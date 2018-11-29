Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Хорезмской области 29 ноября прибыл из Ургенча в Хиву на поезде по вновь построенной железной дороге, сообщила пресс-служба главы государства.





По поручению президента, отданному в 2017 году, из Ургенча до Хивы проложено 33,78 км стальных путей. Возведено 93 искусственных водных сооружений, 5 мостов и 1 путепровод. В Хиве построен вокзал, говорится в сообщении «Узбекистон темир йуллари».





Вокзал способен обслуживать одновременно 200 пассажиров, в нем расположены комната матери и ребенка, VIP-залы и гостиница на 20 мест. Он построен недалеко от Кухна Арка — старой крепости Хивы.

В будущем планируется продление движения высокоскоростных поездов Afrosiyob до Хивы.

В древнем городе также возводится парк отдыха «Хива-Локомотив» с большим озером, амфитеатром и разными аттракционами.