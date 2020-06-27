Издание около 6 миллионов экземпляров учебника по новому школьному предмету «Воспитание» передают частной типографии Kolorpak за 2,5 месяца до начала учебного года. Ранее контракт на выпуск учебника был подписан с государственным издательско-полиграфическим творческим домом имени Гафура Гуляма, сообщает издание Daryo.uz.

Введение предмета «Воспитание» на основе объединения предметов «Национальная идея», «Этика», «История религий» и «Чувство Родины» предложил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 23 августа 2019 года. В конце декабря Министерство народного образования разработало проект документа, согласно которому внедрение нового предмета в 1−9-х классах школ планируется с 2020—2021 учебного года, а в 10−11 классах — с 2021—2022 учебного года.

Как уточнил «Газете.uz» работник творческого дома Гафура Гуляма, пожелавший остаться анонимным, издание учебника «Воспитание» было распределено между несколькими типографиями с 1-го по 9-й классы всех общеобразовательных школ Узбекистана. Издательство Гафура Гуляма должно было выпустить экземпляры учебников для 1-, 2-, 5- и 6-х классов, типография Credo Print — для 3-х классов, издательско-полиграфический творческий дом O’zbekiston — для 4-, 7- и 9-х классов, типография Sano-Standart — для 8-х классов.

Контракт с вышеуказанными типографиями был подписан в мае. Некоторые из них уже получили предоплату в 50%.

По данным Daryo.uz, по итогам посещения президентом Шавкатом Мирзиёевым Алмазарского района Ташкента был принят протокол Кабинета Министров, в котором дано поручение по изданию учебника «Воспитание» с 1-го по 9-й классы, а также учебника и учебно-методических пособий «Информатика и информационные технологии» для 5-го и 8−9-го классов компании Kolorpak. Министру народного образования Шерзоду Шерматову поручено в течение одного месяца наладить сотрудничество с этой типографией.

Как добавил источник «Газеты.uz», все соглашения, заключенные с типографиями, будут отменены, а предоплата возвращена или перераспределена для издания других предметов (некоторые типографии выпускают учебники по музыке, родному языку и другим). Теперь типографии должны будут заключать контракты с Kolorpak.

«Работа уже начата. Издание учебников за 1−2-й классы и составление их макета было у нас. При этом выпуск учебников за 5−6-й классы был у нас, а создание макета — у научно-методического издательского центра „Укитувчи“ при Агентстве информации и массовых коммуникаций. Однако „Укитувчи“ был ликвидирован указом президента (после создания в феврале 2019 года — ред.). Наверное, дальше будем работать вместе с Kolorpak. Я не знаю, хватит ли мощностей у этой типографии», — отметил собеседник «Газеты.uz».

Комментарий МНО

Новые образцы учебника «Воспитание». Фото: МНО.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства народного образования, во время посещения президентом Сергелийского района МНО было поручено улучшить качество, содержание, оформление и привлекательность учебников для школ, а также кардинально изменить качество учебников и учебных пособий в школах на 2020−2021 годы.

Чтобы обеспечить выполнение поручения, были изучены образцы учебников, тетрадей, учебно-методических пособий, выпущенных издательствами Кембриджского университета Великобритании, Оксфордского университета, Klett-Verlag и Hueber Verlag из Германии, Star Publishing из Сингапура, а также Республики Корея и Японии.

По данным МНО, изначально учебники по предмету «Воспитание» за 1−3-й и 5−6-й классы должен был выпускать ИПТД имени Гафура Гуляма, за 4-, 7−9-е классы — ИПТД O’zbekiston (выше отмечалось другое распределение) .

«Но типографии слабо организовали работу, при подготовке к изданию учебников и печати было видно, что сохраняются устаревшие методы работы. В таких условиях появились опасения, что учебники „Воспитание“ не будут изданы в новом дизайне, с качественными цветами и бумагой», — отметили в МНО.





Образцы учебников по «Воспитанию» и «Информатике и информационным технологиям», выполненные в соответствии с международными требованиями, были напечатаны компанией Kolorpak. «Такой продукт был оперативно произведен только ООО Kolorpak, который имеет технологический парк современной печати», — подчеркнули в министерстве.

Новые образцы (обложки, тип и качество бумаги, концепция дизайна с точки зрения качества печати) были представлены и утверждены во время визита президента в Алмазарский райоы, который утвердил их.

Поручением определено, что Kolorpak в качестве генерального подрядчика по подготовке и изданию учебников по «Воспитанию» и «Информатике и информационным технологиям» для 1−9-х классов школ по 70 наименованиям тиражом 6 миллионов экземпляров заключит контракт с МНО. Стоимость контракта пока неизвестна.

«ООО Kolorpak будет отвечать за подготовку учебников к изданию в едином дизайне и стиле, обеспечение технического контроля над их печатью и создание учебника в формате, утвержденном на презентации. При необходимости оно также будет отвечать за доставку бумаги нового формата для издателей. Стоит отметить, что данная бумага отличается от той, что сейчас используется, и ее цена дешевле», — сообщили в МНО.

Как отмечает Daryo.uz, министр народного образования Шерзод Шерматов, в порядке исключения, разрешил издавать с 2020—2021 учебного года учебники и учебно-методические пособия на «пухлой» легковесной бумаге (плотностью 55−60 граммов на кв. м, пухлостью — 1,6−2 см3/г, белизной — выше 86%, с целлюлозной массой), а также в дополнительных форматах типографической бумаги (помимо нынешнего 60×90/8) — 60×84/8 и 84×108/16. Ожидается, что текст и обложки учебников не будут утомлять глаза учеников.

В МНО указали, что новые учебники по «Воспитанию» будут в партнерстве издавать несколько типографий: Kolorpak и ИПТД Гафура Гуляма — 28 наименований тиражом 2,6 миллиона экземпляров, ИПТД O’zbekiston — 21 наименование тиражом 1,9 миллиона, Sano-Standart — 7 наименований тиражом 650,7 тысячи экземпляров, Zamin-nashr и Credo Print — 10 наименований тиражом 692 тысячи экземпляров.

Кроме того, Kolorpak получила право на издание учебников и учебно-методический пособий по «Информатике и информационным технологиям» для 5-го и 8−9-го классов по 42 наименованиям тиражом 2 миллиона экземпляров. Это 7% от общего количества учебников в 2020—2021 учебном году.

Соглашение с ИПТД имени Гафура Гуляма будет пересмотрены только в части подготовки и издания учебников по «Воспитанию», будут проведены взаиморасчеты, а работа по другим учебникам продолжится, подчеркнули в МНО.

О компании Kolorpak

Здание, приобретенное по «нулевой» стоимости компанией Kolorpak. Состояние до и после реализации проекта. Фото: Агентство по управлению госактивами.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, типография Kolorpak зарегистрирована в мае 2004 года. Как обратило внимание Daryo.uz, Kolorpak в 2018 году приобрел здания и сооружения бывших полиграфических организаций на улице Янги шахар, 1А в Юнусабадском районе Ташкента. Здание было передано от ГУП UNICON.uz компании Kolorpak по «нулевой» стоимости с обязательством инвестировать 15 млн евро, а также 5 млрд сумов и создать 200 новых рабочих мест.

Учредителями компании являются Шухрат Якубжанович Ахмедов (50%), Исмаил Иркинович Исраилов (25%) и Аброр Ахралович Ганиев (25%). В таких же долях они владеют телерадиокомпанией ZO’R TV.





Шухрат Ахмедов является председателем радиостанции «Водий садоси» («Эхо долины») и владеет 65-процентной долей в издательском доме «Тасвир» (журнал «Тасвир», еженедельник «Оптовик»), 33% — в East Star Media, занимающейся изданием журналов и периодических публикаций (другие учредители — Фирдавс Абдухаликов, Бахтиёр Фазилов и Тимур Расулов). В 2018 году был награжден орденом «Дустлик».

Аброр Ганиев является председателем совета директоров группы компаний Akfa, а также владеет долями в Pallada Investment и Perfect Plast Profil. Перед выборами депутатов вошел в политический совет партии «Адолат».

Исмаил Исраилов владеет долей в компаниях Whitecity Construction, High Land City, Technologi De Lavenir, Pro FM, Discover-Invest, Durable Beton, Techno Logistic Construction, Crystal Paint, Master Pack и других. Ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management.

Компания Kolorpak также указана учредителем полиграфической компании A2 Digital.

Механизм издания учебников

В пресс-службе МНО сообщили, что согласно постановлению Кабмина от 28 октября 2010 года (ПКМ-239) и постановлению от 30 марта 2018 года (ПКМ-249), цены (тарифы) на услуги по изданию учебников и учебных материалов по общему образованию в общеобразовательных учреждениях (согласно специально утвержденному перечню МНО) включены в перечень социально значимых товаров (услуг) и их стратегических видов, регулируемых государством.

Сейчас калькуляция цен, предоставленная типографиями, которые подготовили учебники к изданию и являются правообладателем, декларируется, и учебники приобретаются на основе прямых договоров.

Однако по постановлению президента от 16 марта 2020 года (ПП-4640) с 1 сентября подготовка к печати и издание печатной продукции на основе государственного заказа, в том числе учебников и учебно-методических комплексов, будет осуществляться в порядке, установленном законодательством о государственных закупках, допускающем возможность участия нерезидентов Узбекистана. Этот порядок является обязательным и для корпоративных заказчиков.