Государственная тендерная комиссия признала типографию Kolorpak победителем торгов на покупку «Ўқитувчи матбаа уйи» (полиграфический дом «Укитувчи») в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами.

Компания стала владельцем 100% государственной доли, выставленной на торги 31 мая, за 22,3 млрд сумов. Она также берёт на себя инвестиционные обязательства:

закупить новое полиграфическое оборудование стоимостью не менее 2,5 млн долларов;

отремонтировать здание минимум на 20 млрд сумов;

создать 50 новых рабочих мест;

сохранить и поддерживать издательскую и полиграфическую деятельность объекта.

Постановлением президента от 16 марта 2020 года государственные предприятия «Издательско-полиграфический творческий дом «Ўзбекистон», «Издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма» и «Полиграфический дом «Ўқитувчи» были переданы Агентству по управлению государственными активами для приватизации.

О компании Kolorpak





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, типография Kolorpak была зарегистрирована в январе 2005 года.

Учредителями компании являются Шухрат Якубжанович Ахмедов (36,7%), Исмаил Иркинович Исраилов (36,7%) и телеканал Zo’r TV (26,6%), где учредителями также являются Ахмедов и Исраилов (по 50% доли у каждого).

Шухрат Ахмедов является председателем радиостанции «Водий садоси» («Эхо долины») и владеет 65-процентной долей в издательском доме «Тасвир» (журнал «Тасвир», еженедельник «Оптовик»), 33% — в East Star Media, занимающейся изданием журналов и периодических публикаций (другой учредитель — Фирдавс Абдухаликов). В 2018 году был награжден орденом «Дустлик».

По данным ЕГРПО, Исмаил Исраилов владеет долей в компаниях Discover Invest (67%), Alisher Savdo Taom (100%) и других. Ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management.

«Газета.uz» писала, что в июне 2020 года Kolorpak за 2,5 месяца до начала учебного года получила право на издание около 6 миллионов экземпляров учебника по новому школьному предмету «Воспитание», а также учебника и учебно-методических пособий «Информатика и информационные технологии» для 5-го и 8−9-го классов.

Кроме того, в мае 2020 года Аппарат управления хокима Ташкента в рамках прямых госзакупок приобрёл у Kolorpak 4965 портретов президента Шавката Мирзиёева почти на 1 млрд сумов.