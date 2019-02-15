Издательско-полиграфический творческий дом «Укитувчи» («Учитель», занимается выпуском учебников) при Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана разделен на две структуры: типографию и издательство. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

На базе издательства будет создан Научно-методический издательский центр «Укитувчи», который займется разработкой учебников нового поколения, «способствующих эффективному усвоению в полном объеме необходимых знаний и обуславливающих четкое следование системе непрерывного образования». Эта работа будет вестись в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования, Министерством народного образования и Министерством высшего и среднего специального образования.

«В центре будет работать группа ученых, квалифицированных педагогов, имеющих многолетний практический опыт, а также высокопрофессиональные редакторы и корректоры. Им будут предоставлены все необходимые условия для разработки инновационных учебников нового поколения, отвечающих требованиям времени», — сказал генеральный директор агентства Комил Алламжонов.

Научно-методический издательский центр «Укитувчи» будет ответственен за улучшение качества содержания и внутреннего оформления учебников и методических пособий, внедрение современной мировой практики в этой области, а также за подготовку, при необходимости, изменений и дополнений в государственные стандарты и нормы санитарии.

В настоящее время Агентство информации и массовых коммуникаций ведет работу по «полному пересмотру процедуры подготовки школьных учебников с целью кардинального улучшения их качества», отмечается в сообщении.