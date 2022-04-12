Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 апреля ознакомился с презентацией проектов в транспортной и коммунальной сферах, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе презентации обсуждена реализация Стратегии развития аэропортов страны до 2035 года года, первый этап программы которого охватывает 2022−2026 годы.

Согласно сюжету «Узбекистан 24», стратегия основана на детальном изучении аэропортов, региональной экономики и прогноза авиаперевозок.

Она предусматривает специализацию аэропортов, в том числе развитие аэропорта Ташкента в качестве международного хаба, аэропорта Навои — грузового хаба, аэропортов Самарканда и Бухары — туристических хабов.

Все аэропорты состоят из аэродромного, аэровокзального, грузового и топливно-заправочного комплексов.

«Согласно мировой практике и в связи с требованиями по безопасности — необходимо сохранение контроля над аэровокзальным комплексом», — следует из презентации.

Кроме того, в ходе презентации представлены концептуальная визуализация единого аэропорта в Ферганской долине, нового аэропорта Ургенча, нового терминала аэропорта Бухары и нового фасада аэропорта Ташкента.





Новый терминал аэропорта Бухары.





Новый аэропорт Ургенча.

Новый единый аэропорт для Ферганской долины.

На совещании также был обсуждён также генеральный план аэропорта «Ташкент-Восточный». Его открытие планировалось на 2020 год, но строительство всё ещё продолжается.