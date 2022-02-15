В Узбекистан из Франции возвращены активы ещё на 10 млн долларов, преступно нажитые дочерью первого президента страны Гульнарой Каримовой, сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Севара Уринбаева.

По данным Минюста, государственные органы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других страна по возврату активов, полученных в результате преступной деятельности и незаконно выведенных Гульнарой Каримовой и её сообщниками.

11 февраля Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых делегации «в принципе согласились» создать новый Многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций.

«Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Он также послужит механизмом реституции любых дополнительных активов, которые могут быть окончательно конфискованы в будущем в рамках всё ещё продолжающегося уголовного разбирательства в Швейцарии», — говорится в сообщении.

В настоящее время около 131 млн долларов готовы к возврату, отметили в Минюсте.

Механизм управления фондом будет состоять из представителей Швейцарии, Узбекистана и ООН. Таким образом, Швейцария и Узбекистан будут вовлечены во весь процесс реституции. «Фонд будет способствовать достижению Цели устойчивого развития в Узбекистане. Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF)», — говорится в сообщении.

«Эти проекты будут реализованы организациями системы ООН, участвующими в фонде в сотрудничестве с различными партнёрами-исполнителями. Все проекты будут контролироваться в соответствии с системой мониторинга и оценки фонда на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль», — подчёркивается в сообщении.

Фонд начнёт свою деятельность после подписания юридически обязывающего соглашения о реституции между Швейцарией и Узбекистаном.

Кроме того, суд Москвы признал приговоры узбекских судов в отношении Гульнары Каримовой и её сообщников. Сейчас конфискованное имущество планируется реализовать и вырученные средства вернуть Узбекистану.

«Возвращенные средства будут использованы в социальной сфере для улучшения благосостояния населения», — говорится в сообщении.

В мае 2020 года в Узбекистан из Франции уже были были возвращены активы Гульнары Каримовой на 10 млн долларов.