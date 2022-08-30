Скоростной поезд из Ташкента в Хиву, который планируется запустить в 2024 году, будет носить имя Джалаладдина Мангуберды. Такое предложение на открытии в Ургенче нового памятника правителю Хорезма и полководцу озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сейчас ведётся электрификация железнодорожной линии «Бухара-Ургенч-Хива» протяжённостью 465 км. С её запуском из Ташкента в Хиву можно будет доехать за семь часов, из Бухары в Хиву — за три часа. Осенью 2018 года была открыта железная дорога из Ургенча до Хивы протяжённостью 33,7 км. В Хиве был построен вокзал.

Первый рейс высокоскоростного поезда Afrosiyob (составы поставляются испанской Talgo) был совершён в августе 2011 года. В 2015 году поезд начал ходить до Карши (в 2018 году линия продлена до Шахрисабза), в 2016 году — до Бухары.

Летом Организация исламского сотрудничества объявила Хиву туристической столицей исламского мира в 2024 году.

В своём выступлении президент отметил, что в целях увеличения потока иностранных туристов в Хорезме будет создана необходимая инфраструктура для улучшения межрегионального и международного транспортного сообщения.

Кроме того, «в ближайшие два года Ургенчский международный аэропорт, по числу пассажиров являющийся вторым после столичного аэропорта, будет реконструирован и превращён в туристический транспортный хаб», сказал Шавкат Мирзиёев.

В Ургенче и Хиве вдоль автомобильных дорог будет построено более 100 современных объектов сервиса, добавил он.