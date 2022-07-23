Апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарии частично удовлетворила жалобу адвокатов Гульнары Каримовой по обвинению в коррупции. Это судебное решение может помочь ей вернуть 293 миллиона франков (303 млн долларов) из замороженных средств, пишет Bloomberg Law.

Прокуроры Швейцарии с 2012 года расследовали коррупционный скандал, связанный с Гульнарой Каримовой и мобильными операторами, которые якобы выплатили ей деньги, чтобы выйти на узбекский рынок. Гульнара Каримова обвинялась в участии в коррупционных схемах и отмывании более 865 млн долларов США, полученных в виде взяток от трех телекоммуникационных компаний — МТС и VimpelCom (сейчас — Veon, бренд Beeline) и TeliaSonera (сейчас — Telia Company, владела торговой маркой Ucell).

В сентябре 2020 года сообщалось, что Швейцария и Узбекистан достигли принципиальной договоренности по условиям возвращения денежных средств, конфискованных в рамках расследования уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой (всего в 2012 году генеральная прокуратура Швейцарии заморозила активы на сумму около 800 млн швейцарских франков).

По данным Bloomberg Law, суд первой инстанции в Швейцарии исходил из того, что Гульнара Каримова, как дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, де-факто имела статус государственного служащего с большим влиянием на телекоммуникационном рынке Узбекистана. «Такая широкая интерпретация роли государственного служащего недопустима», — говорится в решении апелляционной палаты.

Это решение является поворотным моментом в расследовании против Каримовой, заявили ее адвокаты Грегуар Манжа и Фанни Маргайраз в заявлении информационному агентству Keystone-SDA в пятницу вечером. Таким образом, были поставлены под сомнение основания, на которых Федеральная прокуратура основывала свои обвинения.

Адвокаты также раскритиковали стратегию обвинения швейцарской прокуратуры. Апелляционная палата установила, что конфискация средств Каримовой в рамках дополнительного производства нарушила презумпцию невиновности, пока основное расследование еще продолжалось.

Грегуар Манжа в Twitter сообщил, что «конфискация 293 миллиона франков была аннулирована».

Как отмечает агентство, решение суда означает для Каримовой возможность сохранить часть её замороженных средств. Речь идёт о 293 млн швейцарских франков (эквивалент $303 млн).

Это чуть больше четверти суммы зарубежных активов, которые Узбекистан намерен возвратить в страну. В марте 2020 года сообщалось, что Генеральная прокуратура и Министерство юстиции работают совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран по возврату «преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов».

В декабре 2021 года Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более 293 млн долларов, принадлежащих компании Takilant, связанной с Гульнарой Каримовой.

В феврале сообщалось о возврате из Франции в Узбекистан активов Каримовой ещё на 10 млн долларов. Для возвращения оставшейся конфискованной суммы планировалось создать Многосторонний трастовый фонд ООН. Тогда отмечалось, что готовы к возврату около 131 млн долларов.

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца «по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах».