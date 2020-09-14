Швейцария достигла принципиальной договоренности с Узбекистаном по условиям возвращения стране денежных средств, конфискованных в рамках расследования уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Согласно рамочному соглашению, подписанному двумя странами, активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов дочери первого президента Гульнары Каримовой, будут возвращены Узбекистану.

В соглашении, которое предстоит оформить в ближайшее время, прежде чем оно станет юридически обязывающим, изложены основные принципы реституции. В частности, от Узбекистана потребуется обеспечить прозрачность и подотчетность в процессе возвращения денег, использование активов для «улучшения условий жизни народа», инвестирование средств в проекты, поддерживающие устойчивое развитие, и создание механизма мониторинга.

Активы на сумму свыше 650 млн швейцарских франков (715 млн долларов) остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела против Гульнары Каримовой. В случае возвращения этих средств на них будут распространяться те же условия реституции.

В 2012 году генеральная прокуратура Швейцарии заморозила активы на сумму около 800 млн швейцарских франков в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Около 131 млн долларов из этой суммы было конфисковано в 2019 году.

Гульнара Каримова с весны прошлого года отбывает наказание в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

В мае в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей средств и возвращаемых в страну.