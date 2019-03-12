Власти США выдвинули официальные обвинения против дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и бывшего гендиректора компании «Уздунробита» Бехзода Ахмедова, говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США.

Гульнара Каримова и Бехзод Ахмедов обвиняются в участии в коррупционных схемах и отмывании более 865 млн долларов США, полученных в виде взяток от трех телекоммуникационных компаний — МТС и VimpelCom (сейчас — Veon, бренд Beeline) и TeliaSonera (сейчас — Telia Company, владела торговой маркой Ucell).

По данным Минюста США, с 2004 по 2012 год МТС заплатил около 420 млн долларов в виде взяток Гульнаре Каримовой, «которая имела влияние на узбекский правительственный орган, регулировавший телекоммуникационную индустрию», VimpelCom (2006−2012) — 114 млн долларов, Telia (2007−2010) — 331 млн долларов. Компании платили взятки Гульнаре Каримовой, чтобы заручиться ее поддержкой при выходе на рынок Узбекистана и при осуществлении дальнейших деловых операций операторов, отмечается в сообщении.

«Гульнара Каримова обвиняется в использовании своего официального положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 млн долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний, а затем отмывания этих взяток через финансовую систему США», — говорится в заявлении помощник генерального прокурора Брайна Бенчковски из уголовного отдела Министерства юстиции США.

Уголовное дело против Каримовой и Ахмедова передано в суд Южного округа Нью-Йорка. Пока вина обвиняемых не будет доказана в суде, в отношении обоих действует презумпция невиновности, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что МТС заключил мировое соглашение с властями США по делу о коррупции в Узбекистане и выплатит штраф в 850 млн долларов. Компания VEON в феврале 2016 года по условиям мирного соглашения выплатила США штраф в 795 млн долларов. Telia в сентябре 2017 года выплатила властям США и Нидерландов 965 млн долларов.

МТС покинула рынок Узбекистана в августе 2016, продав долю в операторе UMS узбекскому соучредителю — Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения. В декабре 2018 года Telia продала долю в Ucell Госкомконкуренции Узбекистана.