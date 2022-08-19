Часть школьников в Узбекистане начнёт учебный год с учебниками нового поколения. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Указом президента от 11 мая (УП-134) МНО было поручено до конца 2022 года разработать учебные пособия, учебники и рабочие тетради для 3, 6, 7 и 10 классов, в 2023—2024 годах — для 4, 5, 8, 9 и 11 классов.

Министерство сообщило о выполнении этой задачи с опережением графика. Новые учебники для 3 класса уже доставлены в школы, в том числе учебники по русскому и английскому языкам.

«Изначально планировалось предоставить школьникам старые учебники, а затем обновить комплекты в декабре. Но с учётом того, что книги уже отпечатаны, мы решили выдавать новые комплекты уже с сентября», — пояснили в министерстве.

Первый заместитель Главного управления народного образования Ташкента Шукур Бурханов на сессии столичного кенгаша народных депутатов сообщил, что на сегодняшний день по стране напечатано 60% учебников, а столица обеспечила школы новыми учебниками на 47%.

«Цены на бумагу резко возросли с учётом того, что она поступает в основном из Украины (на самом деле из России и Финляндии — ред.). Поэтому возникла небольшая задержка с поиском дополнительных средств, решением вопроса со стороны правительства. Но не нужно беспокоиться, мы не оставим детей без учебников. 78% учебников, которые мы использовали в прошлом году, хранятся в наших библиотеках. Они были выделены государственным и частным школа на основе договора», — сообщил он.

Первый замглавы ГУНО отметил, что у учебников есть срок утилизации (планировалась в начале 2022 года): для начальных классов — 3 года, старших классов — 5 лет.

«Зная о [рисках], министерство не дало разрешение на утилизацию. Учебники не были утилизированы, они хранятся. Если с 5 сентября в какую-то школу или класс не дойдёт какой-то учебник, мы будем пользоваться учебником, который использовали два года. А потом до октября, ноября, возможно, до конца года обеспечим всех на 100% новыми учебниками», — заявил он.

В 2022 году ожидается приём 50463 первоклассников, 92% из них уже приняты в школы через электронную платформу.

Шукур Бурханов отметил, что президентские подарки для учеников первого класса сформированы на 64%, закуплено 8 из 13 наименований продукции. «День и ночь рабочие группы в управлениях районов работают по учебникам и отдельно — по президентским подаркам», — заверил он.

В прошлом году в Узбекистане всего было напечатано 25 миллионов учебников, а на сегодняшний день текущего года — уже 35 миллионов из запланированных 60 миллионов.

В мае президент утвердил Программу по развитию школьного образования до 2026 года. Государственным школам разрешили вносить изменения в учебные программы и выбирать учебники по отдельным предметам.