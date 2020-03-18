18 марта в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился начавшийся в январе судебный процесс по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и членов организованной ей преступной группы, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

По итогам закрытого судебного заседания суд признал Гульнару Каримову виновной в организации преступной группы, мошенничестве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и совершении других преступлений.

Приговором суда дочери первого президента Узбекистана назначено наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы. Согласно нормам уголовного законодательства и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

Наказания другим подсудимым назначены с учетом степени их тяжести и общественной опасности, а также участия в совершенных преступлениях, говорится в сообщении.

Суд приговорил Н. Содикова к 20 годам лишения свободы, О. Свиридова — к 17 годам 3 месяцам, А. Эргашева — к 18 годам 1 месяцу, Ш. Сабирова — к 17 годам 1 месяцу.

Гаяне Авакьян условно приговорена к лишению свободы на срок 5 лет 3 месяца и 21 день с 3-летним испытательным сроком.

Ж. Абдурахманов и Б. Тешабаев освобождены от уголовной ответственности в связи с: истечением срока давности привлечения к ответственности.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. Официально известно об этом стало в июле 2017 года. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении.

В марте 2019 года Гульнару Каримову поместили в колонию общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области.

В августе прошлого года Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении против нее уголовных дел по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

В декабре надзорный орган завел еще одно уголовное дело «по вновь открывшимся обстоятельствам» и сообщениям от международных структур и граждан «о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях».