Швейцария достигла принципиальной договоренности с Узбекистаном по условиям возвращения стране денежных средств, конфискованных в рамках расследования уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, говорится в заявлении швейцарского правительства.
Согласно рамочному соглашению, подписанному двумя странами, активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов дочери первого президента Гульнары Каримовой, будут возвращены Узбекистану.
В соглашении, которое предстоит оформить в ближайшее время, прежде чем оно станет юридически обязывающим, изложены основные принципы реституции. В частности, от Узбекистана потребуется обеспечить прозрачность и подотчетность в процессе возвращения денег, использование активов для «улучшения условий жизни народа», инвестирование средств в проекты, поддерживающие устойчивое развитие, и создание механизма мониторинга.
Активы на сумму свыше 650 млн швейцарских франков (715 млн долларов) остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела против Гульнары Каримовой. В случае возвращения этих средств на них будут распространяться те же условия реституции.
В 2012 году генеральная прокуратура Швейцарии заморозила активы на сумму около 800 млн швейцарских франков в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Около 131 млн долларов из этой суммы было конфисковано в 2019 году.
Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
В мае в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей средств и возвращаемых в страну.
евгений анатольевич
Господи да оставьте вы её уже в покое. Никто и ничто не вернет в государство даже 50% средств, только лишняя затрата на все суды и пересуды
Тимофей Ильенко
Да отпустите вы её. Все равно эти деньги разворуют и простой народ ни копейки не получит
Виктор Неизвесный
Очень хочется посмотреть на что же направят эти средства, на строительство школ, садиков, электростанций и трансформаторов или строительство курорта на Чарваке. А может быть они просто растворяться в бюджете, откуда будут разбазарены и растрачены.
Orhan Turkmanli
евгений анатольевич, если у вас из дома, не дай Бог, что то украдут, вы тоже не пойдете писать заявление в милицию? С вашим отношением к этому делу вам точно не нужно ваше имущество. Сдесь речь идет об имуществе народа Узбекистана, деньги которые также принадлежат сиротам, малоимущим, семьям оставшиеся без кормильца, больным и инвалидам, семьям где родители или молодые были вынеждены уехать за границу на заработки. Ну вам этого не понять или вы пишите такой коммет чтобы люди были безразличны к своей Родине и к своему народу или вы точно не живёте в Узбекистане.