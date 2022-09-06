Плата за аренду школьных учебников отменена на постоянной основе. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 6 сентября сообщил заместитель министра народного образования Узбекистана Темуржон Комилов. Изначально он отмечал, что отмена предусмотрена пока только на 2022/2023 учебный год, а позже уточнил, что учебники будут выделяться бесплатно на регулярной основе.

Законом о государственном бюджете на 2022 год утверждён бюджет внебюджетного Республиканского целевого книжного фонда при МНО. В этом году на издание книг планировалось направить 1,1 трлн сумов. Часть средств покрывается из государственного бюджета — 605 млрд сумов, другая часть — за счёт доходов фонда (299,4 млрд сумов), из которых 283,4 млрд сумов — это арендные платежи.

Замглавы МНО, однако, озвучил другую цифру по поступлениям от аренды учебников, которая в 1,7 раза выше утверждённого прогноза. «Согласно законодательству, средства фонда формируются из арендных платежей. В этом году [издание книг] должно быть покрыто за счёт арендных платежей на 500 млрд сумов», — сказал Темуржон Комилов.

По его словам, по поручению президента сумма арендных платежей в 500 млрд сумов, которую должны были оплатить родители, будет выделена из государственного бюджета. «Это воля и инициатива президента», — заявил замминистра.

Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев уточнил, что после изучения ситуации рабочей группой, созданной по поручению главы Администрации президента, будущий порядок издания учебников и их финансирования будет определяться на уровне правительства и на основе утверждённого парламентом госбюджета.

Он напомнил, что система платной аренды учебников была внедрена в Узбекистане в начале 2000-х в рамках проекта Азиатского банка развития.

«В этом году с учётом роста объёмов печати книг, конечно, резко выросла цена их выпуска. Но мы должны сказать большое спасибо главе государства. В рамках политики возвышения чести и достоинства человека, исходя из обращений населения принято решение не взимать платежи за аренду книг в этом году. Мы должны выразить благодарность не только от имени родителей, но и от системы народного образования. Потому что сбор арендных платежей становился причиной сложной ситуации для библиотекарей и учителей. Запрашивать деньги у родителей, сбор средства, а затем их перевод в книжный фонд через банк — весь этот процесс становился для библиотекарей [нагрузкой] вне основной работы», — сообщил он.

Мы писали, что в текущем учебном году средняя разовая арендная плата за один учебник (рабочую тетрадь) была установлена в размере 5707 сумов, что на 2967 сумов или в 2,1 раза больше по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2740 сумов). В МНО поясняли, что стоимость резко выросла в связи с увеличением цен на бумагу на мировом рынке и транспортных расходов для поставку бумаги в страну.

На фоне возражений общественности по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради президент накануне поручил принять «безотлагательные меры по организации бесплатной аренды».

В тот же день по поручению главы Администрации президента Сардора Умурзакова создана рабочая группа, которая займётся проверкой качества школьных учебников. Кроме того, планируется пересмотреть систему подготовки, издания, определения себестоимости и распространения учебников, внедрив прозрачную систему выполнения госзаказа.