,92

34 352,8

10

Eco My Life Ruz

2

1 444 366

2,70

31 174,1

11

Ilm-Nashr

2

1 401 674

2,62

40 133,7

12

Printuz

2

1 391 342

2,60

33 197,0

13

ИПТД имени Гафура Гуляма

2

1 387 743

2,59

25 775,9

14

Dizayn-Print

3

1 321 527

2,47

21 598,6

15

Сredo Print Group

1

1 229 578

2,30

7 328,3

16

Sharq

1

728 330

1,36

10 103,7

17

Mega Poligraf Servise

1

700 837

1,31

20 206,7

18

Zukko Kitobxon

1

700 837

1,31

20 135,9

19

Book Media Nashr

1

700 837

1,31

19 592,9

20

Типография Узбекского общества слепых

1

18 153

0,03

2 278,0

21

Ilm Ziyo

1

13 577

0,03

1 802,6

22

Zamin Nashr

1

2 030

0,004

370,6

Всего

77

53 573 498



964 034,6



В Министерстве народного образования подтвердили «Газете.uz» правильность данных в таблице.

На издание учебников проводятся тендеры. Если в 2021 году со стороны МНО на производство учебников были заключены договоры с 12 фирмами, то в 2022-м их число возросло до 22, отметили в министерстве.

С начала года министерство заключило 77 договоров на 964 млрд сумов с типографиями, предложившие лучшие цены на печать учебников. Общий тираж на сегодняшний день составляет 53,57 млн единиц. Тендеры по выпуску остального объёма учебников (около 6,33 млн) планируется провести до конца года при выделении из госбюджета дополнительных средств.

Компания Kolorpak выиграла заказы на издание 13,9 миллиона учебников, пособий и тетрадей, что составляет 26% всего тиража. Общая сумма сделок — 259,75 млрд сумов.

Второе место занял государственный издательско-полиграфический творческий дом O’zbekiston. У этой типографии 16 сделок на выпуск 7,22 миллиона учебников — 13,5% от общего объёма. Сумма сделок — 118,65 млрд сумов.

При этом O’zbekiston также выиграл 9 тендеров, остальные 7 сделок он получил через «декларацию цен». Эта типография правообладатель учебников на шрифте Брайля и учебников немецкого языка издательства Klett, поэтому по закону она имеет право на прямой договор, но с проверкой цены через Министерство финансов, уточнили в МНО.

Третье место — у компании Standard Poligraf Service, которая выиграла 4 тендера по выпуску 3,95 миллиона учебников на 61,87 млрд сумов. Следом идёт Imperial Print — 4 сделки по выпуску 3,62 миллиона учебников на 64,26 млрд сумов.

Пятерку замыкает Yangiyul Poligraph Service — 4 сделки по изданию 3,42 миллиона учебников, тетрадей и пособий на 48 млрд сумов.

В конце 2021 года Kolorpak выигрывал два тендера на выпуск 1,45 учебников и тетрадей «Алифбе» («Букварь») для первого класса на 2022/2023 учебный год. Стоимость сделок составила 6,76 млрд сумов.

Ещё два лота на такой же объём тетрадей по естественным наукам и музыке достались O’zbekiston, предложившему за свои услуги 6,2 млрд сумов.

В конце прошлого года Yangiyul Poligraph Service выиграла тендер на печать 728,2 тысячи тетрадей по математике. Сумма сделки — 2,33 млрд сумов.

Победители тендеров 2021 года

№ Название компании Количество сделок Тираж Доля в общем объёме (в %) Сумма сделки (млн сумов) 1 Kolorpak 11 7 972 725 27,98 50030,3 2 Yangiyul Poligraph Service 9 6 257 470 21,96 32270,0 3 ИТПД Ozbekiston 8 4 643 780 16,30 28112,0 4 Общество инвалидов 5 3 733 282 13,10 20732,7 5 Eco My Life Ruz 2 2 195 919 7,71 24824,1 6 ИТПД Гафура Гуляма 3 2 192 197 7,69 11987,1 7 Credo Print Group 2 753 957 2,65 6089,6 8 Издательство O’qituvchi 2 704 763 2,47 6495,6 9 Niso Poligraf 1 20 067 0,07 1932,6 10 Ilm Ziyo 1 11 907 0,04 1083,9 11 Типография Узбекского общества слепых 1 6 268 0,02 1195,3 12 Zamin Nashr 1 2 338 0,01 330,6

Всего 46 28 494 673

185 083,7

В 2021 году Министерство народного образования заключило 46 соглашений на выпуск 28,49 млн учебников, тетрадей и пособий на 185 млрд сумов по итогам тендеров.

Полиграфия Kolorpak в том году также была лидером по выигранным лотам. В частности, компания заключила 11 сделок по выпуску 7,97 млн (28% от всего тиража) учебников, тетрадей и пособий на 50 млрд сумов.

На втором месте располагалась Yangiyul Poligraph Service с тиражом в 6,26 млн (22%) на 32,3 млрд сумов.

На третьем месте был государственный издательский дом «Узбекистон» и Общество инвалидов — 4,64 и 2,2 млн учебников соответственно. Пятое место заняла компания Eco My Life RUZ — 2,19 млн учебников.

В том году с Обществом инвалидов и унитарным предприятием Eco My Life RUZ при Ассоциации инвалидов Узбекистана договора были заключены в рамках установленных квот.

О компании Kolorpak





Согласно постановлению Кабинета министров от 27 ноября 2018 года, здание предприятия Unicon.uz (по адресу Юнусабадский район, 17-й квартал, улица Янги Шахар, 1а), где находился цех издательско-полиграфического творческого дома «Укитувчи», вместе с территорией было передано компании Kolorpak по «нулевой» стоимости с обязательством инвестировать 15 млн евро и 5 млрд сумов и создать 200 новых рабочих мест.

«Газета.uz» писала, что в июне 2020 года Kolorpak за 2,5 месяца до начала учебного года получила право на издание около 6 миллионов экземпляров учебника по новому школьному предмету «Воспитание», а также учебника и учебно-методических пособий «Информатика и информационные технологии» для 5- и 8−9-го классов. Все соглашения, заключенные с другими типографиями, были отменены, а предоплата возвращена или перераспределена для издания других предметов (некоторые типографии выпускают учебники по музыке, родному языку и другим). Типографиям тогда пришлось заключать контракты с Kolorpak.

В августе 2021 года Kolorpak выиграла торги на покупку госдоли в полиграфическом доме «Укитувчи». Стоимость сделки составила 22,3 млрд сумов. Компания также взяла на себя инвестиционные обязательства.

В начале августа этого года состоялась презентация полиграфического комплекса, созданного на базе типографии Kolorpak и «Укитувчи». Экономист-аналитик компании Исроил Буланов в интервью UzReport TV сообщал, что типография производит более 15 миллионов учебников для министерств народного образования и дошкольного образования. В сюжете сообщалось, что для предприятия завезено оборудование на 15 млн долларов.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, типография Kolorpak была зарегистрирована в январе 2005 года. Учредителями являются Шухрат Якубжанович Ахмедов (36,7%), Исмаил Иркинович Исраилов (36,7%) и телеканал Zo’r TV (26,6%), где учредителями также являются Ахмедов и Исраилов (по 50% доли).

Шухрат Ахмедов является председателем радиостанции «Водий садоси» («Эхо долины») и владеет 65-процентной долей в издательском доме «Тасвир» (журнал «Тасвир», еженедельник «Оптовик»), 33% — в East Star Media, занимающейся изданием журналов и периодических публикаций (другой учредитель — Фирдавс Абдухаликов). В 2018 году был награжден орденом «Дустлик».

По данным ЕГРПО, Исмаил Исраилов владеет долей в компаниях Discover Invest (56,9%) и других. Ранее работал директором и замдиректора в Akfa Engineering and Management. Kun.uz сообщает, что он является племянником хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

Об остальных полиграфиях

Предприятие Standard Poligraf Service зарегистрировано в феврале 2010 года. Учредителями указаны Шухрат Нигматжанович Садиков (58,3%), Лазокат Валиевна Газиева (39%) и Махмуд Набиевич Агзамов (2,7%). Торговым знаком полиграфии владеет предприниматель Бахромжон Валиевич Газиев, который также возглавляет Федерацию конного и конного спорта Узбекистана и является членом исполкома Национального олимпийского комитета. SPS в основном работала с частными компаниями в сфере общепита, торговли и пищевой промышленности.

Полиграфический центр Imperial Print был создан в мае 2017 года. Компанией владеют Зиёдулла Хайрулла угли Хабибуллаев (53,4%) и Муроджон Шавкатович Юлдашев (46,6%).

Согласно данным ЕГРПО, Yangiyul Poligraph Service зарегистрирована в сентябре 1991 года. Основными владельцами указаны Зухра Зилемхановна Джураева (49,3%) и Рустам Сулейманович Худайкулов.

Какой была ситуация до прихода частных компаний





В 2017—2018 годах учебники в основном печатались государственными издательствами «Узбекистон», «Шарк», ИПТД Гафура Гулома, «Укитувчи», «Чулпон», а также частной компанией Yangiyul Poligraph Service.

В 2019 году издательский дом «Укитувчи» при Агентстве информации и массовых коммуникаций был разделён на две структуры: типографию и издательство, а на базе издательства открылся научно-методический издательский центр.

Целью создания центра называлась разработка учебников нового поколения совместно с министерствами дошкольного, народного и высшего и среднего специального образования в системе дополнительного образования. Но уже в июне 2020 года стало известно о его ликвидации.

Указом президента от 7 ноября 2020 года Республиканский центр образования при МНО был наделён полномочиями по проведению отбора авторов и составителей, а также созданию единых макетов учебников и методических пособий для учителей на основе заказа министерства.

С 2020 года ситуация в сфере издательства учебников изменилась. Бывший министр народного образования (ныне глава Мининфокома) Шерзод Шерматов в интервью Kun.uz в январе 2021 года отмечал, что издательства должны стать сильнее и должны приходить с готовыми макетами учебников и их электронной версией.

«Раньше подготовка макетов и издательство учебников были одним процессом. Например, этот учебник выпустил издательский дом „Чулпон“, который также является правообладателем макета. Если завтра кто-то другой захочет выпустить книгу, то „Чулпон“ не позволит это сделать из-за авторских прав. Поэтому приходится соглашаться на такое качество работы», — рассказал он.

Кроме того, до открытия в стране конвертации выпуском учебником занимались только государственные издательства, которые «между собой делили тендеры», говорил Шерзод Шерматов.

С приходом частных издательств изменилось и качество учебников: бумага стала плотнее, цвета — насыщеннее. Бывший глава МНО подчёркивал, что приоритетом является создание качественных учебников для школьников, а не выбор между частным или государственным издательством.

Он также отмечал, что теперь проводится два отдельных тендера — на составление макета учебников и на их издание.

О «мафии» в процессе подготовки учебников

Шерзод Шерматов также рассказывал о борьбе с «мафией», связанной с составлением учебников.

«Это непросто. Если убрать какого-то автора, связанного с „мафией“, и привлечь других авторов, то тот автор тайно оставляет ошибки в учебнике, которые издаются. Он потом говорит: „Вот, они убрали такой хороший учебник и выпустили новый [с ошибками]“. Это делается, чтобы вызвать скандал среди общественности. Это непростой процесс, но работа по этому вопросу уже начата», — говорил он.

В сети появлялись фейковые изображения из учебников, которые ещё не были изданы, с целью дискредитации новых авторов, рассказывал бывший министр народного образования.

Для системной борьбы с этой проблемой он заявлял, что издание учебников теперь будет вестись «по мере возможности только через тендеры».

В начале нового учебного года авторы новых школьных учебников обратились к президенту из-за распространения в интернете сообщений об ошибках в учебниках и их плохом качестве. Они заявили, что не против экспертизы учебников, но, по их словам, «оценку не должны давать люди и чиновники, преследующие свои бизнес-интересы».

Накануне «Газета.uz» публиковала обзор главных изменений в новых учебниках. По словам авторов, особенность новых учебников в том, что они нацелены не только на изучение предмета, но и на развитие навыков коммуникации, критического мышления, исследования и решения проблем.