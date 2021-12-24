Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более 293 млн долларов, принадлежащих компании Takilant, связанной с Гульнарой Каримовой. Об этом сообщило Swissinfo со ссылкой на решение суда от 17 декабря.

Компания Takilant, бенифициаром которой являлась дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более 350 млн долларов, пишет издание.

Суд пришел к выводу, что значительная часть этой суммы должна быть конфискована, так как несколько человек, причастных к делу, включая саму Гульнару Каримову и ее помощника, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Однако около 70 млн долларов будут возвращены компании Takilant, поскольку следствие не установило, что все эти активы, которые связаны с несколькими компаниями, были получены в результате преступления.

По данным Swissinfo, решение суда закрывает еще одну главу в рамках комплексного расследования, начатого Федеральной прокуратурой Швейцарии еще в 2012 году в связи с «обвинениями в подлоге и в отмывании денег в отношении личного помощника Гульнары Каримовой и менеджера узбекского филиала российской телекоммуникационной компании». Позднее расследование было расширено, в него были включены еще два человека — сама Гульнара Каримова (после снятия с нее дипломатического иммунитета в 2013 году) и ее родственник.

Схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных компаний (TeliaSonera, Vimpelcom, МТС) в обмен на доступ к рынку Узбекистана, пишет издание. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Гульнару Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более 555 млн долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. В 2019 году Швейцария заявила, что 130 млн долларов будут возвращены в Узбекистан.

Реакция Минюста

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что в СМИ были раскрыты не все детали решения суда, что «препятствует объективному доведению до общественности достоверной информации по данному делу». По данным Минюста, решение Федерального уголовного суда Швейцарии от 17 декабря «не является окончательным, так как в нем определено, что стороны, в частности правоохранительные органы Швейцарии, имеют право обжаловать указанное решение суда».

«Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста, что делает невозможным возврат данных средств компании даже в случае вступления упомянутого решения суда Швейцарии в законную силу. При этом узбекские государственные органы активно ведут работу с властями Швейцарии и США по возврату активов Гульнары Каримовой и её сообщников, полученных в результате преступной деятельности, от которого пострадало государство и народ Узбекистана», — заявили в министерстве.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование ещё одного уголовного дела в её отношении. Об этом стало известно только в июле 2017 года.

С марта 2019 года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области. В марте Верховный суд сообщал, что её приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы (срок исчисляется с августа 2015 года).