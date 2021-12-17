Азиатский банк развития (АБР) одобрил ссуду в размере 162 млн долларов США на электрификацию 465 км железнодорожной линии, соединяющей Бухару, Мискин, Ургенч и Хиву, сообщается на сайте банка.

Электрифицированный участок позволит организовать курсирование высокоскоростных поездов. К примеру, время в пути между Бухарой и Хивой сократится на 2 часа, а доехать до Хивы из столицы станет возможным за 7 часов.

Этот проект также является частью программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) «Коридор 2», которая связывает Китай с Европой через Центральную Азию. За счёт увеличения частоты и качества железнодорожного сообщения он будет способствовать улучшению связи и торговли с соседними странами.

«Проект АБР окажет ряд благоприятных воздействий на сельское хозяйство, промышленность и туризм, — сказал директор АБР по транспорту и коммуникациям в Центральной и Западной Азии Хидеаки Ивасаки. — Это также поддержит переход Узбекистана к низкоуглеродному транспорту — от дизельной тяги к электрической, поддерживая усилия страны по выполнению своих обязательств по Парижскому соглашению».

Ожидается, что после электрификации линии «Бухара — Ургенч — Хива» ежегодный пассажиропоток к 2026 году увеличится с 280 тысяч пассажиров до более чем 1 миллиона пассажиров в год. Прогнозируется, что к 2026 году объём грузоперевозок достигнет 11,8 млн тонн в год.

По данным АБР, правительство Узбекистана также запросило ссуду в размере 108 млн долларов у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. АБР также предоставит грант технической помощи в размере 300 тысяч долларов для поддержки обучения девушек-студенток управлению процессами на железной дороге.