В столице Азербайджана Баку на XI сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) принято решение объявить Хиву столицей туризма исламского мира 2024 года, сообщила пресс-служба Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.

Помимо Хивы, на звание туристической столицы исламского мира претендовали ещё четыре города: Абу-Даби (ОАЭ), Шанлиурфа (Турция), Лагос (Нигерия) и Душанбе (Таджикистан).

Азиз Абдухакимов. Фото: Пресс-служба Минтуризма.

В течение года в Хиве запланированы заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, конференции, семинары, фотовыставки и другие мероприятия, отметил заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.

На заседании члены ОИС признали реформы Узбекистана в сфере туризма — упрощение визового режима, сохранение культурного наследия и благоустройство исторических городов, отметили в Минтуризма.

Фото: Минтуризма.

Кроме того, отмечено восстановление исторического облика Хивы, реставрационные и консервационные работы, улучшение инфраструктуры и создание условий для большего потока туристов, строительство пятизвёздочных гостиниц, бутик-отелей и хостелов.